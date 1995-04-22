Gold Button EA MT5 是一款用于 XAUUSD 的趋势跟随专家顾问，专注于低频方向性交易。

该系统分析市场状况，并按照主要趋势方向进行交易。





交易逻辑



EA 判断当前市场偏向，并按照主要趋势方向运行。

该系统设计用于波段交易，而不是高频交易。





退出逻辑



退出水平基于市场结构和价格动态，而不是固定点值。

这使 EA 能够快速应对趋势变化，提前减少亏损交易，并在强趋势中持仓更久，使盈利覆盖之前的小亏损。





交易风格



预计交易频率约为每 1–2 天一单，取决于市场情况。

该系统更像马拉松，而不是短跑，因此结果是逐步形成的。





风险模型



系统不使用马丁格尔、网格或恢复策略。

由于策略属于长期趋势型交易，因此应根据账户风险使用合理手数，而不是激进加仓。