Eth Btc Dual Liquidity Sentinel

Eth Btc Dual Liquidity Sentinel — non esiste nessun altro EA come questo sul mercato!!

Motore di trading cripto duale di livello istituzionale per MetaTrader 5

Ether Bit Dual Growth Sentinel non è un Expert Advisor MT5 convenzionale. È un sistema di esecuzione a doppio asset progettato per operare Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) simultaneamente, in modo indipendente e continuo all’interno di un unico EA.

A differenza della maggior parte degli EA, questo sistema è costruito per gestire due criptovalute ad alta volatilità in parallelo, con logiche di esecuzione e controllo del rischio separate.

Prestazioni comprovate su grandi dataset

Deposito iniziale: 5.000
Profitto netto totale: 114.866
Profit Factor: 2.38
Drawdown massimo: ~1%

Vera architettura dual-crypto

  • Motori indipendenti per BTC ed ETH

  • Parametri separati di rischio e gestione

  • Nessun conflitto tra operazioni

Conclusione

Ether Bit Dual Growth Sentinel rappresenta una rara classe di EA MT5, progettata per l’automazione professionale su Bitcoin ed Ethereum.


