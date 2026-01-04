StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Descrizione:

StarApp_M15 è un EA professionale di swing trading per MetaTrader 5, che combina Medie Mobili (MA) e Relative Strength Index (RSI) per generare segnali di acquisto e vendita precisi. L’EA dispone di gestione avanzata del rischio, dimensionamento dinamico dei lotti, controlli sul margine e compatibilità con le regole delle prop firm. Include inoltre filtri opzionali di tendenza, volatilità e orario, notifiche tramite diario di trading e gestione automatica delle operazioni con trailing stop e chiusure parziali.

Caratteristiche principali:

Segnali basati su MA e RSI: Genera ordini di acquisto/vendita basati su incroci MA e conferma RSI.

Dimensionamento lotti basato sul rischio: Adatta il volume delle operazioni al saldo del conto e allo stop-loss.

Gestione avanzata delle operazioni: Supporta trailing stop, chiusure parziali e sincronizzazione automatica delle posizioni.

Filtri opzionali: Filtro di tendenza (conferma del trend su timeframe superiore) Filtro di volatilità (intervallo minimo basato su ATR) Filtro temporale (trading solo durante ore selezionate)

Notifiche e sincronizzazione: Connessione con diario di trading o notifiche del sito web.

Compatibile con prop firm: Include controlli delle regole, sicurezza del margine e lotti massimi.

Input:

InpFastPeriod – Periodo MA veloce

InpSlowPeriod – Periodo MA lento

InpRSIPeriod – Periodo RSI

TrendTimeframe – Timeframe per filtro di tendenza (opzionale)

UseTrendFilter – Attiva filtro di tendenza

MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Impostazioni ATR per filtro volatilità

UseVolatilityFilter – Attiva filtro volatilità

UseTimeFilter – Attiva restrizioni orarie

TradeStartHour / TradeEndHour – Ore di trading consentite

StopLossPoint / TakeProfitPoint – Livelli di gestione del rischio

LotSize – Dimensione lotto base

Uso consigliato: