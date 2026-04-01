Saints Row Aggressive Scalper

2.5
  • 专家
  • Nervada Emeule Adams
    Nervada Emeule Adams

    Nervada Emeule Adams

    4.4 (17)
    ⚙️ 算法交易员兼 MQL5/MQL4 开发者，专注于打造适应真实市场环境的定制智能交易系统（EA）、指标和交易工具。我将实际交易经验与技术开发能力相结合，把交易理念转化为可靠、能实际运行的代码。
    📈 我已在 MQL5 平台上持续编程 2 年，并拥有 3 年以上的整体交易与市场分析经验。我注重精确性、清晰的逻辑，以及在实盘环境中真正稳定运行的工具，而不仅仅是在策略测试器中表现良好。
    🛠️ 需要从零开始定制指标或EA，或者想改进现有的工具？我很乐意提供帮助。请通过以下链接直接向我发布任务：
    4 产品 1 文章 2 评论
  • 版本: 1.1
  • 更新: 10 六月 2026
  • 激活: 10
Saints Row Aggressive Scalper 是一款高频交易（HFT）智能交易系统，专为追求快速执行、精准入场和在波动市场中稳定表现的交易者而打造。

该EA专为XAUUSD（黄金）和USTEC（纳斯达克）设计，旨在利用精准且激进的剥头皮策略捕捉快速价格波动。在纽约交易时段表现尤为出色，该时段的流动性和波动性为交易创造了最佳条件。

重要提示：为获得最佳性能，此EA必须在具有低点差和快速执行的RAW / ECN账户上使用。

Saints Row Aggressive Scalper 的独特优势

功能 描述
高频剥头皮引擎 快速执行交易，捕捉小幅稳定的市场波动。
优化交易品种 专为XAUUSD和USTEC打造，实现最大效率。
纽约时段优化 在流动性和波动性峰值期间表现最佳。
点差敏感逻辑 专为低点差环境设计，以维持盈利能力。
精准执行 快速入场和出场，降低风险敞口，提高效率。

工作原理

将EA附加到MT4上的XAUUSD或USTEC图表，应用推荐设置，并允许系统自动执行交易。该EA设计为以最少干预运行，同时保持严格的执行纪律。

该系统不会随机交易。它等待精确的市场条件，以速度和准确性执行交易。

与自营交易公司的兼容性

Saints Row Aggressive Scalper适合参与自营交易公司挑战的交易者。它专为在结构化条件下运行而设计，帮助交易者保持一致性、管理风险并利用高概率交易机会。

要求和建议

要求 详情
平台 MetaTrader 4 (MT4)
交易对 XAUUSD, USTEC
账户类型 RAW / ECN（低点差）
执行 建议使用低延迟经纪商
交易时段 纽约时段
VPS 建议用于稳定的24/7运行
杠杆 建议1:100或更高

其他资源

设置说明：点击这里
联系方式/支持：点击这里

免责声明：

外汇和差价合约交易风险较高，可能并不适合所有投资者。过去的表现不代表未来的结果。该EA是一个高频剥头皮系统，高度依赖经纪商条件，如点差、滑点和执行速度。强烈建议在实盘账户使用前先在模拟账户上进行测试。

