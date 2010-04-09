Global Trading Sessions — это технический индикатор для платформы MetaTrader 5, предназначенный для определения и отображения времени открытия четырёх основных мировых торговых сессий: Токио, Лондон, Нью-Йорк и Сидней.

Индикатор решает распространённую проблему расхождения серверного времени брокеров за счёт использования логики расчёта на основе GMT. Благодаря синхронизации со средним временем по Гринвичу (GMT), индикатор обеспечивает точное отображение границ торговых сессий независимо от часового пояса брокера.

Это делает Global Trading Sessions незаменимым инструментом для трейдеров, использующих волатильность на открытии сессий, смену ликвидности и торговые стратегии, привязанные ко времени суток.

Основные технические характеристики

Синхронизация по GMT

Индикатор автоматически определяет смещение GMT серверного времени брокера и выравнивает маркеры сессий в соответствии с реальными часами работы мировых рынков.

Вертикальные маркеры сессий

Автоматически строит вертикальные линии (OBJ_VLINE) точно в момент начала каждой торговой сессии.

Идентификация сессий

Динамически размещает текстовые метки (OBJ_TEXT) на графике для чёткого обозначения каждой сессии: Токио, Лондон, Нью-Йорк и Сидней.

Автоматическое управление объектами

Для поддержания высокой производительности платформы и предотвращения загромождения графика индикатор использует фоновую процедуру очистки, автоматически удаляющую объекты сессий старше 7 дней .

Оптимизация производительности

Индикатор разработан с использованием функций OnCalculate и OnTimer, что обеспечивает минимальную нагрузку на процессор и оперативную память даже при одновременной работе на нескольких графиках.

Способ применения

Установите индикатор Global Trading Sessions на любой внутридневной график

(рекомендуемые таймфреймы: M1, M5, M15, M30 или H1). Во вкладке «Входные параметры» настройте цвета для каждой из четырёх торговых сессий в соответствии с вашим шаблоном графика. Индикатор автоматически определит GMT-смещение вашего брокера и отобразит линии начала сессий и текстовые метки.

Входные параметры