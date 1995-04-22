Gold Button EA MT5
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.7
- 更新: 9 六月 2026
- 激活: 5
Gold Button EA MT5 是一款用于 XAUUSD 的趋势跟随专家顾问，专注于低频方向性交易。
该系统分析市场状况，并按照主要趋势方向进行交易。
交易逻辑
EA 判断当前市场偏向，并按照主要趋势方向运行。
该系统设计用于波段交易，而不是高频交易。
退出逻辑
退出水平基于市场结构和价格动态，而不是固定点值。
这使 EA 能够快速应对趋势变化，提前减少亏损交易，并在强趋势中持仓更久，使盈利覆盖之前的小亏损。
交易风格
预计交易频率约为每 1–2 天一单，取决于市场情况。
该系统更像马拉松，而不是短跑，因此结果是逐步形成的。
风险模型
系统不使用马丁格尔、网格或恢复策略。
由于策略属于长期趋势型交易，因此应根据账户风险使用合理手数，而不是激进加仓。