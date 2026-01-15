Eth Btc Dual Liquidity Sentinel

Eth Btc Dual Liquidity Sentinel — il n’existe aucun autre EA comme celui-ci sur le marché !!

Moteur de trading crypto double de niveau institutionnel pour MetaTrader 5

Ether Bit Dual Growth Sentinel n’est pas un Expert Advisor MT5 classique. Il s’agit d’un système d’exécution bi-actifs conçu pour trader Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) simultanément, indépendamment et en continu au sein d’un seul EA.

Alors que la majorité des EA sont limités à un seul symbole ou nécessitent plusieurs graphiques et robots, ce système est conçu dès l’origine pour gérer deux actifs crypto à forte volatilité en parallèle, chacun avec sa propre logique d’exécution, ses limites et ses contrôles de risque — une capacité très rare sur MT5.

Performances prouvées sur des volumes massifs de données

Validé sur des ensembles de données historiques extrêmement larges :

Dépôt initial : 5 000
Profit net total : 114 866
Profit brut : 198 367
Facteur de profit : 2.38
Facteur de récupération : 85.66
Total des trades : 6 727
Trades gagnants : 50.51%
Trades perdants : 49.49%
Drawdown max equity : 1.11%
Drawdown max balance : 1.08%

Cette combinaison est exceptionnellement rare pour un EA crypto.

Ce que cet EA fait que les autres ne peuvent pas faire

Architecture réelle à double paire (BTC + ETH simultanément)

  • Moteurs internes séparés pour BTC et ETH

  • Paramètres de lot, SL, TP et trailing indépendants

  • Aucune collision ni dépendance de signaux

  • Un EA, un graphique, deux marchés crypto indépendants

Analyse du marché ultra haute fréquence

Traitement des mouvements de prix en fenêtres millisecondes pour capter la volatilité rapide ignorée par les EA lents.

Gestion du risque adaptée à chaque actif

Seuils de mouvement, distances de stops et trailing spécifiques à chaque crypto.

Protection avancée de l’exécution et du capital

Contrôle du spread, trailing dynamique, validation de la marge et des contraintes broker.

Contrôle temporel complet

Trading par heures, jours, et gestion des week-ends.

Conception propre et prête pour le marketplace

Architecture transparente, compatible testeur MT5 et trading réel.

Conclusion

Ether Bit Dual Growth Sentinel est un EA MT5 d’une classe rare, conçu pour une automatisation crypto professionnelle sur Bitcoin et Ethereum simultanément.


