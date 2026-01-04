StarApp Swing Trading Expert Advisor

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool), MT4/MT5 işlem faaliyetlerinizi KnightWatcher işlem günlüğünüze bağlamak için tasarlanmış hafif ve güvenli bir veri senkronizasyon aracıdır. Hesabınızdaki işlemleri gerçekleştirmeden, değiştirmeden veya yönetmeden tüm açık pozisyonları ve kapanmış işlem geçmişini otomatik olarak okur. Araç, panonuzun her zaman doğru ve gerçek zamanlı kar, zarar ve pozisyon bilgilerini göstermesini sağlamak için her 5 saniyede bir güncelleme gönderir. Güvenli doğrulama

FREE