FVG Auto Master
- Эксперты
- Parth Sanjaykumar Patel
- Версия: 1.0
- Активации: 5
FVG Auto Master - это сложная автоматизированная торговая система, основанная на известной методологии Inner Circle Trader (ICT). Данный Советник автоматически определяет и торгует по Fair Value Gaps (FVG) - институциональным ценовым дисбалансам, которые создают высоковероятностные торговые возможности, когда цена возвращается для заполнения этих гэпов.
Ключевые Особенности
🎯 Продвинутое Обнаружение Fair Value Gap
- Автоматически определяет бычьи и медвежьи Fair Value Gaps на нескольких таймфреймах
- Точные алгоритмы измерения и валидации гэпов
- Мониторинг гэпов в реальном времени и исполнение сделок
📊 Комплексное Управление Рисками
- Настраиваемый Буфер Стоп-Лосса: Регулируемое расстояние стоп-лосса с оптимизацией под конкретные символы
- Продвинутая Система Трейлинг-Стопа: Защищает прибыль с настраиваемым расстоянием трейлинга и размером шага
- Защита Безубытка: Автоматически перемещает стоп-лосс в безубыток при достижении указанного порога прибыли
- Расчет Позиции: Интеллектуальный расчет размера лота на основе баланса счета и параметров риска
📅 Контроль Торговых Дней
- Гибкое Управление Расписанием: Включение/отключение торговли для каждого дня недели
- Индивидуальные настройки с понедельника по воскресенье
- Предотвращает нежелательные сделки в периоды низкой волатильности или высокого риска
🔧 Оптимизация под Конкретные Символы
- Совместимость с Множеством Активов: Оптимизирован для Форекс, Индексов (NAS100, SPX500) и Сырьевых товаров (XAUUSD)
- Автоматическая Корректировка Стоимости Пункта: Интеллектуальное масштабирование на основе характеристик инструмента
- Учет Спреда и Волатильности: Адаптируется к различным рыночным условиям
📈 Профессиональное Управление Сделками
- Интеллектуальная Логика Входа: Ожидает оптимального подтверждения ценового действия
- Множественные Стратегии Выхода: Сочетает фиксированные цели с трейлинг-стопами
- Мониторинг Позиций в Реальном Времени: Непрерывное управление и корректировка сделок
🛠 Удобный Пользовательский Интерфейс
- Интуитивные Входные Параметры: Легко настраиваемые параметры для всех уровней навыков
- Подробное Логирование: Детальная информация о сделках и обновления статуса системы
- Визуальная Интеграция с Графиком: Четкое отображение выявленных гэпов и торговых уровней
Входные Параметры
Управление Рисками
- Размер Лота: Фиксированный размер позиции или автоматический расчет
- Буфер Стоп-Лосса: Настраиваемое расстояние стоп-лосса (в пунктах)
- Тейк-Профит: Целевой уровень прибыли
- Расстояние Трейлинга: Расстояние для активации трейлинг-стопа
- Шаг Трейлинга: Минимальное движение цены для корректировки стопа
- Триггер Безубытка: Порог прибыли для защиты безубытка
Торговое Расписание
- Торговля в Понедельник: Включить/отключить сделки в понедельник
- Торговля во Вторник: Включить/отключить сделки во вторник
- Торговля в Среду: Включить/отключить сделки в среду
- Торговля в Четверг: Включить/отключить сделки в четверг
- Торговля в Пятницу: Включить/отключить сделки в пятницу
- Торговля в Субботу: Включить/отключить сделки в субботу
- Торговля в Воскресенье: Включить/отключить сделки в воскресенье
Настройки Fair Value Gap
- Валидация Гэпа: Требования к минимальному размеру гэпа
- Выбор Таймфрейма: Основной таймфрейм для анализа
- Подтверждение Входа: Дополнительные фильтры для валидации сделок
Поддерживаемые Инструменты
- Валютные Пары: Все основные, второстепенные и экзотические валютные пары
- Индексы: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 и другие
- Сырьевые Товары: XAUUSD, XAGUSD, Нефть и другие драгоценные металлы
- Криптовалюты: Bitcoin, Ethereum (зависит от брокера)
Характеристики Производительности
- Низкая Задержка Исполнения: Оптимизирован для быстрого входа/выхода с рынка
- Эффективное Использование Памяти: Минимальное потребление ресурсов для стабильной работы
- Совместимость с Бэктестингом: Полные возможности исторического тестирования
- Подходит для VPS: Разработан для автоматической торговли 24/7
Установка и Настройка
- Скачайте и установите EA в вашу платформу MT5
- Настройте параметры риска в соответствии с размером вашего счета
- Установите предпочтительные торговые дни согласно вашей стратегии
- Отрегулируйте настройки под конкретные символы для оптимальной производительности
- Включите Автоторговлю и отслеживайте первые сделки
Предупреждение о Рисках
Торговля связана с существенным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счетах перед реальной торговлей. Используйте соответствующее управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
Версия: 2.0
Совместимость: MetaTrader 5
Лицензия: Лицензия на один счет
Поддержка: Полная документация и руководство по настройке включены
Преобразите свою торговлю с анализом Fair Value Gap институционального уровня. Присоединяйтесь к тысячам трейдеров, использующих методологию ICT для получения стабильных рыночных возможностей.