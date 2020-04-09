Conspiracy 16

Ritz Conspiracy 16 – Многоуровневая Система Рыночной Интеллигенции

Ritz Conspiracy 16 — это многоуровневый аналитический индикатор,
который объединяет 16 ключевых технических индикаторов в единую визуальную панель.

Разработанный на основе концепции market intelligence, он функционирует как командный центр,
читающий поведение рынка с разных сторон: тренд, волатильность, моментум, объёмы и структура цены.

Используя «конспиративный» подход, индикатор связывает мелкие сигналы
от 16 алгоритмов в единую картину реального направления рыночной силы.
В результате формируется панель, отображающая процент вероятности BUY/SELL
по каждой технической категории — в реальном времени, адаптивно и сверхинформативно.

Что находится внутри Ritz Conspiracy 16?

Один индикатор, шесть крупных категорий, 16 аналитических модулей.

1. TREND Intelligence — Трендовая Интеллигенция

Фиксирует направление и силу тренда с помощью классических и адаптивных методов:

  • Moving Average (MA) — базовое направление тренда

  • Adaptive MA (AMA) — динамический тренд с минимальной задержкой

  • Parabolic SAR — тренд + импульс разворота

  • Alligator — многослойная MA-структура по Б. Уильямсу

Trend Analyzer служит фундаментом карты рыночного направления.

2. HYBRID Intelligence — Гибридная Интеллигенция

Комбинированная категория, объединяющая несколько технических измерений:

  • Bollinger Bands — волатильность + отклонение + срединный сентимент

  • MACD — моментум + смена направления тренда

  • Ichimoku — тренд, поддержка/сопротивление и моментум в единой системе

Гибридный уровень является сердцем многомерного интеллекта индикатора.

3. VOLATILITY Intelligence — Волатильностная Интеллигенция

Измеряет рыночную энергию и давление:

  • ATR (Average True Range) — диапазон волатильности

  • Standard Deviation — рассеивание и отклонение цены

Ключевой элемент для оценки того, обладает ли тренд «двигательной силой».

4. OSCILLATOR Intelligence — Осцилляторная Интеллигенция

Определяет краткосрочный моментум и состояния перекупленности/перепроданности:

  • RSI — OB/OS + направленный моментум

  • Stochastic — скорость изменения цены

  • Williams %R — экстремальный ценовой сентимент

Этот уровень выявляет «точки усталости» рыночного движения.

5. VOLUME Intelligence — Объёмная Интеллигенция

Анализирует соотношение покупательного и продавливого давления:

  • OBV (On Balance Volume) — поток объёмов в сторону цены

  • A/D (Accumulation/Distribution) — скрытая аккумуляция и распределение

Благодаря улучшенной логике объёмов этот модуль стал стабильнее и точнее.

6. PRICE STRUCTURE Intelligence — Интеллигенция Ценовой Структуры

Определяет фундаментальные формы движения цены:

  • ZigZag — большие свинговые структуры

  • Fractals — локальные развороты и микроструктура

Это основа для чистого чтения рыночной структуры без шумов.

Как работает Ritz Conspiracy 16?

Индикатор выполняет 16 технических алгоритмов при каждом обновлении
(tick или OnTimer) и затем:

  • Получает BUY/SELL/NEUTRAL от каждого индикатора

  • Группирует их по категориям

  • Вычисляет процент силы BUY/SELL

  • Отображает результат в динамической автоизменяемой панели

  • Обновляет данные только при изменении цены — экономно и сверхбыстро

Визуальная панель демонстрирует:

  • Основной тренд

  • Силу волатильности

  • Направление объёмов

  • Структурные уровни S/R

  • Моментум и состояния OB/OS

  • Согласованность между категориями

Результат напоминает секретное совещание 16 технических индикаторов,
которое выводит итоговый вердикт:

«Рынок склоняется к BUY или к SELL?»

Для кого предназначен этот индикатор?

Идеален для:

  • Трейдеров, работающих с несколькими ТФ

  • Скальперов, дейтрейдеров, свинг-трейдеров

  • Трейдеров Price Action и SMC

  • Пользователей комплексных индикаторов

  • Дискретных трейдеров, ищущих быстрые конвергенции

Если вы хотите видеть «всё поле боя» рынка,
не устанавливая 16 отдельных индикаторов — это ваш инструмент.

Ritz Conspiracy 16 — это не просто индикатор.

Это 16-слойная система рыночной разведки,
которая визуализирует направление рыночной силы в реальном времени
— стабильно, точно и современно.

Элегантная панель, адаптивная логика оценки
и продуманная структура данных создают новый уровень рыночного анализа.

Если вы хотите инструмент,
способный раскрыть конспирацию, скрытую за каждым движением цены

Добро пожаловать в Ritz Conspiracy 16.