Produits recommandés
Btc A I
Angel Torres
Experts
BTC A I, Version 1.7, an Expert Advisor (EA) designed for the BTCUSD pair on the H1 timeframe. This updated version retains the same core algorithm but features optimized parameters tailored to the current market conditions, ensuring synchronization with the latest changes and movements. Your feedback and communication are essential to us, as they enable us to implement these improvements and innovations promptly, and we recommend installing this update without delay. The EA delivers impressive
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experts
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE : LE DOMINATEUR ULTIME DU MARCHÉ Le "Big Daddy" de tous les EAs NASDAQ est arrivé. Conçu pour l'environnement à haute vitesse de l'indice US Tech 100, Turbo Pulse représente le sommet du scalping algorithmique basé sur le momentum. Ce système ne s'appuie pas sur des indicateurs retardés, mais utilise les données de ticks brutes pour capturer les mouvements du marché. Mesures de Performance Institutionnelles Dépôt Initial : 500.00 Profit Net Total : 45,148.64 Facteu
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
MSX Unified Hybrid PRO
Som Prakash Gehlot
Experts
MSX Unified Hybrid PRO Advanced hybrid EA combining Heiken-Ashi Double  Smoothed + Hull MA  Double Smoothed filters with ATR-driven stops, breakeven, trailing, and capital protection. Fully automated and MQL5 Market compliant. MSX Unified Hybrid PRO is a fully automated Expert Advisor that merges precision trend detection with intelligent capital management. It uses Heiken-Ashi candle smoothing and Hull Moving Average smoothing confirmation to identify clean directional moves, while its ATR-dri
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
2025 year ending PROMO (valid till 01.01.2026year) Launch promo: Free get 70000 Files + 5000 video courses -> contact me after purchase Hello, I am   Murodillo Eshquvvatov , An EA (Expert Advisor) completely different from all other EAs on the market. You might like trading METALS or Index. But I like to move in most major active pair, flexibility for every broker I like PROFIT. Any currency pair that can provide good long-term profits is where I will focus. That's why this EA focuses on jus
Zone Guard
Cristian Eriksson
Experts
Multi currency, self healing, user adaptive, zone recovery system. Here's a better implementation of the zone recovery system.  You've probably noticed, with other zone recovery systems, that the zone sooner or later ends up in the worst possible range.  This EA will let you adjust the zone size on the fly (while you're trading), and move the other side on the outside of the range, if that were to happen. Did you delete or exit orders by mistake? No problem this EA also compensates user mishap
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Quant Trade Freedom All Market
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de u
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
3.67 (6)
Experts
Unlock Unmatched Precision with the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor – Your Ultimate Gold Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? Meet the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , a revolutionary tool designed to offer unparalleled precision in trading gold (XAUUSD). Whether you’re an experienced trader or a novice looking to enter the world of algorithmic trading, this EA combines the timeless power of Murrey Math with sophisticated candlestick pattern recognition to p
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Experts
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau com
GBPCrasher
Marco Resseghini
Experts
Découvrez GBPCrasher : le bot conçu pour ceux qui souhaitent optimiser leurs opérations sur le marché Forex avec soin et stratégie ! GBPCrasher est un bot de trading algorithmique développé pour opérer sur le marché GBP avec un timeframe M15. Conçu pour ceux qui recherchent une solution automatisée à long terme, il vise à exploiter les fluctuations du marché avec une approche prudente et orientée vers une croissance constante du capital. Stratégie basée sur des analyses techniques avancées, opér
Xaurix AI Scalping
Darwin Alexander Meinherz
3.67 (3)
Experts
XAURIX — AI Mean Reversion Engine for XAUUSD (MT5) Quick Facts Instrument: XAUUSD (Gold) Platform: MetaTrader 5 Timeframe: M5 Trade logic: Max 1 open position at a time , max 1 trade every 15 minutes (cooldown after exit) Risk profile: No Grid, No Martingale, no averaging down / no position layering Entries: Only when the internal quality score is sufficiently high (no random trades) IMPORTANT — Demo version The Demo runs exclusively in the MT5 Strategy Tester (not on a live chart). Quickstart
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experts
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Dans le monde du trading, où chaque tick peut être le début d'une nouvelle histoire, il est crucial d'avoir un allié fiable. TrendVarianceSpectrum n'est pas seulement un robot de trading ; c'est votre guide dans les marchés volatils. Construit avec des années d'expérience et entraîné sur plus de 25 ans de données, il combine l'élégance des mathématiques avec la puissance de la technologie moderne. Avantages clés de TrendVarianceSpectrum : Drawdown minimal :   TrendVarianceSpectrum fonctionne ave
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Experts
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Leicester
Cheong Lester
Experts
Trading Strategy The Leicester expert advisors uses three exponential moving averages to determine entry positions. Trend Line Slow Moving Average Fast Moving Average Crossovers between the fast moving average and the slow moving average will create sell signals. If prices are below the trend line then only sell positions will be opened. Vice versa for when prices are above the trend line, only buy positions will be opened. Inputs/Features Candles after cross - Number of candles to wait before o
Trend Trader for Gold with 3S Strategy
