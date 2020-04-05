Профессиональный эксперт нового поколения с четкой логикой адаптивного сканирования текущих рыночных условий и управления сделками на основе сетки. Советник разработан под рабочий инструмент XAUUSD (Gold). Входные сигналы советника рассчитываются с использованием специфических структур данных и авторских алгоритмов на основе реального опыта. Робот контролирует объем торговых позиций, проскальзывание и изменение спреда, осуществляет сопровождение и защиту ордеров, работает с любым размером депозита. Трейлинг учитывает комиссии и текущую волатильность используемого инструмента.

Для максимизации возможности получения прибыли робот анализирует поведении цены в реальном времени с учетом волатильности данной пары и определяет направление торговли используя эффективную торговую логику, которая обеспечивает динамичную торговлю и высокую производительность.

Рекомендуется выбирать брокеров с быстрым исполнением ордеров, минимальным проскальзыванием и низким уровнем спреда.

При необходимости эксперта можно легко перенастроить на более консервативную или агрессивную торговлю, в зависимости от предпочтений трейдера,

а так же изменить настройки для использования на других валютных парах.

После установки робота на график XAU/USD с параметрами по умолчанию, советник отслеживает и анализирует рынок, совершая торговые операции пять дней в неделю.

Советник отслеживает спред в режиме реального времени и останавливает сделки, до момента восстановления спреда не превышающего установленный в настройках максимальный порог, защищаясь от некачественного исполнения ордеров в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности рынка.

Эксперт учитывает заданное время торговли и автоматически прекращает открытие новых позиций вне этого времени.