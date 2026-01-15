Eth Btc Dual Liquidity Sentinel — il n’existe aucun autre EA comme celui-ci sur le marché !!

Moteur de trading crypto double de niveau institutionnel pour MetaTrader 5

Ether Bit Dual Growth Sentinel n’est pas un Expert Advisor MT5 classique. Il s’agit d’un système d’exécution bi-actifs conçu pour trader Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) simultanément, indépendamment et en continu au sein d’un seul EA.

Alors que la majorité des EA sont limités à un seul symbole ou nécessitent plusieurs graphiques et robots, ce système est conçu dès l’origine pour gérer deux actifs crypto à forte volatilité en parallèle, chacun avec sa propre logique d’exécution, ses limites et ses contrôles de risque — une capacité très rare sur MT5.

Performances prouvées sur des volumes massifs de données

Validé sur des ensembles de données historiques extrêmement larges :

Dépôt initial : 5 000

Profit net total : 114 866

Profit brut : 198 367

Facteur de profit : 2.38

Facteur de récupération : 85.66

Total des trades : 6 727

Trades gagnants : 50.51%

Trades perdants : 49.49%

Drawdown max equity : 1.11%

Drawdown max balance : 1.08%

Cette combinaison est exceptionnellement rare pour un EA crypto.

Ce que cet EA fait que les autres ne peuvent pas faire

Architecture réelle à double paire (BTC + ETH simultanément)

Moteurs internes séparés pour BTC et ETH

Paramètres de lot, SL, TP et trailing indépendants

Aucune collision ni dépendance de signaux

Un EA, un graphique, deux marchés crypto indépendants

Analyse du marché ultra haute fréquence

Traitement des mouvements de prix en fenêtres millisecondes pour capter la volatilité rapide ignorée par les EA lents.

Gestion du risque adaptée à chaque actif

Seuils de mouvement, distances de stops et trailing spécifiques à chaque crypto.

Protection avancée de l’exécution et du capital

Contrôle du spread, trailing dynamique, validation de la marge et des contraintes broker.

Contrôle temporel complet

Trading par heures, jours, et gestion des week-ends.

Conception propre et prête pour le marketplace

Architecture transparente, compatible testeur MT5 et trading réel.

Conclusion

Ether Bit Dual Growth Sentinel est un EA MT5 d’une classe rare, conçu pour une automatisation crypto professionnelle sur Bitcoin et Ethereum simultanément.