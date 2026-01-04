StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Presente de Ano Novo

Arquivos de configuração: StarApp Settings e arquivos .set | Knight Watcher .C

Descrição:
StarApp_M15 é um EA profissional de swing trading para MetaTrader 5, combinando Médias Móveis (MA) e Índice de Força Relativa (RSI) para gerar sinais precisos de compra e venda. O EA possui gerenciamento avançado de risco, dimensionamento dinâmico de lotes, verificação de margem e compatibilidade com regras de prop firm. Inclui também filtros opcionais de tendência, volatilidade e horário, notificações via diário de trading, e gestão automatizada de trades incluindo trailing stops e fechamentos parciais.

Principais recursos:

  • Sinais baseados em MA e RSI: Gera ordens de compra/venda com base em cruzamentos de MA e confirmação de RSI.

  • Dimensionamento de lote baseado em risco: Ajusta o volume da operação conforme saldo da conta e stop-loss.

  • Gestão avançada de trades: Suporta trailing stops, fechamentos parciais e sincronização automática de posições.

  • Filtros opcionais:

    • Filtro de tendência (confirmação em timeframe superior)

    • Filtro de volatilidade (ATR, intervalo mínimo)

    • Filtro de horário (opera somente nas horas selecionadas)

  • Notificações e sincronização: Conecta com diário de trading ou notificações do site.

  • Compatível com prop firm: Inclui verificação de regras, segurança de margem e lotes máximos.

Entradas:

  • InpFastPeriod – Período da MA rápida

  • InpSlowPeriod – Período da MA lenta

  • InpRSIPeriod – Período do RSI

  • TrendTimeframe – Timeframe para filtro de tendência (opcional)

  • UseTrendFilter – Ativar filtro de tendência

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Configurações ATR para filtro de volatilidade

  • UseVolatilityFilter – Ativar filtro de volatilidade

  • UseTimeFilter – Ativar restrição de horário de trading

  • TradeStartHour / TradeEndHour – Horas permitidas para trading

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Níveis de gerenciamento de risco

  • LotSize – Tamanho base do lote

Uso recomendado:

  • Melhor no timeframe M15, pares principais de forex.

  • Ideal para swing trading com risco controlado.

  • Entradas totalmente personalizáveis para seu estilo de trading e tamanho da conta.


