Ritz Conspiracy 16 — это многоуровневый аналитический индикатор,

который объединяет 16 ключевых технических индикаторов в единую визуальную панель.

Разработанный на основе концепции market intelligence, он функционирует как командный центр,

читающий поведение рынка с разных сторон: тренд, волатильность, моментум, объёмы и структура цены.

Используя «конспиративный» подход, индикатор связывает мелкие сигналы

от 16 алгоритмов в единую картину реального направления рыночной силы.

В результате формируется панель, отображающая процент вероятности BUY/SELL

по каждой технической категории — в реальном времени, адаптивно и сверхинформативно.

Один индикатор, шесть крупных категорий, 16 аналитических модулей.

1. TREND Intelligence — Трендовая Интеллигенция

Фиксирует направление и силу тренда с помощью классических и адаптивных методов:

Moving Average (MA) — базовое направление тренда

Adaptive MA (AMA) — динамический тренд с минимальной задержкой

Parabolic SAR — тренд + импульс разворота

Alligator — многослойная MA-структура по Б. Уильямсу

Trend Analyzer служит фундаментом карты рыночного направления.

2. HYBRID Intelligence — Гибридная Интеллигенция

Комбинированная категория, объединяющая несколько технических измерений:

Bollinger Bands — волатильность + отклонение + срединный сентимент

MACD — моментум + смена направления тренда

Ichimoku — тренд, поддержка/сопротивление и моментум в единой системе

Гибридный уровень является сердцем многомерного интеллекта индикатора.

3. VOLATILITY Intelligence — Волатильностная Интеллигенция

Измеряет рыночную энергию и давление:

ATR (Average True Range) — диапазон волатильности

Standard Deviation — рассеивание и отклонение цены

Ключевой элемент для оценки того, обладает ли тренд «двигательной силой».

4. OSCILLATOR Intelligence — Осцилляторная Интеллигенция

Определяет краткосрочный моментум и состояния перекупленности/перепроданности:

RSI — OB/OS + направленный моментум

Stochastic — скорость изменения цены

Williams %R — экстремальный ценовой сентимент

Этот уровень выявляет «точки усталости» рыночного движения.

5. VOLUME Intelligence — Объёмная Интеллигенция

Анализирует соотношение покупательного и продавливого давления:

OBV (On Balance Volume) — поток объёмов в сторону цены

A/D (Accumulation/Distribution) — скрытая аккумуляция и распределение

Благодаря улучшенной логике объёмов этот модуль стал стабильнее и точнее.

6. PRICE STRUCTURE Intelligence — Интеллигенция Ценовой Структуры

Определяет фундаментальные формы движения цены:

ZigZag — большие свинговые структуры

Fractals — локальные развороты и микроструктура

Это основа для чистого чтения рыночной структуры без шумов.

Индикатор выполняет 16 технических алгоритмов при каждом обновлении

(tick или OnTimer) и затем:

Получает BUY/SELL/NEUTRAL от каждого индикатора

Группирует их по категориям

Вычисляет процент силы BUY/SELL

Отображает результат в динамической автоизменяемой панели

Обновляет данные только при изменении цены — экономно и сверхбыстро

Визуальная панель демонстрирует:

Основной тренд

Силу волатильности

Направление объёмов

Структурные уровни S/R

Моментум и состояния OB/OS

Согласованность между категориями

Результат напоминает секретное совещание 16 технических индикаторов,

которое выводит итоговый вердикт:

«Рынок склоняется к BUY или к SELL?»

Идеален для:

Трейдеров, работающих с несколькими ТФ

Скальперов, дейтрейдеров, свинг-трейдеров

Трейдеров Price Action и SMC

Пользователей комплексных индикаторов

Дискретных трейдеров, ищущих быстрые конвергенции

Если вы хотите видеть «всё поле боя» рынка,

не устанавливая 16 отдельных индикаторов — это ваш инструмент.

Это 16-слойная система рыночной разведки,

которая визуализирует направление рыночной силы в реальном времени

— стабильно, точно и современно.

Элегантная панель, адаптивная логика оценки

и продуманная структура данных создают новый уровень рыночного анализа.

Если вы хотите инструмент,

способный раскрыть конспирацию, скрытую за каждым движением цены —

Добро пожаловать в Ritz Conspiracy 16.