StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Uzman Danışmanlar
- Cedric Landry Shema
- Sürüm: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Yeni Yıl Hediyesi
Ayar dosyaları: StarApp Settings ve .set dosyaları | Knight Watcher .C
Açıklama:
StarApp_M15, MetaTrader 5 için profesyonel bir swing trading EA’sıdır. Hareketli Ortalama (MA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) kullanarak doğru alım-satım sinyalleri üretir. EA, gelişmiş risk yönetimi, dinamik lot boyutu hesaplaması, marjin kontrolleri ve prop firm kurallarıyla uyumluluk sunar. Ayrıca isteğe bağlı trend, volatilite ve zaman filtreleri, ticaret günlüğü bildirimleri ve otomatik işlem yönetimi (takip eden stop ve kısmi kapanışlar) içerir.
Temel Özellikler:
-
MA & RSI tabanlı sinyaller: MA kesişimleri ve RSI doğrulaması ile al/sat emirleri üretir.
-
Risk tabanlı lot boyutu: Hesap bakiyesi ve stop-loss’a göre işlem hacmini ayarlar.
-
Gelişmiş işlem yönetimi: Takip eden stop, kısmi kapanış ve otomatik pozisyon senkronizasyonu destekler.
-
İsteğe bağlı filtreler:
-
Trend filtresi (üst zaman dilimi trend doğrulaması)
-
Volatilite filtresi (ATR tabanlı minimum aralık)
-
Zaman filtresi (sadece seçili saatlerde işlem yap)
-
-
Bildirimler & senkronizasyon: Ticaret günlüğü veya web bildirimleri ile bağlantı.
-
Prop firm uyumlu: Kurallar, marjin güvenliği ve maksimum lot kontrolleri içerir.
Girdi Parametreleri:
-
InpFastPeriod – Hızlı MA dönemi
-
InpSlowPeriod – Yavaş MA dönemi
-
InpRSIPeriod – RSI dönemi
-
TrendTimeframe – Trend filtresi zaman dilimi (isteğe bağlı)
-
UseTrendFilter – Trend filtresini etkinleştir
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Volatilite filtresi ATR ayarları
-
UseVolatilityFilter – Volatilite filtresini etkinleştir
-
UseTimeFilter – İşlem saati kısıtlamalarını etkinleştir
-
TradeStartHour / TradeEndHour – İzin verilen işlem saatleri
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – Risk yönetim seviyeleri
-
LotSize – Temel lot boyutu
Tavsiye Edilen Kullanım:
-
M15 zaman diliminde, ana forex çiftlerinde en iyi performans.
-
Kontrollü risk ile swing trading için ideal.
-
Girdi parametreleri tamamen özelleştirilebilir, ticaret stilinize ve hesap büyüklüğüne uygun.