Milind Jayesh Sidpara
Experts
Transform your gold trading journey into an exhilarating and lucrative adventure with the extraordinary Gold EA Bot! Unleash the power of revolutionary trading software that has the potential to magnify your gold investments by an impressive 20x. Meet the Gold EA Bot, your automated trading ally designed for XAUUSD on both the 1-hour and 4-hour timeframes. This cutting-edge bot stands out by employing a singular, highly-effective indicator, meticulously engineered to provide precise entry and
Zerion
Mate Patrik Toth
Experts
ZERION: Mathematical Precision for Gold (XAUUSD) ZERION is an institutional-grade automated trading system specifically engineered for the unique volatility of Gold. Unlike traditional "black box" EAs, ZERION uses a transparent, 12-feature Linear Regression Filter and a Volatility-Adaptive Exit system to provide professional-level execution for retail traders. Our Mission: Professional Power, Accessible Price High-frequency firms and institutional desks spend thousands on proprietary math model
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Experts
Quantum Force EA – Disciplined Automated Gold Trading System (No Martingale / No Grid Trading) Short Description Designed Around a 1:3 Risk-reward Structure on MQL5 MetaTrader 5 A disciplined and fully automated trading system for XAUUSD (Gold). Quantum Force EA combines adaptive logic gold scalping, volatility filters, trend following and capital protection techniques to rule-based trade execution without using martingale or grid strategies.  Full Description Quantum Force EA is an intelligen
SFX Horizion MT5
Sarah Jong Chieh Chou
5 (5)
Experts
SFX Horizon - Trading Adaptatif avec Protection des Nouvelles Intégrée Prendre le contrôle des marchés avec SFX Horizon , un EA entièrement optimisé conçu pour gérer même les environnements de trading les plus volatils. Que vous soyez un débutant cherchant à minimiser les risques ou un trader expérimenté cherchant à améliorer sa stratégie, SFX Horizon est fait pour vous avec des fonctionnalités avancées offrant sécurité et performance en égale mesure. Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signal
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Description de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en % Vue d’ensemble EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres). Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluence
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Experts
Plus que 5/10 copies au prix de lancement de 99 $ ! Philosophie — « Discipline à l’entrée, profits à la sortie. Un moteur clair pour les actions. » MAM Gold est conçu exclusivement pour les actions et fonctionne sur n’importe quelle unité de temps. Il tourne comme un moteur long toujours actif : entrées délibérées avec contexte EMA/ATR, gestion du risque disciplinée, trailing intelligent et ajouts seulement lorsque la tendance rémunère vraiment. Pas de hype—juste une exécution structurée po
GoldenFingerMTG by MidasAlgo
Lim Khai Yee
Experts
GoldenFinger MTG  by MidasAlgo ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Download the demo of GoldenFinger MTG EA today, then grab this new release special offer before it expires after 10 purchases to RENT it for just 1 month at only $30/month(N.P.$88.88) – the LOWEST price you can get from MidasAlgo products! This exclusive deal allows investors to test its robust performance on both DEMO and LIVE accounts before making any further purchase!  REALIST
Pipcasso
Nguyen Thanh Cong
Experts
Inspired by the unparalleled creativity and distinct style of the legendary painter Pablo Picasso, the Pipcasso Expert Advisor brings a touch of artistic genius to the world of Forex trading. Just as Picasso revolutionized the art world with his innovative techniques and bold compositions, Pipcasso aims to transform your trading experience with its unique, strategic approach and meticulous attention to detail.  Pipcasso adheres to strict money management rules. Each order is protected by a stop
My Capital
Vitalii Zakharuk
Experts
My Capital is a high frequency trading. The expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more delay your broker has in the amount of the Internet channel, the higher you need to set stop loss, take profit and virtual stop so that the server can process
Nova BER Trader
Anita Monus
Experts
Nova BER Trader is a disciplined trading system built around the Bears Power indicator — turning raw market pressure into clear, rules-based decisions. It transforms a classic oscillator into a fully automated approach that thrives on momentum shifts and bearish control. Instead of chasing noise or shallow moves, Nova BER Trader looks for genuine downside pressure — moments when sellers take command and the market structure confirms it. By respecting both strength and timing, it avoids false sig
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
Experts
Bienvenue dans le robot ADX avancé MT 5 Réglez simplement le filtre indicateur ADX comme vous le souhaitez et le robot fait le travail pour vous. Fonctionnalités: - Nombre magique - Filtre à tartiner - Prendre des bénéfices - Stop Loss - Décalage de la barre - Sortir à l’opposé signal - Filtre (réglable) - Trailing (réglable) - Martingale (réglable) et bien d’autres. N’hésitez pas à le télécharger et à l’échanger 24h / 24 et 7j / 7. Si vous avez besoin d’aide pour le configurer, n’
NakaTrendBot
Ricardo De Andrade Nakano
Experts
Nous vous présentons NakaTrendBot - Votre partenaire ultime pour le trading de tendances ! Vous en avez assez de manquer des opportunités lorsque le marché évolue ? Ne cherchez plus, car NakaTrendBot est là pour vous aider à naviguer dans le monde dynamique du trading de tendances. NakaTrendBot est bien plus qu'un simple robot ; c'est une machine algorithmique sophistiquée conçue pour détecter les changements de tendance et les consolidations avec précision. En utilisant des algorithmes avanc
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (12)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Plus de l'auteur
