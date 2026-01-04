StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Yeni Yıl Hediyesi

Ayar dosyaları: StarApp Settings ve .set dosyaları | Knight Watcher .C

Açıklama:
StarApp_M15, MetaTrader 5 için profesyonel bir swing trading EA’sıdır. Hareketli Ortalama (MA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) kullanarak doğru alım-satım sinyalleri üretir. EA, gelişmiş risk yönetimi, dinamik lot boyutu hesaplaması, marjin kontrolleri ve prop firm kurallarıyla uyumluluk sunar. Ayrıca isteğe bağlı trend, volatilite ve zaman filtreleri, ticaret günlüğü bildirimleri ve otomatik işlem yönetimi (takip eden stop ve kısmi kapanışlar) içerir.

Temel Özellikler:

  • MA & RSI tabanlı sinyaller: MA kesişimleri ve RSI doğrulaması ile al/sat emirleri üretir.

  • Risk tabanlı lot boyutu: Hesap bakiyesi ve stop-loss’a göre işlem hacmini ayarlar.

  • Gelişmiş işlem yönetimi: Takip eden stop, kısmi kapanış ve otomatik pozisyon senkronizasyonu destekler.

  • İsteğe bağlı filtreler:

    • Trend filtresi (üst zaman dilimi trend doğrulaması)

    • Volatilite filtresi (ATR tabanlı minimum aralık)

    • Zaman filtresi (sadece seçili saatlerde işlem yap)

  • Bildirimler & senkronizasyon: Ticaret günlüğü veya web bildirimleri ile bağlantı.

  • Prop firm uyumlu: Kurallar, marjin güvenliği ve maksimum lot kontrolleri içerir.

Girdi Parametreleri:

  • InpFastPeriod – Hızlı MA dönemi

  • InpSlowPeriod – Yavaş MA dönemi

  • InpRSIPeriod – RSI dönemi

  • TrendTimeframe – Trend filtresi zaman dilimi (isteğe bağlı)

  • UseTrendFilter – Trend filtresini etkinleştir

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Volatilite filtresi ATR ayarları

  • UseVolatilityFilter – Volatilite filtresini etkinleştir

  • UseTimeFilter – İşlem saati kısıtlamalarını etkinleştir

  • TradeStartHour / TradeEndHour – İzin verilen işlem saatleri

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Risk yönetim seviyeleri

  • LotSize – Temel lot boyutu

Tavsiye Edilen Kullanım:

  • M15 zaman diliminde, ana forex çiftlerinde en iyi performans.

  • Kontrollü risk ile swing trading için ideal.

  • Girdi parametreleri tamamen özelleştirilebilir, ticaret stilinize ve hesap büyüklüğüne uygun.


