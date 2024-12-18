Precision FX MT5

3

живой результат:


ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

  • Получите лучшее предложение, прежде чем цена вырастет!
  • Итоговая цена: 990$

Встречайте игру Transformer: Precision FX

Представьте себе EA, которая делает больше, чем просто размещает сделки—она стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Precision FX создана для успешной работы на волатильных рынках, быстро подстраиваясь под изменения цен. Она имеет уникальный подход, разделяя каждую позицию на несколько меньших ордеров, каждый с индивидуальными уровнями тейк-профита, что позволяет точно управлять как прибылью, так и рисками.

Что делает это специальным?

  • Настраиваемая система разделения: Контролируйте, как ордера разделяются для индивидуального управления рисками. Каждый сегмент можно корректировать в зависимости от различных рыночных условий.
  • Входы, чувствительные к тренду: Использует собственные индикаторы для отслеживания направления рынка и получения прибыли от сильных трендов.
  • Динамическая настройка: Автоматически регулирует размер сделок в зависимости от волатильности рынка, стремясь оптимизировать результаты как в спокойные, так и в активные периоды.

Как это работает?

Precision FX создана для анализа рыночного момента, используя сочетание логики следования за трендом и собственных осцилляторов. Когда сделка инициирована, EA делит ордер на меньшие части. Этот метод обеспечивает более плавные выходы, когда каждая часть достигает своей цели, уменьшая влияние внезапных разворотов рынка. Это идеальный выбор для трейдеров, стремящихся к балансировке роста и контроля рисков.

Доказанные результаты

Данные обратного тестирования показывают стабильную производительность с акцентом на устойчивый рост счета. Пользователи сообщили об улучшении результатов, настроив функцию разделения ордеров, что позволило им согласовать производительность EA с их толерантностью к риску. Это универсальный выбор для тех, кто ценит точность в торговле.

Настройка без проблем

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Важные советы:

  • Только один график: Чтобы избежать пересечения сделок, убедитесь, что Precision FX прикреплена только к одному графику.
  • Связаться с поддержкой: Нужна помощь? Получите рекомендации по оптимизации EA, чтобы она соответствовала вашему стилю торговли.

Не ждите—получите свою копию, прежде чем цена вырастет до 990$! Откройте для себя возможности продвинутого управления ордерами и возьмите под контроль ваше торговое путешествие.

Рекомендуем также
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Эксперты
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
Эксперты
Zenth – Точная торговля с защитой прибыли Почему довольствоваться посредственным? Zenth — это не просто еще один экспертный советник — это дисциплинированная торговая машина. Разработанный для трейдеров, которые придают значение разумному рисковому воздействию и стратегическому выполнению, этот EA предлагает чистое, мощное торговое решение, которое сосредоточено на последовательности и защите прибыли. Создан для трейдеров, которые мысли в будущее Как он торгует:  Торговля основана на высокове
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Эксперты
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Эксперты
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж) Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD) . Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter) , чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои. ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Б
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Эксперты
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Эксперты
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Эксперты
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Aureus MT5
Theo Karam
Эксперты
Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Эксперты
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Другие продукты этого автора
Fresh Forge
Miss Chahana Ibrahim
Эксперты
живой результат: ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Получите лучшее предложение, прежде чем цена вырастет! Итоговая цена: 990$ Встречайте Изменяющего Игру: Fresh Forge Представьте себе EA, который делает больше, чем просто размещает сделки — он стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Fresh Forge создан для успешной работы на волатильных рынках, быстро адаптируясь к колебаниям цен. Он использует уникальный подход, в котором каждую позицию делят на несколько меньших
Dream Reactor MT5
Miss Chahana Ibrahim
Эксперты
живой результат: ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Получите лучшее предложение до повышения цены! Финальная цена: 990$ Познакомьтесь с Революцией: Dream Reactor Представьте себе EA, который делает больше, чем просто открывает сделки — он стратегически управляет каждым ордером для лучшего контроля рисков. Dream Reactor создан для того, чтобы преуспеть на волатильных рынках, быстро адаптируясь к изменениям цен. Он имеет уникальный подход, при котором каждый ордер разделяется на несколько меньших заказов
Фильтр:
brainiacz
210
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
534
Ответ разработчика Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
Ответ на отзыв