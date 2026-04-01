Saints Row Aggressive Scalper 是一款高频交易（HFT）智能交易系统，专为追求快速执行、精准入场和在波动市场中稳定表现的交易者而打造。

该EA专为XAUUSD（黄金）和USTEC（纳斯达克）设计，旨在利用精准且激进的剥头皮策略捕捉快速价格波动。在纽约交易时段表现尤为出色，该时段的流动性和波动性为交易创造了最佳条件。

重要提示：为获得最佳性能，此EA必须在具有低点差和快速执行的RAW / ECN账户上使用。

Saints Row Aggressive Scalper 的独特优势

功能 描述 高频剥头皮引擎 快速执行交易，捕捉小幅稳定的市场波动。 优化交易品种 专为XAUUSD和USTEC打造，实现最大效率。 纽约时段优化 在流动性和波动性峰值期间表现最佳。 点差敏感逻辑 专为低点差环境设计，以维持盈利能力。 精准执行 快速入场和出场，降低风险敞口，提高效率。

工作原理

将EA附加到MT4上的XAUUSD或USTEC图表，应用推荐设置，并允许系统自动执行交易。该EA设计为以最少干预运行，同时保持严格的执行纪律。

该系统不会随机交易。它等待精确的市场条件，以速度和准确性执行交易。

与自营交易公司的兼容性

Saints Row Aggressive Scalper适合参与自营交易公司挑战的交易者。它专为在结构化条件下运行而设计，帮助交易者保持一致性、管理风险并利用高概率交易机会。

要求和建议

要求 详情 平台 MetaTrader 4 (MT4) 交易对 XAUUSD, USTEC 账户类型 RAW / ECN（低点差） 执行 建议使用低延迟经纪商 交易时段 纽约时段 VPS 建议用于稳定的24/7运行 杠杆 建议1:100或更高

其他资源

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免责声明：



外汇和差价合约交易风险较高，可能并不适合所有投资者。过去的表现不代表未来的结果。该EA是一个高频剥头皮系统，高度依赖经纪商条件，如点差、滑点和执行速度。强烈建议在实盘账户使用前先在模拟账户上进行测试。

最终说明

Saints Row Aggressive Scalper专为理解执行、速度和精准即是一切的交易者而生。设置好，让它运行，让系统在最佳市场条件下发挥性能。