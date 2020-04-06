FVG Auto Master

FVG Auto Master - это сложная автоматизированная торговая система, основанная на известной методологии Inner Circle Trader (ICT). Данный Советник автоматически определяет и торгует по Fair Value Gaps (FVG) - институциональным ценовым дисбалансам, которые создают высоковероятностные торговые возможности, когда цена возвращается для заполнения этих гэпов.

Ключевые Особенности

🎯 Продвинутое Обнаружение Fair Value Gap

  • Автоматически определяет бычьи и медвежьи Fair Value Gaps на нескольких таймфреймах
  • Точные алгоритмы измерения и валидации гэпов
  • Мониторинг гэпов в реальном времени и исполнение сделок

📊 Комплексное Управление Рисками

  • Настраиваемый Буфер Стоп-Лосса: Регулируемое расстояние стоп-лосса с оптимизацией под конкретные символы
  • Продвинутая Система Трейлинг-Стопа: Защищает прибыль с настраиваемым расстоянием трейлинга и размером шага
  • Защита Безубытка: Автоматически перемещает стоп-лосс в безубыток при достижении указанного порога прибыли
  • Расчет Позиции: Интеллектуальный расчет размера лота на основе баланса счета и параметров риска

📅 Контроль Торговых Дней

  • Гибкое Управление Расписанием: Включение/отключение торговли для каждого дня недели
  • Индивидуальные настройки с понедельника по воскресенье
  • Предотвращает нежелательные сделки в периоды низкой волатильности или высокого риска

🔧 Оптимизация под Конкретные Символы

  • Совместимость с Множеством Активов: Оптимизирован для Форекс, Индексов (NAS100, SPX500) и Сырьевых товаров (XAUUSD)
  • Автоматическая Корректировка Стоимости Пункта: Интеллектуальное масштабирование на основе характеристик инструмента
  • Учет Спреда и Волатильности: Адаптируется к различным рыночным условиям

📈 Профессиональное Управление Сделками

  • Интеллектуальная Логика Входа: Ожидает оптимального подтверждения ценового действия
  • Множественные Стратегии Выхода: Сочетает фиксированные цели с трейлинг-стопами
  • Мониторинг Позиций в Реальном Времени: Непрерывное управление и корректировка сделок

🛠 Удобный Пользовательский Интерфейс

  • Интуитивные Входные Параметры: Легко настраиваемые параметры для всех уровней навыков
  • Подробное Логирование: Детальная информация о сделках и обновления статуса системы
  • Визуальная Интеграция с Графиком: Четкое отображение выявленных гэпов и торговых уровней

Входные Параметры

Управление Рисками

  • Размер Лота: Фиксированный размер позиции или автоматический расчет
  • Буфер Стоп-Лосса: Настраиваемое расстояние стоп-лосса (в пунктах)
  • Тейк-Профит: Целевой уровень прибыли
  • Расстояние Трейлинга: Расстояние для активации трейлинг-стопа
  • Шаг Трейлинга: Минимальное движение цены для корректировки стопа
  • Триггер Безубытка: Порог прибыли для защиты безубытка

Торговое Расписание

  • Торговля в Понедельник: Включить/отключить сделки в понедельник
  • Торговля во Вторник: Включить/отключить сделки во вторник
  • Торговля в Среду: Включить/отключить сделки в среду
  • Торговля в Четверг: Включить/отключить сделки в четверг
  • Торговля в Пятницу: Включить/отключить сделки в пятницу
  • Торговля в Субботу: Включить/отключить сделки в субботу
  • Торговля в Воскресенье: Включить/отключить сделки в воскресенье

Настройки Fair Value Gap

  • Валидация Гэпа: Требования к минимальному размеру гэпа
  • Выбор Таймфрейма: Основной таймфрейм для анализа
  • Подтверждение Входа: Дополнительные фильтры для валидации сделок

Поддерживаемые Инструменты

  • Валютные Пары: Все основные, второстепенные и экзотические валютные пары
  • Индексы: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 и другие
  • Сырьевые Товары: XAUUSD, XAGUSD, Нефть и другие драгоценные металлы
  • Криптовалюты: Bitcoin, Ethereum (зависит от брокера)

Характеристики Производительности

  • Низкая Задержка Исполнения: Оптимизирован для быстрого входа/выхода с рынка
  • Эффективное Использование Памяти: Минимальное потребление ресурсов для стабильной работы
  • Совместимость с Бэктестингом: Полные возможности исторического тестирования
  • Подходит для VPS: Разработан для автоматической торговли 24/7

Установка и Настройка

  1. Скачайте и установите EA в вашу платформу MT5
  2. Настройте параметры риска в соответствии с размером вашего счета
  3. Установите предпочтительные торговые дни согласно вашей стратегии
  4. Отрегулируйте настройки под конкретные символы для оптимальной производительности
  5. Включите Автоторговлю и отслеживайте первые сделки

Предупреждение о Рисках

Торговля связана с существенным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счетах перед реальной торговлей. Используйте соответствующее управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.

Версия: 2.0
Совместимость: MetaTrader 5
Лицензия: Лицензия на один счет
Поддержка: Полная документация и руководство по настройке включены

Преобразите свою торговлю с анализом Fair Value Gap институционального уровня. Присоединяйтесь к тысячам трейдеров, использующих методологию ICT для получения стабильных рыночных возможностей.


