Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
- Эксперты
- Vishnu Bajpai
- Версия: 1.2
- Активации: 20
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel— на рынке нет другого такого EA!!
Институциональный двухкриптовалютный торговый движок для MetaTrader 5
Ether Bit Dual Growth Sentinel — это не обычный экспертный советник MT5. Это двухактивная система исполнения сделок, разработанная для одновременной, независимой и непрерывной торговли Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в рамках одного экземпляра EA.
В то время как большинство советников ограничены одним символом или требуют нескольких графиков и роботов, данная система изначально спроектирована для параллельного управления двумя высоковолатильными криптоактивами, каждый из которых имеет собственную логику исполнения, лимиты сделок и контроль риска — на что структурно способны лишь немногие EA для MT5.
Подтверждённая эффективность на больших данных
Советник протестирован на чрезвычайно больших исторических выборках, демонстрируя стабильность и масштабируемость:
Начальный депозит: 5 000
Общая чистая прибыль: 114 866
Валовая прибыль: 198 367
Профит-фактор: 2.38
Фактор восстановления: 85.66
Всего сделок: 6 727
Прибыльные сделки: 50.51%
Убыточные сделки: 49.49%
Макс. просадка по эквити: 1.11%
Макс. просадка по балансу: 1.08%
Такое сочетание высокой торговой активности, контролируемой просадки и сильного профит-фактора является крайне редким для крипто-EA на MT5.
Что этот EA делает такого, чего не могут другие
Настоящая двухпарная архитектура (BTC + ETH одновременно)
Этот EA не переключает символы и не дублирует логику.
-
BTC и ETH работают на отдельных внутренних движках
-
Для каждого актива — свои лоты, стоп-лоссы, тейк-профиты и трейлинг
-
Отсутствие конфликтов сделок и зависимости сигналов
-
Один EA, один график, два полностью независимых крипторынка
Это позволяет постоянно извлекать возможности на BTC и ETH без удвоения рисков или инфраструктуры.
Сверхвысокочастотное восприятие рынка
Советник анализирует движение цены в миллисекундных временных окнах, реагируя на резкую криптоволатильность, которую медленные EA просто пропускают.
-
Оптимизирован для импульсных движений
-
Исключает задержки, характерные для свечных систем
-
Стабильно работает на азиатской, европейской и американской сессиях
Результат — высокая частота сделок при контролируемой нагрузке.
Интеллектуальный контроль риска с учётом актива
Bitcoin и Ethereum — принципиально разные инструменты, и EA учитывает это:
-
Отдельные минимальные пороги движения цены
-
Независимые дистанции стопов и прибыли
-
Трейлинг, адаптированный под волатильность каждого актива
Один универсальный шаблон не навязывается разным рынкам.
Продвинутая защита исполнения и капитала
Умный контроль спреда — сделки блокируются при неблагоприятных условиях.
Динамический трейлинг прибыли — фиксация прибыли, снижение колебаний, рост сильных позиций.
Контроль маржи и объёма — проверка лотов, свободной маржи и ограничений брокера перед каждой сделкой.
Полный временной контроль
-
Торговля по часам
-
Фильтры по дням недели
-
Включение и отключение выходных
Чистая и прозрачная архитектура
-
Один Magic Number
-
Автоопределение BTC и ETH у любого брокера
-
Совместимость с тестером MT5 и реальной торговлей
-
Полное соответствие требованиям маркетплейсов
Для кого создан этот EA
-
Для трейдеров, которым нужен BTC и ETH без нескольких ботов
-
Для криптотрейдеров с фокусом на объём и низкую просадку
-
Для пользователей, ценящих контроль и прозрачность
Итог
Ether Bit Dual Growth Sentinel — редкий класс EA для MT5: настоящий двухкриптовалютный торговый движок институционального уровня.
Один EA. Два криптогиганта. Единый движок роста.