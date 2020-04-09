Conspiracy 16
Ritz Conspiracy 16 — это многоуровневый аналитический индикатор,
который объединяет 16 ключевых технических индикаторов в единую визуальную панель.
Разработанный на основе концепции market intelligence, он функционирует как командный центр,
читающий поведение рынка с разных сторон: тренд, волатильность, моментум, объёмы и структура цены.
Используя «конспиративный» подход, индикатор связывает мелкие сигналы
от 16 алгоритмов в единую картину реального направления рыночной силы.
В результате формируется панель, отображающая процент вероятности BUY/SELL
по каждой технической категории — в реальном времени, адаптивно и сверхинформативно.
Один индикатор, шесть крупных категорий, 16 аналитических модулей.
1. TREND Intelligence — Трендовая Интеллигенция
Фиксирует направление и силу тренда с помощью классических и адаптивных методов:
-
Moving Average (MA) — базовое направление тренда
-
Adaptive MA (AMA) — динамический тренд с минимальной задержкой
-
Parabolic SAR — тренд + импульс разворота
-
Alligator — многослойная MA-структура по Б. Уильямсу
Trend Analyzer служит фундаментом карты рыночного направления.
2. HYBRID Intelligence — Гибридная Интеллигенция
Комбинированная категория, объединяющая несколько технических измерений:
-
Bollinger Bands — волатильность + отклонение + срединный сентимент
-
MACD — моментум + смена направления тренда
-
Ichimoku — тренд, поддержка/сопротивление и моментум в единой системе
Гибридный уровень является сердцем многомерного интеллекта индикатора.
3. VOLATILITY Intelligence — Волатильностная Интеллигенция
Измеряет рыночную энергию и давление:
-
ATR (Average True Range) — диапазон волатильности
-
Standard Deviation — рассеивание и отклонение цены
Ключевой элемент для оценки того, обладает ли тренд «двигательной силой».
4. OSCILLATOR Intelligence — Осцилляторная Интеллигенция
Определяет краткосрочный моментум и состояния перекупленности/перепроданности:
-
RSI — OB/OS + направленный моментум
-
Stochastic — скорость изменения цены
-
Williams %R — экстремальный ценовой сентимент
Этот уровень выявляет «точки усталости» рыночного движения.
5. VOLUME Intelligence — Объёмная Интеллигенция
Анализирует соотношение покупательного и продавливого давления:
-
OBV (On Balance Volume) — поток объёмов в сторону цены
-
A/D (Accumulation/Distribution) — скрытая аккумуляция и распределение
Благодаря улучшенной логике объёмов этот модуль стал стабильнее и точнее.
6. PRICE STRUCTURE Intelligence — Интеллигенция Ценовой Структуры
Определяет фундаментальные формы движения цены:
-
ZigZag — большие свинговые структуры
-
Fractals — локальные развороты и микроструктура
Это основа для чистого чтения рыночной структуры без шумов.Как работает Ritz Conspiracy 16?
Индикатор выполняет 16 технических алгоритмов при каждом обновлении
(tick или OnTimer) и затем:
-
Получает BUY/SELL/NEUTRAL от каждого индикатора
-
Группирует их по категориям
-
Вычисляет процент силы BUY/SELL
-
Отображает результат в динамической автоизменяемой панели
-
Обновляет данные только при изменении цены — экономно и сверхбыстро
Визуальная панель демонстрирует:
-
Основной тренд
-
Силу волатильности
-
Направление объёмов
-
Структурные уровни S/R
-
Моментум и состояния OB/OS
-
Согласованность между категориями
Результат напоминает секретное совещание 16 технических индикаторов,
которое выводит итоговый вердикт:
«Рынок склоняется к BUY или к SELL?»Для кого предназначен этот индикатор?
Идеален для:
-
Трейдеров, работающих с несколькими ТФ
-
Скальперов, дейтрейдеров, свинг-трейдеров
-
Трейдеров Price Action и SMC
-
Пользователей комплексных индикаторов
-
Дискретных трейдеров, ищущих быстрые конвергенции
Если вы хотите видеть «всё поле боя» рынка,
не устанавливая 16 отдельных индикаторов — это ваш инструмент.
Это 16-слойная система рыночной разведки,
которая визуализирует направление рыночной силы в реальном времени
— стабильно, точно и современно.
Элегантная панель, адаптивная логика оценки
и продуманная структура данных создают новый уровень рыночного анализа.
Если вы хотите инструмент,
способный раскрыть конспирацию, скрытую за каждым движением цены —
Добро пожаловать в Ritz Conspiracy 16.