StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Regalo di Capodanno

File di configurazione: StarApp Settings e file .set | Knight Watcher .C

Descrizione:
StarApp_M15 è un EA professionale di swing trading per MetaTrader 5, che combina Medie Mobili (MA) e Relative Strength Index (RSI) per generare segnali di acquisto e vendita precisi. L’EA dispone di gestione avanzata del rischio, dimensionamento dinamico dei lotti, controlli sul margine e compatibilità con le regole delle prop firm. Include inoltre filtri opzionali di tendenza, volatilità e orario, notifiche tramite diario di trading e gestione automatica delle operazioni con trailing stop e chiusure parziali.

Caratteristiche principali:

  • Segnali basati su MA e RSI: Genera ordini di acquisto/vendita basati su incroci MA e conferma RSI.

  • Dimensionamento lotti basato sul rischio: Adatta il volume delle operazioni al saldo del conto e allo stop-loss.

  • Gestione avanzata delle operazioni: Supporta trailing stop, chiusure parziali e sincronizzazione automatica delle posizioni.

  • Filtri opzionali:

    • Filtro di tendenza (conferma del trend su timeframe superiore)

    • Filtro di volatilità (intervallo minimo basato su ATR)

    • Filtro temporale (trading solo durante ore selezionate)

  • Notifiche e sincronizzazione: Connessione con diario di trading o notifiche del sito web.

  • Compatibile con prop firm: Include controlli delle regole, sicurezza del margine e lotti massimi.

Input:

  • InpFastPeriod – Periodo MA veloce

  • InpSlowPeriod – Periodo MA lento

  • InpRSIPeriod – Periodo RSI

  • TrendTimeframe – Timeframe per filtro di tendenza (opzionale)

  • UseTrendFilter – Attiva filtro di tendenza

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Impostazioni ATR per filtro volatilità

  • UseVolatilityFilter – Attiva filtro volatilità

  • UseTimeFilter – Attiva restrizioni orarie

  • TradeStartHour / TradeEndHour – Ore di trading consentite

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Livelli di gestione del rischio

  • LotSize – Dimensione lotto base

Uso consigliato:

  • Migliore su timeframe M15, principali coppie forex.

  • Ideale per swing trading con rischio controllato.

  • Input completamente personalizzabili secondo stile di trading e dimensione del conto.


