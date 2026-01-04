StarApp Swing Trading Expert Advisor
- エキスパート
- Cedric Landry Shema
- バージョン: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
新年ギフト
設定ファイル: StarApp Settings と .set ファイル | Knight Watcher .C
説明:
StarApp_M15 は MetaTrader 5 用のプロフェッショナルスイングトレード EA で、移動平均 (MA) と相対力指数 (RSI) を組み合わせて正確な売買シグナルを生成します。EA は高度なリスク管理、動的ロット計算、証拠金チェック、プロップファームルールへの対応を特徴としています。さらに、トレンド、ボラティリティ、時間のオプションフィルター、トレーディングジャーナル経由の通知、自動トレード管理（トレーリングストップや部分決済）を備えています。
主な機能:
MA & RSI ベースのシグナル: MA クロスオーバーと RSI 確認に基づいて売買注文を生成。
リスクベースのロットサイズ調整: 口座残高とストップロスに応じて取引量を調整。
高度なトレード管理: トレーリングストップ、部分決済、自動ポジション同期をサポート。
オプションフィルター:
トレンドフィルター（上位時間軸でのトレンド確認）
ボラティリティフィルター（ATR に基づく最小範囲）
時間フィルター（選択した時間のみ取引）
通知 & 同期: トレーディングジャーナルまたはウェブ通知と連携。
プロップファーム対応: ルール確認、証拠金安全、最大ロット管理を含む。
入力パラメータ:
InpFastPeriod – 高速 MA 期間
InpSlowPeriod – 低速 MA 期間
InpRSIPeriod – RSI 期間
TrendTimeframe – トレンドフィルターの時間枠（オプション）
UseTrendFilter – トレンドフィルターを有効にする
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – ボラティリティフィルター用 ATR 設定
UseVolatilityFilter – ボラティリティフィルターを有効にする
UseTimeFilter – 取引時間制限を有効にする
TradeStartHour / TradeEndHour – 取引可能時間
StopLossPoint / TakeProfitPoint – リスク管理レベル
LotSize – 基本ロットサイズ
推奨使用法:
M15 タイムフレーム、主要通貨ペアで最適。
リスク管理されたスイングトレードに最適。
取引スタイルと口座規模に合わせて入力を完全にカスタマイズ可能。