Yazarın diğer ürünleri
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Yardımcı programlar
Apex Trading Dashboard PRO, gelişmiş risk yönetimi, gerçek zamanlı analiz ve hızlı emir yürütme sunan profesyonel bir işlem panelidir. Stop loss, take profit, lot boyutu ve günlük risk limitlerini tek bir sezgisel panelden kolayca yönetin. Hassasiyet, disiplin ve tam kontrol isteyen traderlar için idealdir. Temel Özellikler • Gelişmiş işlem paneli. • Risk yönetimi: işlem riski, günlük risk, drawdown, trailing stop. • Esnek lot hesaplama. • Özelleştirilebilir SL/TP. • Gerçek zamanlı analiz. • Tr
FREE
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
ORB Guardian – Açılış Aralığı Breakout + Prop Firm Koruması Prop firm sınavları ve disiplinli gün içi işlem için tasarlanmış hızlı ve güvenilir bir EA. Martingale yok. Grid yok. Tamamen kural tabanlı. Neden ORB Guardian? • Profesyonel işlem günlüğümüzle işlemlerin otomatik senkronizasyonu • Otomatik Opening Range Breakout işlemleri • Tek sinyal veya onaylı breakout modu • Dahili Prop Firm koruması (günlük/haftalık/aylık/toplam DD) • Limit veya hedefe ulaşıldığında otomatik durdurma • Trend ve v
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
HFT Dominator – Ultra Hızlı Piyasa Emir Uygulama Sistemi Bu Uzman Danışman ( Expert Advisor, EA ) yüksek hızlı, düşük gecikmeli piyasa işlemleri için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş kayma ( slippage ) kontrolü ile metaller, endeksler ve forex çiftleri gibi hızlı piyasalar için ideal olan dar spread 'ler içinde kesin girişler gerçekleştirir. Promosyon: EA'yı 30 günlüğüne 30 $ karşılığında kiralayın — sınırlı süreli teklif. Sistem, hızlı tempolu işlemlerde maksimum kontrol sağlamak için birden fa
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Merhaba, trader’lar! Ben Quant Pulse , şimdiye kadar tasarlanmış en sofistike çoklu zaman dilimi trend doğrulama Uzman Danışmanıyım. Özel becerim? Sarsılmaz doğrulukla çoklu piyasalarda trend ticareti yapmak. GOLD (XAUUSD) ve GBPUSD üzerinde cerrahi doğrulukta işlem yaparım, üçlü zaman dilimi analizinin gücünü kullanarak size tutarlı ticaret fırsatları sunarım. Beni özel kılan ne? Ben bir trend doğrulama EA’sıyım; sahte sinyalleri ortadan kaldırmak ve yalnızca en yüksek olasılıklı işlemleri yak
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Göstergeler
TripleWave Signal Indicator - Çoklu Zaman Dilimi Trend Onay Sistemi Bir daha asla yüksek olasılıklı bir işlemi kaçırmayın! TripleWave Signal Indicator , yalnızca en güvenilir BUY ve SELL sinyallerini sunmak için üç zaman dilimini (M15, H1, H4) eş zamanlı olarak analiz eden profesyonel düzeyde bir sistemdir. Önerilen Ayarlar: XAUUSD: Varsayılan ayarlar şimdilik uygundur. Neler Alırsınız: Çoklu zaman dilimi trend analiz motoru. Grafik üzerinde görsel BUY/SELL/EXIT okları. Gerçek zamanlı durum pane
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Ultra Hızlı Piyasa Emir Uygulama Sistemi Bu Uzman Danışman ( Expert Advisor, EA ) yüksek hızlı, düşük gecikmeli piyasa işlemleri için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş kayma ( slippage ) kontrolü ile metaller, endeksler ve forex çiftleri gibi hızlı piyasalar için ideal olan dar spread 'ler içinde kesin girişler gerçekleştirir. Promosyon: EA'yı 30 günlüğüne 30 $ karşılığında kiralayın — sınırlı süreli teklif. Sistem, hızlı tempolu işlemlerde maksimum kontrol sağ
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Yardımcı programlar
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool), MT4/MT5 işlem faaliyetlerinizi KnightWatcher işlem günlüğünüze bağlamak için tasarlanmış hafif ve güvenli bir veri senkronizasyon aracıdır. Hesabınızdaki işlemleri gerçekleştirmeden, değiştirmeden veya yönetmeden tüm açık pozisyonları ve kapanmış işlem geçmişini otomatik olarak okur. Araç, panonuzun her zaman doğru ve gerçek zamanlı kar, zarar ve pozisyon bilgilerini göstermesini sağlamak için her 5 saniyede bir güncelleme gönderir. Güvenli doğrulama
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
ORB Guardian – Açılış Aralığı Breakout + Prop Firm Koruması Prop firm sınavları ve disiplinli gün içi işlem için tasarlanmış hızlı ve güvenilir bir EA. Martingale yok. Grid yok. Tamamen kural tabanlı. Neden ORB Guardian? • Profesyonel işlem günlüğümüzle işlemlerin otomatik senkronizasyonu • Otomatik Opening Range Breakout işlemleri • Tek sinyal veya onaylı breakout modu • Dahili Prop Firm koruması (günlük/haftalık/aylık/toplam DD) • Limit veya hedefe ulaşıldığında otomatik durdurma • Trend ve v
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt