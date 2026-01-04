StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Experts
- Cedric Landry Shema
- Versão: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Presente de Ano Novo
Arquivos de configuração: StarApp Settings e arquivos .set | Knight Watcher .C
Descrição:
StarApp_M15 é um EA profissional de swing trading para MetaTrader 5, combinando Médias Móveis (MA) e Índice de Força Relativa (RSI) para gerar sinais precisos de compra e venda. O EA possui gerenciamento avançado de risco, dimensionamento dinâmico de lotes, verificação de margem e compatibilidade com regras de prop firm. Inclui também filtros opcionais de tendência, volatilidade e horário, notificações via diário de trading, e gestão automatizada de trades incluindo trailing stops e fechamentos parciais.
Principais recursos:
-
Sinais baseados em MA e RSI: Gera ordens de compra/venda com base em cruzamentos de MA e confirmação de RSI.
-
Dimensionamento de lote baseado em risco: Ajusta o volume da operação conforme saldo da conta e stop-loss.
-
Gestão avançada de trades: Suporta trailing stops, fechamentos parciais e sincronização automática de posições.
-
Filtros opcionais:
-
Filtro de tendência (confirmação em timeframe superior)
-
Filtro de volatilidade (ATR, intervalo mínimo)
-
Filtro de horário (opera somente nas horas selecionadas)
-
-
Notificações e sincronização: Conecta com diário de trading ou notificações do site.
-
Compatível com prop firm: Inclui verificação de regras, segurança de margem e lotes máximos.
Entradas:
-
InpFastPeriod – Período da MA rápida
-
InpSlowPeriod – Período da MA lenta
-
InpRSIPeriod – Período do RSI
-
TrendTimeframe – Timeframe para filtro de tendência (opcional)
-
UseTrendFilter – Ativar filtro de tendência
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Configurações ATR para filtro de volatilidade
-
UseVolatilityFilter – Ativar filtro de volatilidade
-
UseTimeFilter – Ativar restrição de horário de trading
-
TradeStartHour / TradeEndHour – Horas permitidas para trading
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – Níveis de gerenciamento de risco
-
LotSize – Tamanho base do lote
Uso recomendado:
-
Melhor no timeframe M15, pares principais de forex.
-
Ideal para swing trading com risco controlado.
-
Entradas totalmente personalizáveis para seu estilo de trading e tamanho da conta.