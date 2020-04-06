FVG Auto Master - это сложная автоматизированная торговая система, основанная на известной методологии Inner Circle Trader (ICT). Данный Советник автоматически определяет и торгует по Fair Value Gaps (FVG) - институциональным ценовым дисбалансам, которые создают высоковероятностные торговые возможности, когда цена возвращается для заполнения этих гэпов.

Ключевые Особенности

🎯 Продвинутое Обнаружение Fair Value Gap

Автоматически определяет бычьи и медвежьи Fair Value Gaps на нескольких таймфреймах

Точные алгоритмы измерения и валидации гэпов

Мониторинг гэпов в реальном времени и исполнение сделок

📊 Комплексное Управление Рисками

Настраиваемый Буфер Стоп-Лосса : Регулируемое расстояние стоп-лосса с оптимизацией под конкретные символы

: Регулируемое расстояние стоп-лосса с оптимизацией под конкретные символы Продвинутая Система Трейлинг-Стопа : Защищает прибыль с настраиваемым расстоянием трейлинга и размером шага

: Защищает прибыль с настраиваемым расстоянием трейлинга и размером шага Защита Безубытка : Автоматически перемещает стоп-лосс в безубыток при достижении указанного порога прибыли

: Автоматически перемещает стоп-лосс в безубыток при достижении указанного порога прибыли Расчет Позиции: Интеллектуальный расчет размера лота на основе баланса счета и параметров риска

📅 Контроль Торговых Дней

Гибкое Управление Расписанием : Включение/отключение торговли для каждого дня недели

: Включение/отключение торговли для каждого дня недели Индивидуальные настройки с понедельника по воскресенье

Предотвращает нежелательные сделки в периоды низкой волатильности или высокого риска

🔧 Оптимизация под Конкретные Символы

Совместимость с Множеством Активов : Оптимизирован для Форекс, Индексов (NAS100, SPX500) и Сырьевых товаров (XAUUSD)

: Оптимизирован для Форекс, Индексов (NAS100, SPX500) и Сырьевых товаров (XAUUSD) Автоматическая Корректировка Стоимости Пункта : Интеллектуальное масштабирование на основе характеристик инструмента

: Интеллектуальное масштабирование на основе характеристик инструмента Учет Спреда и Волатильности: Адаптируется к различным рыночным условиям

📈 Профессиональное Управление Сделками

Интеллектуальная Логика Входа : Ожидает оптимального подтверждения ценового действия

: Ожидает оптимального подтверждения ценового действия Множественные Стратегии Выхода : Сочетает фиксированные цели с трейлинг-стопами

: Сочетает фиксированные цели с трейлинг-стопами Мониторинг Позиций в Реальном Времени: Непрерывное управление и корректировка сделок

🛠 Удобный Пользовательский Интерфейс

Интуитивные Входные Параметры : Легко настраиваемые параметры для всех уровней навыков

: Легко настраиваемые параметры для всех уровней навыков Подробное Логирование : Детальная информация о сделках и обновления статуса системы

: Детальная информация о сделках и обновления статуса системы Визуальная Интеграция с Графиком: Четкое отображение выявленных гэпов и торговых уровней

Входные Параметры

Управление Рисками

Размер Лота : Фиксированный размер позиции или автоматический расчет

: Фиксированный размер позиции или автоматический расчет Буфер Стоп-Лосса : Настраиваемое расстояние стоп-лосса (в пунктах)

: Настраиваемое расстояние стоп-лосса (в пунктах) Тейк-Профит : Целевой уровень прибыли

: Целевой уровень прибыли Расстояние Трейлинга : Расстояние для активации трейлинг-стопа

: Расстояние для активации трейлинг-стопа Шаг Трейлинга : Минимальное движение цены для корректировки стопа

: Минимальное движение цены для корректировки стопа Триггер Безубытка: Порог прибыли для защиты безубытка

Торговое Расписание

Торговля в Понедельник : Включить/отключить сделки в понедельник

: Включить/отключить сделки в понедельник Торговля во Вторник : Включить/отключить сделки во вторник

: Включить/отключить сделки во вторник Торговля в Среду : Включить/отключить сделки в среду

: Включить/отключить сделки в среду Торговля в Четверг : Включить/отключить сделки в четверг

: Включить/отключить сделки в четверг Торговля в Пятницу : Включить/отключить сделки в пятницу

: Включить/отключить сделки в пятницу Торговля в Субботу : Включить/отключить сделки в субботу

: Включить/отключить сделки в субботу Торговля в Воскресенье: Включить/отключить сделки в воскресенье

Настройки Fair Value Gap

Валидация Гэпа : Требования к минимальному размеру гэпа

: Требования к минимальному размеру гэпа Выбор Таймфрейма : Основной таймфрейм для анализа

: Основной таймфрейм для анализа Подтверждение Входа: Дополнительные фильтры для валидации сделок

Поддерживаемые Инструменты

Валютные Пары : Все основные, второстепенные и экзотические валютные пары

: Все основные, второстепенные и экзотические валютные пары Индексы : NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 и другие

: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 и другие Сырьевые Товары : XAUUSD, XAGUSD, Нефть и другие драгоценные металлы

: XAUUSD, XAGUSD, Нефть и другие драгоценные металлы Криптовалюты: Bitcoin, Ethereum (зависит от брокера)

Характеристики Производительности

Низкая Задержка Исполнения : Оптимизирован для быстрого входа/выхода с рынка

: Оптимизирован для быстрого входа/выхода с рынка Эффективное Использование Памяти : Минимальное потребление ресурсов для стабильной работы

: Минимальное потребление ресурсов для стабильной работы Совместимость с Бэктестингом : Полные возможности исторического тестирования

: Полные возможности исторического тестирования Подходит для VPS: Разработан для автоматической торговли 24/7

Установка и Настройка

Скачайте и установите EA в вашу платформу MT5 Настройте параметры риска в соответствии с размером вашего счета Установите предпочтительные торговые дни согласно вашей стратегии Отрегулируйте настройки под конкретные символы для оптимальной производительности Включите Автоторговлю и отслеживайте первые сделки

Предупреждение о Рисках

Торговля связана с существенным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счетах перед реальной торговлей. Используйте соответствующее управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.

Версия: 2.0

Совместимость: MetaTrader 5

Лицензия: Лицензия на один счет

Поддержка: Полная документация и руководство по настройке включены

Преобразите свою торговлю с анализом Fair Value Gap институционального уровня. Присоединяйтесь к тысячам трейдеров, использующих методологию ICT для получения стабильных рыночных возможностей.



