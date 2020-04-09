MTF MA Cross Alert MT5

Когда рынок находится выше MA 4H или 1H, рассмотрение покупки, а когда ниже — рассмотрение продажи, снижает риск крупных убытков. Это повышает вероятность выигрыша.

Система уведомляет вас в тот самый момент, когда закрытие 5-минутной свечи пересекает 20MA 1-часового (H1) или 4-часового (H4) таймфрейма.

Эта утилита предназначена для трейдеров, которые ценят подтверждение на старших таймфреймах. Она отслеживает рынок в фоновом режиме, позволяя вам сосредоточиться на любом графике, не пропуская важные смены тренда. Используя закрытие свечи M5 для подтверждения, она успешно устраняет «рыночный шум» и ложные сигналы, вызванные временными ценовыми всплесками (тенями свечей).

Основные характеристики:

- Мониторинг 20-периодных скользящих средних H1 и H4 в реальном времени.

- Оповещения срабатывают только при подтвержденном закрытии свечи M5.

- Работает на любом символе и остается активным, даже если вы просматриваете другие графики.

- Простые и профессиональные сообщения оповещений.

Этот продукт предоставляется как простой утилитарный инструмент.