Precision FX MT5

живой результат:

Итоговая цена: 990$

Встречайте игру Transformer: Precision FX

Представьте себе EA, которая делает больше, чем просто размещает сделки—она стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Precision FX создана для успешной работы на волатильных рынках, быстро подстраиваясь под изменения цен. Она имеет уникальный подход, разделяя каждую позицию на несколько меньших ордеров, каждый с индивидуальными уровнями тейк-профита, что позволяет точно управлять как прибылью, так и рисками.

Что делает это специальным?

Настраиваемая система разделения: Контролируйте, как ордера разделяются для индивидуального управления рисками. Каждый сегмент можно корректировать в зависимости от различных рыночных условий.

Использует собственные индикаторы для отслеживания направления рынка и получения прибыли от сильных трендов. Динамическая настройка: Автоматически регулирует размер сделок в зависимости от волатильности рынка, стремясь оптимизировать результаты как в спокойные, так и в активные периоды.

Как это работает?

Precision FX создана для анализа рыночного момента, используя сочетание логики следования за трендом и собственных осцилляторов. Когда сделка инициирована, EA делит ордер на меньшие части. Этот метод обеспечивает более плавные выходы, когда каждая часть достигает своей цели, уменьшая влияние внезапных разворотов рынка. Это идеальный выбор для трейдеров, стремящихся к балансировке роста и контроля рисков.

Доказанные результаты

Данные обратного тестирования показывают стабильную производительность с акцентом на устойчивый рост счета. Пользователи сообщили об улучшении результатов, настроив функцию разделения ордеров, что позволило им согласовать производительность EA с их толерантностью к риску. Это универсальный выбор для тех, кто ценит точность в торговле.

Настройка без проблем

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Важные советы: Только один график: Чтобы избежать пересечения сделок, убедитесь, что Precision FX прикреплена только к одному графику.

Чтобы избежать пересечения сделок, убедитесь, что прикреплена только к одному графику. Связаться с поддержкой: Нужна помощь? Получите рекомендации по оптимизации EA, чтобы она соответствовала вашему стилю торговли.

Не ждите—получите свою копию, прежде чем цена вырастет до 990$! Откройте для себя возможности продвинутого управления ордерами и возьмите под контроль ваше торговое путешествие.