最终说明

Saints Row Aggressive Scalper专为理解执行、速度和精准即是一切的交易者而生。设置好，让它运行，让系统在最佳市场条件下发挥性能。
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BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
专家
交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
作者的更多信息
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (2)
指标
Spike Detector XTREEM 是专为合成指数打造的精准尖峰检测指标。它会耐心等待、过滤信号，并通过智能趋势逻辑识别真正的尖峰形态，只在条件真正吻合时才发出清晰、不重绘的信号。 用户指南 | 下载 Trend Histogram | 联系我 购买本指标即可 免费 获得 Trend Histogram 指标。 Spike Detector XTREEM 的独特之处 趋势过滤信号 — 仅在确认的多头环境下显示买入信号，确认的空头环境下显示卖出信号 不重绘 — 所见即所得，信号不会事后消失 专为合成指数打造 — 而非改装的通用外汇工具 针对 M1/M2 时间框架优化，这是尖峰形态最具交易价值的周期 过滤噪音 — 不会在每根大幅波动的K线上都标出箭头 交易合成指数存在风险，并非适合所有交易者。过往表现不代表未来结果。在实盘账户使用前请务必先在模拟账户上测试。开发者对任何交易损失概不负责。请理性交易。
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
5 (1)
指标
Deep Momentum Analyzer 是一款由人工智能驱动的趋势检测指标,通过直观的柱状图显示市场动量,帮助交易者精准清晰地识别看涨和看跌市场状况。 概述 Deep Momentum Analyzer 使用先进的分析算法将复杂的市场数据转化为清晰可行的交易信号。这款专业级指标为交易者提供市场动量变化的即时视觉反馈,使入场和出场时机更加自信。 该指标在图表下方的单独窗口中以彩色柱状图显示市场动量: 灰色柱 = 看涨动量(潜在买入信号) 红色柱 = 看跌动量(潜在卖出信号) 这个简单的视觉系统消除了混乱,帮助交易者做出更快、更明智的决策。 按市场推荐的时间周期 市场类型 推荐时间周期 外汇 M15, M30, H1, H4 指数 M30, H1, H4, D1 加密货币 M15, H1, H4, D1 合成指数 M1, M5, M15, M30 Boom & Crash M1, M5, M15 为什么这个指标适合您 多周期分析 Deep Momentum Analyzer 使用复杂的三层分析系统,结合快速、中速和慢速周期。这种方法过滤市场噪音并识别真实的趋势方向,与单一时间框架
FREE
QuantAlgo Spike Detector
Nervada Emeule Adams
指标
QuantAlgo Spike Detector 是一款快速、可靠、无重绘的信号指标，专为需要精准入场的交易者而设计。主要支持 Boom & Crash 和 GainX & PainX 合成指数，同时适用于 15分钟时间框架下的任何品种 — 是 MQL5 市场上最全能的交易工具之一。 指标在   15分钟K线开盘时 触发信号，生成清晰、固定的箭头，不会移动、不会重绘、不会消失。您的任务很简单：等待箭头出现，入场交易，并管理好风险。 如需更多信息，请联系开发者 点击此处 核心特点 无重绘 – 箭头固定在出现的K线上，K线收盘后永不移动或消失。 支持 Boom & Crash – Boom 300、500、600、900、1000 | Crash 300、500、600、900、1000。 支持 GainX & PainX – GainX 400、600、800、999、1200 | PainX 400、600、800、999、1200。 支持任意品种（15M） – 外汇、大宗商品、加密货币均可使用。 智能品种过滤 – 自动仅在 Boom/GainX 显示买入信号，仅在 Crash/Pai
筛选:
Nikola Rey
111
Nikola Rey 2026.05.06 10:08 
 

Depend on the broker be carefull between reality and backtest

Nervada Emeule Adams
3632
来自开发人员的回复 Nervada Emeule Adams 2026.05.06 18:17
Thank you for your feedback, it is a very valid point. You are absolutely right that broker conditions can significantly impact the difference between backtesting results and live performance. Slippage, execution speed, and spread variations are factors that are unfortunately outside the EA’s control. In fact, many brokers do manipulate execution conditions to some extent, especially during volatile periods. That said, the EA is designed to operate robustly within real market environments and consistently executes its strategy as intended. Regarding prop firms, the EA can indeed be used effectively during the challenge phase, where conditions are typically more aligned with standard market execution. However, I do not recommend using it on funded accounts, as prop firm restrictions and execution environments can differ and may negatively affect performance. Choosing a reliable, low slippage broker is key to achieving results closer to backtests. The EA does its job, but the environment it runs in will always play a role. I appreciate your input and wish you the best in your trading.
zaustorron
909
zaustorron 2026.04.06 11:34 
 

Amazing in demo. A complete disaster in live account. IC Markets RAW (both demo and live, same vps)

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