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
3 (2)
Experts
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR : L'Évolution du Scalping HFT ÊTES-VOUS PRÊT POUR L'OPPORTUNITÉ D'UNE VIE ? Arrêtez de regarder votre capital fondre avec des indicateurs obsolètes. Le BTC Apex est un moteur cinétique haute fréquence (HFT) conçu pour transformer de petits comptes en rendements professionnels. La Stratégie : Momentum Cinétique. Utilise une matrice temporelle pour scanner le prix au millième de seconde. Fonctions Élite : Filtre de flux toxique, multiplicateur d'impulsion adaptatif et p
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Institutional Liquidity Sweep & Stop Hunt Detector The FAKEOUT MATRIX PRO is a professional-grade analytical tool designed to identify the exact moments when institutional players "trap" retail traders. By monitoring session extremes and detecting high-probability Liquidity Sweeps, this indicator provides the technical edge needed to trade reversals with precision. The Institutional Logic Large financial institutions require significant liquidity to fill their orders. They often find this liquid
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Zenith Session Flux is a professional-grade technical indicator for MetaTrader 5 designed to identify and visualize institutional trading windows known as ICT Killzones. The indicator automates the process of time-alignment by synchronizing your broker's server time with New York local time, ensuring that session boxes and price pivots appear at the precise institutional moments regardless of your broker's timezone. Indicator Features: Automatic Timezone Sync: Automatically calculates the offset
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Adaptive Session Trend Pro Easy Plug-and-Play Auto-Optimized Session Trend Indicator for MT5 Adaptive Session Trend Pro is a fully automatic, session-aware trend indicator for MetaTrader 5 that intelligently adapts to the symbol, instrument type, and broker trading session — with zero manual configuration required . Simply attach the indicator to any chart and it instantly: Detects the traded instrument (XAUUSD, US30, EURUSD, Forex pairs) Detects broker server time automatically Applies the cor
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Opening Range Breakout Pro Professional ORB Session Indicator for MT5 Opening Range Breakout Pro is a highly visual, fully customizable Opening Range Breakout (ORB) indicator for MetaTrader 5, designed for intraday, session-based, and prop-firm traders . The indicator automatically plots the Opening Range High and Low , along with multiple target levels above and below the range , allowing traders to clearly visualize breakout zones, retests, and profit objectives directly on the chart. This too
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indicateurs
AI Trend Targets – Precision Entries, Targets & Risk in One Overlay AI Trend Targets is a premium smart overlay that turns raw price action into clear, rule-based trade plans: entry, dynamic guard (SL) and three projected targets (TP1–TP3). It is designed for XAUUSD, major FX pairs and index CFDs, and works on intraday as well as higher timeframes. What it does Behind the scenes, AI Trend Targets combines: A volatility-adaptive “AI Baseline” to define trend direction Context-aware rejection logi
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicateurs
No Wick Candle Identifier Best for Gold (XAUUSD) and Forex pairs | Works on any timeframe No Wick Candle Identifier is a price-action indicator designed to highlight high-intent candles where price opens exactly at the extreme (high or low). These candles reflect strong institutional participation and often act as decision points, continuation triggers, or high-probability reaction levels when price revisits them. The indicator is especially effective on Gold (XAUUSD) and Forex pairs , and it w
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Neural-Link Engine: High-Performance Pattern Projection for MetaTrader 5 The Neural-Link Engine is an advanced technical indicator designed for the MetaTrader 5 platform that utilizes historical pattern recognition to project future price action. Unlike traditional lagging indicators, this system employs a K-Nearest Neighbors (k-NN) inspired approach to identify mathematical similarities in market structure and visualize a potential path forward directly on the chart. Core Functionality The engi
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Neural-Link Pattern Scanner: Advanced Candlestick Recognition for MetaTrader 5 The Neural-Link Pattern Scanner is a professional-grade technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 platform. It automates the detection of high-probability candlestick patterns, providing real-time visual labels directly on the trading interface. By filtering for specific mathematical price structures, this indicator helps traders identify potential reversals and trend continuations with precision. Core Fun
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Multi-Time Period Charts: Professional Multi-Timeframe Visualization for MT5 The Multi-Time Period Charts (MTPC) indicator is a sophisticated market structure visualization tool for MetaTrader 5. It allows traders to overlay higher-timeframe price action directly onto their current lower-timeframe execution chart using precisely rendered, semi-transparent boxes. This eliminates the need for constant window switching while maintaining a clear, non-intrusive view of the broader market context. Cor
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitaires
Trailing SL Bot — Smart and Automated Trading Risk Manager Trailing SL Bot is a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to maximize your trading efficiency by automating essential risk management tasks with precision. Key Features: Automatic Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) Management: The bot intelligently sets SL and TP levels on any newly filled position, ensuring your trades are protected right from the start without manual intervention. Dynamic Trailing Stop Loss: Once your posi
