Gold Apex Equity Exploder

GOLD APEX EQUITY EXPLODER: УЛЬТИМАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ЗОЛОТОГО ПОРТФЕЛЯ

Превратите скромный начальный депозит в 500 долларов в мощный капитал свыше 14 000 долларов. В то время как стандартные розничные советники терпят неудачу в периоды высокой волатильности, Gold Apex Equity Exploder процветает, обеспечивая элитный винрейт более 84% и монументальный фактор восстановления 21.57. Эта система разработана для трейдеров, требующих точности институционального уровня, используя алгоритм высокочастотного ускорения эквити для доминирования на XAUUSD с хирургическим таймингом входа и минимальным рыночным риском.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

  • Чистая прибыль: Свыше 14 106 долларов при старте всего с 500 долларов.

  • Исключительная точность: Стабильный показатель прибыльных сделок 84.42%.

  • Элитный фактор восстановления: 21.57 — способность системы мгновенно восстанавливаться после рыночного шума.

  • Строгий риск-менеджмент: Максимальная просадка по эквити зафиксирована на уровне 9.38%.

СТРАТЕГИЯ APEX MOMENTUM Система использует авторскую логику внутридневного прорыва волатильности, избегая опасных методов сетки или мартингейла. Робот определяет институциональные зоны ликвидности на основе диапазона открытия свечи H1 и требует подтверждения закрытия 5-минутной свечи для фильтрации ложных прорывов.


SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Эксперты
Trading Specifications: Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: H4 (Required for optimal performance) Strategy: Swing Trading / Trend Following Minimum Deposit: $1000 (Recommended for proper risk management) Lot Size : 0.01 ·         Within a year, your entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. ·         The current price of $599 is a limited launch offer, and it will be increased
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Эксперты
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Эксперты
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Эксперты
Based on the 5-star Petal Ronin free expert advisor, Petal Ronin Extreme incorporates the recommendations of global users for Petal Ronin and adds a few tweaks to push the limits of precision. Users recommended a risk behaviour that allows for a fixed lot pick and that has been implemented with this Extreme version. Moreover, the trailing stop loss has been tightened and the SMA and ADX settings made a bit more aggressive. Test across for multiple timeframes with the varied risk behaviour and
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Cipher Swan
Goyani Piyushbhai
Эксперты
The Cipher Swan EA is an automated trading system designed to execute trades based on specific market conditions, integrating robust risk management and customizable trading parameters. It leverages moving averages and time-based filters to determine optimal trade entries and exits. Key Features Automated Trading: Executes buy and sell trades automatically based on predefined conditions. Incorporates reversal trading to recover from losses. Indicator Integration: Utilizes Moving Averages (M
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Эксперты
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Эксперты
"Universal US100 HFT" — это высокочастотный скальпинговый бот, разработанный для работы с индексом NASDAQ 100 (US100). Робот ориентирован на краткосрочные сделки, используя малейшие колебания рынка для получения прибыли. Бот не применяет рискованные стратегии, такие как сетка или мартингейл, что делает его более безопасным и устойчивым к рыночным изменениям. Основные особенности: Высокочастотный скальпинг:   Бот ориентирован на быстрые сделки с минимальным временем удержания позиций, что позволя
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Эксперты
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Silver Comet
Sahil Mukhtar
Эксперты
Представляем Silver Comet: Мультивалютный Экспертный Советник Silver Comet — это продвинутая мультивалютная торговая система , разработанная специально для работы на волатильном рынке серебряных символов. Она создана для опытных трейдеров, от индивидуальных розничных счетов до серьезных профессионалов в Проп-фирмах (PropFirm) , предлагая мощный и низкорисковый подход к товарной торговле. Ключевые Особенности и Спецификации Символов Советник Silver Comet EA — это прорыв в автоматизированной торго
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
Эксперты
Quantum Force EA – Disciplined Automated Gold Trading System (No Martingale / No Grid Trading) Short Description Designed Around a 1:3 Risk-reward Structure on MQL5 MetaTrader 5 A disciplined and fully automated trading system for XAUUSD (Gold). Quantum Force EA combines adaptive logic gold scalping, volatility filters, trend following and capital protection techniques to rule-based trade execution without using martingale or grid strategies.  Full Description Quantum Force EA is an intelligen
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
Grid Scalper Pro Plus
Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
Эксперты
GRID SCALPER PRO PLUS v2.2 Institutional Scaling Engine  Turn your MetaTrader 5 into a 24/7 Wealth Machine. Engineered for Stability. Validated for Security. Built for Profit. Most Grid EAs are dangerous. They keep buying until your account hits Margin Call. [b]We fixed that.[/b] Universal Dynamic Risk Guard (UDRG) Mathematical protection that physically blocks trades if your margin gets too tight.  Netting Account Native The only EA optimized for MT5 Netting accounts with millisecond
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Эксперты
The ultimate trading tool that is designed to deliver simplicity and profitability to users. The EA's cutting-edge model utilizes pattern recognition and neural network training to analyze the market and make informed trades on 20 or more currency pairs (also to ohter instruments) simultaneously. With its user-friendly interface, this EA is perfect for traders of all levels, whether you're a beginner or a seasoned pro. By leveraging the power of our EA, you can achieve steady growth and boost yo
