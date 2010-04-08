StarApp Swing Trading Expert Advisor
- 버전: 1.8
- 업데이트됨: 5 1월 2026
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
설정 파일: StarApp Settings 및 .set 파일
설명:
StarApp_M15는 MetaTrader 5용 전문 스윙 트레이딩 EA로, 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 정확한 매수/매도 신호를 생성합니다. EA는 고급 위험 관리, 동적 로트 계산, 마진 체크, 프로프 펌 규칙 준수를 지원합니다. 또한 선택적 트렌드, 변동성, 시간 필터, 거래 일지 알림, 자동 거래 관리(트레일링 스톱 및 부분 청산) 기능을 제공합니다.
주요 기능:
-
MA & RSI 기반 신호: MA 크로스 및 RSI 확인을 기반으로 매수/매도 주문 생성.
-
위험 기반 로트 조정: 계좌 잔액과 손절 수준에 따라 거래량 조정.
-
고급 거래 관리: 트레일링 스톱, 부분 청산, 자동 포지션 동기화 지원.
-
선택적 필터:
-
트렌드 필터 (상위 타임프레임 트렌드 확인)
-
변동성 필터 (ATR 기반 최소 범위)
-
시간 필터 (선택된 시간에만 거래)
-
-
알림 및 동기화: 거래 일지 또는 웹 알림과 연결.
-
프로프 펌 친화적: 규칙 확인, 마진 안전, 최대 로트 포함.
입력값:
-
InpFastPeriod – 빠른 MA 기간
-
InpSlowPeriod – 느린 MA 기간
-
InpRSIPeriod – RSI 기간
-
TrendTimeframe – 트렌드 필터 타임프레임 (선택)
-
UseTrendFilter – 트렌드 필터 사용
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – 변동성 필터 ATR 설정
-
UseVolatilityFilter – 변동성 필터 사용
-
UseTimeFilter – 거래 시간 제한 사용
-
TradeStartHour / TradeEndHour – 허용 거래 시간
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – 위험 관리 수준
-
LotSize – 기본 로트 크기
추천 사용법:
-
M15 타임프레임, 주요 외환 페어에서 최적.
-
위험 관리된 스윙 트레이딩에 적합.
-
거래 스타일과 계좌 규모에 맞게 입력값 완전 맞춤 설정 가능.