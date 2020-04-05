Fenomen
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Профессиональный эксперт нового поколения с четкой логикой адаптивного сканирования текущих рыночных условий и управления сделками на основе сетки. Советник разработан под рабочий инструмент XAUUSD (Gold). Входные сигналы советника рассчитываются с использованием специфических структур данных и авторских алгоритмов на основе реального опыта. Робот контролирует объем торговых позиций, проскальзывание и изменение спреда, осуществляет сопровождение и защиту ордеров, работает с любым размером депозита. Трейлинг учитывает комиссии и текущую волатильность используемого инструмента.
Для максимизации возможности получения прибыли робот анализирует поведении цены в реальном времени с учетом волатильности данной пары и определяет направление торговли используя эффективную торговую логику, которая обеспечивает динамичную торговлю и высокую производительность.
Рекомендуется выбирать брокеров с быстрым исполнением ордеров, минимальным проскальзыванием и низким уровнем спреда.
При необходимости эксперта можно легко перенастроить на более консервативную или агрессивную торговлю, в зависимости от предпочтений трейдера,
а так же изменить настройки для использования на других валютных парах.
После установки робота на график XAU/USD с параметрами по умолчанию, советник отслеживает и анализирует рынок, совершая торговые операции пять дней в неделю.
Советник отслеживает спред в режиме реального времени и останавливает сделки, до момента восстановления спреда не превышающего установленный в настройках максимальный порог, защищаясь от некачественного исполнения ордеров в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности рынка.
Эксперт учитывает заданное время торговли и автоматически прекращает открытие новых позиций вне этого времени.
Параметры:
UseLOGO - использовать логотип на графике
UseTime - использовать временные рамки торговли (0-24)
StartTrade - время начала торговли (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
StartTradeMonday - время начала торговли в понедельник (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
EndTrade - время окончания торговли (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
EndTradeFriday - время окончания торговли в пятницу (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
FirstPeriod - первый период расчета сигнала
InnerDev - внутреннее отклонение расчета сигнала
OuterDev - внешнее отклонение расчета сигнала
BackShift - смещение расчета сигнала с возможностью линейной экстраполяции в будущее
FirstFactor - первый фактор первого периода расчета сигнала
SecondPeriod - второй период расчета сигнала
SecondFactor - второй фактор второго периода расчета сигнала
SignalFactorPeriod - общий фактор периодов расчета сигнала
Signal - основной регулятор сигнала на вход в рынок
SignalFactor - основной фактор автоматического регулирования сигнала на вход в рынок
TakeProfit - фиксированный уровень прибыли
StopLoss - фиксированный уровень убытка
GridStep - шаг сетки
GridFactor - фактор автоматического регулирования шага сетки
MaxGridOpen - ограничение размера сетки
CloseFactor - фактор закрытия крайнего ордера сетки
ProfitStart - уровень начала фиксации профита
ProfitStop - дистанция фиксации профита
TrailingStart - уровень начала трейлинга
TrailingStartCoeff - коэффициент увеличения начала трейлинга
TrailingStartCoeffStep - количество шагов увеличения начала трейлинга
TrailingStop - дистанция трейлинга
TrailingStopCoeff - коэффициент уменьшения дистанции трейлинга
TrailingStep - шаг трейлинга
FixedLot - размер лота при выключенном AutoMM
AutoMM - процент расчета AutoMM
AutoMMFactor - фактор увеличения AutoMM относительно количества однонаправленных позиций
MaxSpread - максимально допустимый размер спреда
MagicExp - идентификатор для совместной работы с другими экспертами