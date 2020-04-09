TradeAnalyserMT5
- Утилиты
- Hung Wen Lin
- Версия: 5.0
Core Positioning
Advanced analytical tool designed specifically for MT5, providing in-depth analysis of trading history, uncovering data insights, optimizing strategies, and enhancing profitability.
Core Usage
Strategy Performance Evaluation: Analyzes profitability, stability, and risk to provide an objective rating from A+ to D.
Trading Pattern Discovery: Identifies high-quality assets, time periods, and profit-making habits suited to different market conditions.
Risk Management Optimization: Calculates drawdowns and risk indicators, offering performance analysis adjusted for risk.
Main Features
Smart Strategy Detection: Groups by magic numbers to identify 23 common strategies, distinguishing between manual and EA trading.
Multi-dimensional Analysis: Covers four dimensions—strategies, assets, time, and comments—with support for three-dimensional cross-analysis.
Advanced Comment Analysis: Automatically parses strategy information from comments for standardization and cross-strategy comparison.
Portfolio Performance Analysis: Recommends the best trading combinations and alerts on inefficient configurations.
Multiple Analytical Indicators: Includes three major categories—basic profits, risk control, and advanced statistics.
Output Reports
Concise Terminal Report: Includes strategy rankings, best portfolios, comment insights, and smart improvement suggestions.
Detailed CSV Report: Provides complete statistical data, asset/comment/time analysis, and data quality assessment.
Usage Features
Intelligent Data Processing: Automatically expands data ranges, precisely matches positions, and supports flexible filtering.
User-friendly Design: Adjustable detail levels, customizable time ranges, and options to include or exclude manual trades.
Professional-level Analysis: Institutional-grade performance standards, multi-tiered risk assessment, and practice-oriented advice.
Target Audience
EA Developers (for validating strategies and optimizing parameters), Fund Managers (for monitoring portfolios and optimizing allocations), Individual Traders (for identifying behavioral patterns and improving discipline).
Core Value
Transforms chaotic trading records into decision-making wisdom, helping to stop ineffective strategies, amplify profitable models, optimize resource allocation, make decisions based on data, and continuously improve trading systems.