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experts
Overview Gold Grid Quantum is a fully automated, intelligent trading system built exclusively for XAUUSD. It combines a structured grid-engine with adaptive scaling and real-time market awareness, enabling disciplined, hands-free execution under all market conditions. The EA operates without traditional indicators or optimization-sensitive inputs, relying instead on a dynamic internal logic developed to withstand both high-volatility spikes and long directional trends. The system has been exten
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indicateurs
Wick Assassin – Precision Price Action Indicator Wick Assassin is a price-action–driven trading indicator designed to identify high-probability reversals at key decision levels using nothing but raw market structure. It is built for traders who understand that price does not move randomly, but reacts to liquidity, failed continuation, and institutional rejection. This indicator focuses on a very specific and repeatable market behavior: when price attempts to continue from the same level, traps l
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Experts
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only High-Frequency Prop Firm Challenge EA (MT5) HFT PropFirm Pro is a fully automated, high-frequency momentum Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered exclusively for EURUSD and optimized for prop-firm challenges and aggressive equity growth accounts. This is a true plug-and-play HFT EA — no indicators, no over-tuning, no martingale, no grid. Only speed, precision, and disciplined EURUSD execution. Overview HFT PropFirm Pro is designed around EURUSD’s liquidity prof
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experts
XAU Precision Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professional Gold Scalping EA Built for Real Market Conditions XAU Precision Trader is a professional-grade Gold-only (XAUUSD) scalping Expert Advisor , engineered for traders who prioritize realistic performance, disciplined risk management, and long-term consistency over artificially smooth or over-optimized equity curves. This EA is built to trade real market behavior ,
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experts
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor for GBPUSD (M5 Optimized) GPBUSD Velocity Pro is a professionally engineered high-frequency trading (HFT) Expert Advisor built exclusively for GBPUSD (Cable) . It is designed to exploit intraday volatility with precision execution, strict risk control, and full broker adaptability. This EA is optimized to run on the M5 timeframe and is rea
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experts
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor for USDJPY (M5 Optimized) USDJPY Gopher Blitz is a precision-built high-frequency trading (HFT) Expert Advisor designed specifically for the unique volatility and execution characteristics of USDJPY . Engineered for speed, efficiency, and stability, this EA focuses on capturing rapid intraday price bursts while maintaining extremel
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experts
EURUSD PropFlow Scalper 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge–Focused Scalper Built for Low Drawdown & Consistency EURUSD PropFlow Scalper is a specialized prop-firm–first scalping Expert Advisor , engineered to help traders pass evaluations and challenges , not chase reckless growth. Every design choice in this EA prioritizes drawdown control, high win-rate stability, and rule compliance , making it particularly
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experts
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE : LE DOMINATEUR ULTIME DU MARCHÉ Le "Big Daddy" de tous les EAs NASDAQ est arrivé. Conçu pour l'environnement à haute vitesse de l'indice US Tech 100, Turbo Pulse représente le sommet du scalping algorithmique basé sur le momentum. Ce système ne s'appuie pas sur des indicateurs retardés, mais utilise les données de ticks brutes pour capturer les mouvements du marché. Mesures de Performance Institutionnelles Dépôt Initial : 500.00 Profit Net Total : 45,148.64 Facteu
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experts
ETH Aether Kinetic Disruptor Robot de trading Ethereum basé sur la liquidité et la structure Pourquoi Ethereum plutôt que l’or ou le Bitcoin L’or est lent et peu dynamique. Le Bitcoin devient de plus en plus un actif macroéconomique. Ethereum offre une volatilité intrajournalière plus régulière et des opportunités structurelles constantes. Différences du système Sans indicateurs classiques Sans martingale ni grid Analyse structurelle du prix Gestion du risque par trade Résultats Profit net: 8 9
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experts
English Vantage US500 Pulse: High-Velocity Institutional Execution for US500 Finally, a systematic trading solution engineered specifically for the unique liquidity profile of the S&P 500. Vantage S&P Pulse is a high-frequency momentum engine designed to capture rapid price expansions during peak market hours while maintaining rigorous capital preservation protocols. Performance Analytics Based on verified backtesting data, the strategy demonstrates exceptional stability: Net Profit: Generated 1
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experts
L'Apogée du Trading Multi-Devises est arrivé ! Quantum Multi Currency Exponential Growth est une solution de trading algorithmique haute performance conçue pour le scalping d'élite basé sur la vélocité des ticks à haute fréquence, offrant une croissance des capitaux propres de 10X en seulement 3 ans. Cet Expert Advisor (EA) utilise une architecture exclusive de balayage synchronisé pour surveiller et trader simultanément quatre paires de devises majeures — EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCAD — à pa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis