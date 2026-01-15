Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
- 专家
- Vishnu Bajpai
- 版本: 1.2
- 激活: 20
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel —— 市场上没有任何其他EA可以与之相比！！
适用于 MetaTrader 5 的机构级双加密货币交易引擎
Ether Bit Dual Growth Sentinel 并非传统的 MT5 智能交易系统。它是一套双资产执行系统，能够在同一个 EA 实例中同时、独立、持续地交易比特币（BTC）和以太坊（ETH）。
大多数 EA 只能交易单一品种，或需要多个图表与机器人，而该系统从底层架构上就被设计为并行管理两种高波动加密资产。
大规模数据验证的稳定表现
初始资金：5,000
总净利润：114,866
总盈利：198,367
盈利因子：2.38
恢复因子：85.66
总交易次数：6,727
最大净值回撤：1.11%
最大余额回撤：1.08%
真正的双币种架构（BTC + ETH 同时交易）
BTC 与 ETH 使用独立的内部引擎
各自独立的仓位、止损、止盈和追踪规则
无信号冲突或执行阻塞
一个 EA，一个图表，两个完全独立的加密市场
总结
Ether Bit Dual Growth Sentinel 是极为罕见的 MT5 加密交易系统，专为专业交易者打造。