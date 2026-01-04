StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Эксперты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Новогодний подарок
Файлы настроек: StarApp Settings и .set файлы | Knight Watcher .C
Описание:
StarApp_M15 – профессиональный EA для свинг-трейдинга в MetaTrader 5, который сочетает скользящие средние (MA) и индекс относительной силы (RSI) для точного определения сигналов на покупку и продажу. EA включает продвинутую систему управления рисками, динамический расчет объема лота, проверку маржи и совместимость с правилами prop firm. Дополнительно доступны фильтры тренда, волатильности и времени, уведомления через торговый журнал, а также автоматическое управление позициями, включая трейлинг-стопы и частичное закрытие сделок.
Ключевые функции:
-
Сигналы на основе MA и RSI: формирование ордеров при пересечении MA и подтверждении RSI.
-
Управление размером лота на основе риска: адаптация объема сделки к балансу и стоп-лоссу.
-
Продвинутое управление сделками: трейлинг-стопы, частичное закрытие, синхронизация позиций.
-
Дополнительные фильтры:
-
Фильтр тренда (подтверждение тренда на старшем таймфрейме)
-
Фильтр волатильности (ATR, минимальный диапазон)
-
Фильтр времени (торговля только в разрешенные часы)
-
-
Уведомления и синхронизация: подключение к торговому журналу или уведомления с сайта.
-
Подходит для prop firm: проверка правил prop trading, безопасность маржи, максимальный лот.
Входные параметры:
-
InpFastPeriod – период быстрой MA
-
InpSlowPeriod – период медленной MA
-
InpRSIPeriod – период RSI
-
TrendTimeframe – таймфрейм для фильтра тренда (опционально)
-
UseTrendFilter – включение фильтра тренда
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – настройки ATR для фильтра волатильности
-
UseVolatilityFilter – включение фильтра волатильности
-
UseTimeFilter – включение ограничений по времени торговли
-
TradeStartHour / TradeEndHour – разрешенные часы торговли
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – уровни управления риском
-
LotSize – базовый размер лота
Рекомендации:
-
Оптимально на таймфрейме M15, основные валютные пары.
-
Подходит для свинг-трейдинга с контролем риска.
-
Полностью настраиваемые параметры под ваш стиль торговли и размер счета.