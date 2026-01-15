Eth Btc Dual Liquidity Sentinel

Eth Btc Dual Liquidity Sentinel— на рынке нет другого такого EA!!

Институциональный двухкриптовалютный торговый движок для MetaTrader 5

Ether Bit Dual Growth Sentinel — это не обычный экспертный советник MT5. Это двухактивная система исполнения сделок, разработанная для одновременной, независимой и непрерывной торговли Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в рамках одного экземпляра EA.

В то время как большинство советников ограничены одним символом или требуют нескольких графиков и роботов, данная система изначально спроектирована для параллельного управления двумя высоковолатильными криптоактивами, каждый из которых имеет собственную логику исполнения, лимиты сделок и контроль риска — на что структурно способны лишь немногие EA для MT5.

Подтверждённая эффективность на больших данных

Советник протестирован на чрезвычайно больших исторических выборках, демонстрируя стабильность и масштабируемость:

Начальный депозит: 5 000
Общая чистая прибыль: 114 866
Валовая прибыль: 198 367
Профит-фактор: 2.38
Фактор восстановления: 85.66
Всего сделок: 6 727
Прибыльные сделки: 50.51%
Убыточные сделки: 49.49%
Макс. просадка по эквити: 1.11%
Макс. просадка по балансу: 1.08%

Такое сочетание высокой торговой активности, контролируемой просадки и сильного профит-фактора является крайне редким для крипто-EA на MT5.

Что этот EA делает такого, чего не могут другие

Настоящая двухпарная архитектура (BTC + ETH одновременно)
Этот EA не переключает символы и не дублирует логику.

  • BTC и ETH работают на отдельных внутренних движках

  • Для каждого актива — свои лоты, стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг

  • Отсутствие конфликтов сделок и зависимости сигналов

  • Один EA, один график, два полностью независимых крипторынка

Это позволяет постоянно извлекать возможности на BTC и ETH без удвоения рисков или инфраструктуры.

Сверхвысокочастотное восприятие рынка

Советник анализирует движение цены в миллисекундных временных окнах, реагируя на резкую криптоволатильность, которую медленные EA просто пропускают.

  • Оптимизирован для импульсных движений

  • Исключает задержки, характерные для свечных систем

  • Стабильно работает на азиатской, европейской и американской сессиях

Результат — высокая частота сделок при контролируемой нагрузке.

Интеллектуальный контроль риска с учётом актива

Bitcoin и Ethereum — принципиально разные инструменты, и EA учитывает это:

  • Отдельные минимальные пороги движения цены

  • Независимые дистанции стопов и прибыли

  • Трейлинг, адаптированный под волатильность каждого актива

Один универсальный шаблон не навязывается разным рынкам.

Продвинутая защита исполнения и капитала

Умный контроль спреда — сделки блокируются при неблагоприятных условиях.
Динамический трейлинг прибыли — фиксация прибыли, снижение колебаний, рост сильных позиций.
Контроль маржи и объёма — проверка лотов, свободной маржи и ограничений брокера перед каждой сделкой.

Полный временной контроль

  • Торговля по часам

  • Фильтры по дням недели

  • Включение и отключение выходных

Чистая и прозрачная архитектура

  • Один Magic Number

  • Автоопределение BTC и ETH у любого брокера

  • Совместимость с тестером MT5 и реальной торговлей

  • Полное соответствие требованиям маркетплейсов

Для кого создан этот EA

  • Для трейдеров, которым нужен BTC и ETH без нескольких ботов

  • Для криптотрейдеров с фокусом на объём и низкую просадку

  • Для пользователей, ценящих контроль и прозрачность

Итог

Ether Bit Dual Growth Sentinel — редкий класс EA для MT5: настоящий двухкриптовалютный торговый движок институционального уровня.

Один EA. Два криптогиганта. Единый движок роста.


