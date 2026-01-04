StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Experts
- Cedric Landry Shema
- Versione: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Regalo di Capodanno
File di configurazione: StarApp Settings e file .set | Knight Watcher .C
Descrizione:
StarApp_M15 è un EA professionale di swing trading per MetaTrader 5, che combina Medie Mobili (MA) e Relative Strength Index (RSI) per generare segnali di acquisto e vendita precisi. L’EA dispone di gestione avanzata del rischio, dimensionamento dinamico dei lotti, controlli sul margine e compatibilità con le regole delle prop firm. Include inoltre filtri opzionali di tendenza, volatilità e orario, notifiche tramite diario di trading e gestione automatica delle operazioni con trailing stop e chiusure parziali.
Caratteristiche principali:
-
Segnali basati su MA e RSI: Genera ordini di acquisto/vendita basati su incroci MA e conferma RSI.
-
Dimensionamento lotti basato sul rischio: Adatta il volume delle operazioni al saldo del conto e allo stop-loss.
-
Gestione avanzata delle operazioni: Supporta trailing stop, chiusure parziali e sincronizzazione automatica delle posizioni.
-
Filtri opzionali:
-
Filtro di tendenza (conferma del trend su timeframe superiore)
-
Filtro di volatilità (intervallo minimo basato su ATR)
-
Filtro temporale (trading solo durante ore selezionate)
-
-
Notifiche e sincronizzazione: Connessione con diario di trading o notifiche del sito web.
-
Compatibile con prop firm: Include controlli delle regole, sicurezza del margine e lotti massimi.
Input:
-
InpFastPeriod – Periodo MA veloce
-
InpSlowPeriod – Periodo MA lento
-
InpRSIPeriod – Periodo RSI
-
TrendTimeframe – Timeframe per filtro di tendenza (opzionale)
-
UseTrendFilter – Attiva filtro di tendenza
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Impostazioni ATR per filtro volatilità
-
UseVolatilityFilter – Attiva filtro volatilità
-
UseTimeFilter – Attiva restrizioni orarie
-
TradeStartHour / TradeEndHour – Ore di trading consentite
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – Livelli di gestione del rischio
-
LotSize – Dimensione lotto base
Uso consigliato:
-
Migliore su timeframe M15, principali coppie forex.
-
Ideale per swing trading con rischio controllato.
-
Input completamente personalizzabili secondo stile di trading e dimensione del conto.