Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.2
- Activaciones: 20
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel — no existe ningún otro EA como este en el mercado!!
Motor institucional de trading cripto dual para MetaTrader 5
Ether Bit Dual Growth Sentinel no es un EA MT5 convencional. Es un sistema de ejecución de doble activo diseñado para operar Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de forma simultánea, independiente y continua dentro de un solo EA.
Diseñado desde cero para manejar dos criptomonedas de alta volatilidad en paralelo, algo que muy pocos EA de MT5 pueden lograr.
Rendimiento probado con grandes volúmenes de datos
Depósito inicial: 5,000
Beneficio neto total: 114,866
Factor de beneficio: 2.38
Drawdown máximo: ~1%
Arquitectura dual real
-
Motores separados para BTC y ETH
-
Gestión independiente de riesgo
-
Sin conflictos ni dependencia de señales
Conclusión
Una solución de automatización cripto de alto rendimiento, diseñada para traders serios.