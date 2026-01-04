StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Новогодний подарок

Файлы настроек: StarApp Settings и .set файлы | Knight Watcher .C

Описание:
StarApp_M15 – профессиональный EA для свинг-трейдинга в MetaTrader 5, который сочетает скользящие средние (MA) и индекс относительной силы (RSI) для точного определения сигналов на покупку и продажу. EA включает продвинутую систему управления рисками, динамический расчет объема лота, проверку маржи и совместимость с правилами prop firm. Дополнительно доступны фильтры тренда, волатильности и времени, уведомления через торговый журнал, а также автоматическое управление позициями, включая трейлинг-стопы и частичное закрытие сделок.

Ключевые функции:

  • Сигналы на основе MA и RSI: формирование ордеров при пересечении MA и подтверждении RSI.

  • Управление размером лота на основе риска: адаптация объема сделки к балансу и стоп-лоссу.

  • Продвинутое управление сделками: трейлинг-стопы, частичное закрытие, синхронизация позиций.

  • Дополнительные фильтры:

    • Фильтр тренда (подтверждение тренда на старшем таймфрейме)

    • Фильтр волатильности (ATR, минимальный диапазон)

    • Фильтр времени (торговля только в разрешенные часы)

  • Уведомления и синхронизация: подключение к торговому журналу или уведомления с сайта.

  • Подходит для prop firm: проверка правил prop trading, безопасность маржи, максимальный лот.

Входные параметры:

  • InpFastPeriod – период быстрой MA

  • InpSlowPeriod – период медленной MA

  • InpRSIPeriod – период RSI

  • TrendTimeframe – таймфрейм для фильтра тренда (опционально)

  • UseTrendFilter – включение фильтра тренда

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – настройки ATR для фильтра волатильности

  • UseVolatilityFilter – включение фильтра волатильности

  • UseTimeFilter – включение ограничений по времени торговли

  • TradeStartHour / TradeEndHour – разрешенные часы торговли

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – уровни управления риском

  • LotSize – базовый размер лота

Рекомендации:

  • Оптимально на таймфрейме M15, основные валютные пары.

  • Подходит для свинг-трейдинга с контролем риска.

  • Полностью настраиваемые параметры под ваш стиль торговли и размер счета.


