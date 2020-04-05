Fenomen

Профессиональный эксперт нового поколения с четкой логикой адаптивного сканирования текущих рыночных условий и управления сделками на основе сетки. Советник разработан под рабочий инструмент XAUUSD (Gold). Входные сигналы советника рассчитываются с использованием специфических структур данных и  авторских алгоритмов на основе реального опыта. Робот контролирует объем торговых позиций, проскальзывание и изменение спреда, осуществляет сопровождение и защиту ордеров, работает с любым размером депозита. Трейлинг учитывает комиссии и текущую волатильность используемого инструмента.  
Для максимизации возможности получения прибыли робот анализирует поведении цены в реальном времени с учетом волатильности данной пары и определяет направление торговли используя эффективную торговую логику, которая обеспечивает динамичную торговлю и высокую производительность. 
Рекомендуется выбирать брокеров с быстрым исполнением ордеров, минимальным проскальзыванием и низким уровнем спреда. 
При необходимости эксперта можно легко перенастроить на более консервативную или агрессивную торговлю, в зависимости от предпочтений трейдера, 
а так же изменить настройки для использования на других валютных парах. 
После установки робота на график XAU/USD с параметрами по умолчанию, советник отслеживает и анализирует рынок, совершая торговые операции пять дней в неделю. 
Советник отслеживает спред в режиме реального времени и останавливает сделки, до момента восстановления спреда не превышающего установленный в настройках максимальный порог, защищаясь от некачественного исполнения ордеров в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности рынка.
Эксперт учитывает заданное время торговли и автоматически прекращает открытие новых позиций вне этого времени.

Параметры:

UseLOGO - использовать логотип на графике
UseTime - использовать временные рамки торговли (0-24)
StartTrade - время начала торговли (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
StartTradeMonday - время начала торговли в понедельник (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
EndTrade - время окончания торговли (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
EndTradeFriday - время окончания торговли в пятницу (в часах, по времени сервера, формата hh:mi)
FirstPeriod - первый период расчета сигнала
InnerDev - внутреннее отклонение расчета сигнала
OuterDev - внешнее отклонение расчета сигнала
BackShift - смещение расчета сигнала с возможностью линейной экстраполяции в будущее
FirstFactor - первый фактор первого периода расчета сигнала
SecondPeriod - второй период расчета сигнала
SecondFactor - второй фактор второго периода расчета сигнала
SignalFactorPeriod - общий фактор периодов расчета сигнала
Signal - основной регулятор сигнала на вход в рынок
SignalFactor - основной фактор автоматического регулирования сигнала на вход в рынок
TakeProfit - фиксированный уровень прибыли
StopLoss - фиксированный уровень убытка 
GridStep - шаг сетки
GridFactor - фактор автоматического регулирования шага сетки
MaxGridOpen - ограничение размера сетки
CloseFactor - фактор закрытия крайнего ордера сетки
ProfitStart - уровень начала фиксации профита
ProfitStop - дистанция фиксации профита
TrailingStart - уровень начала трейлинга
TrailingStartCoeff - коэффициент увеличения начала трейлинга
TrailingStartCoeffStep - количество шагов увеличения начала трейлинга
TrailingStop - дистанция трейлинга
TrailingStopCoeff - коэффициент уменьшения дистанции трейлинга
TrailingStep - шаг трейлинга
FixedLot - размер лота при выключенном AutoMM
AutoMM - процент расчета AutoMM
AutoMMFactor - фактор увеличения AutoMM относительно количества однонаправленных позиций
MaxSpread - максимально допустимый размер спреда
MagicExp - идентификатор для совместной работы с другими экспертами
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
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Торговый советник-скальпер с инновационным методом расчета открытия торговых позиций. Робот предназначен для высокочастотной торговли инструментами терминала МТ4. Эксперт контролирует объемы торговых позиций, расширение спреда, проскальзывание. Может использоваться на любом тайм-фрейме, с любым размером депозита. Легко оптимизируется и настраивается на нужный инструмент. Можно использовать предустановленные настройки.  Рекомендации по использованию эксперта Начальный депозит от100USD. Брокеры с
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Aleksandr Shurgin
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Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Crown
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Скальпер для высокочастотной торговли основными валютными парами. По умолчанию параметры эксперта установлены для торговли на валютных парах EUR/USD, USD/JPY, NZD/USD. Эксперт контролирует торговый лот, в соответствии с заданным в процентном соотношении к депозиту риском. Имеет защиту от сбоев, при восстановлении соединения советник продолжит работу со своими ордерами. Робот контролирует проскальзывание и изменение спреда, по особому алгоритму осуществляет дополнительный расчет достоверности вх
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Aleksandr Shurgin
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Инновационный продукт для торговли инструментами терминала МТ4. Алгоритм эксперта основан на уникальных, безиндикаторных математических методах вычислений. Команда трейдеров, с опытом торговли более 15 лет, работала над усовершенствованием данной модели продолжительное время. Робот производит активный анализ рынка, взвешивает результаты нескольких альтернативных вариантов уравнений и выбирает самое высокое вероятностное положительное значение для открытия сделки.  Oasis - это продукт соответств
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Aleksandr Shurgin
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Эксперт Resident - профессиональная торговая система, разработана для торговли на различных валютных парах, металлах и индексах. Учитывает специфическое поведение цены и волатильность выбранного инструмента. При внесении корректировок в параметры, можно настроить советника по своему усмотрению под любой рабочий символ.   Входные сигналы советника рассчитываются с использованием специфических структур данных и  авторских алгоритмов, нет искусственного интеллекта, машинного обучения и квантовых т
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