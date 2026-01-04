StarApp Swing Trading Expert Advisor
- 专家
- Cedric Landry Shema
- 版本: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
新年礼物
设置文件: StarApp Settings 和 .set 文件 | Knight Watcher .C
描述:
StarApp_M15 是一款专业的 MetaTrader 5 摆动交易 EA，结合移动平均线 (MA) 和相对强弱指数 (RSI) 来生成精准的买入和卖出信号。EA 提供先进的风险管理、动态仓位计算、保证金检查，并支持 Prop Firm 规则。它还包括可选的趋势、波动性和时间过滤器，通过交易日志发送通知，并实现自动化交易管理，包括跟踪止损和部分平仓。
主要功能:
-
基于 MA 和 RSI 的信号: 根据 MA 交叉和 RSI 确认生成买/卖订单。
-
基于风险的仓位调整: 根据账户余额和止损设置调整交易手数。
-
高级交易管理: 支持跟踪止损、部分平仓和自动仓位同步。
-
可选过滤器:
-
趋势过滤器（高时间框架趋势确认）
-
波动性过滤器（基于 ATR 的最小区间）
-
时间过滤器（仅在选定时间内交易）
-
-
通知与同步: 连接交易日志或网站通知。
-
Prop Firm 友好: 包括 Prop Firm 规则检查、保证金安全和最大手数限制。
输入参数:
-
InpFastPeriod – 快速 MA 周期
-
InpSlowPeriod – 慢速 MA 周期
-
InpRSIPeriod – RSI 周期
-
TrendTimeframe – 趋势过滤器的时间框架（可选）
-
UseTrendFilter – 启用趋势过滤器
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – 波动性过滤器的 ATR 设置
-
UseVolatilityFilter – 启用波动性过滤器
-
UseTimeFilter – 启用交易时间限制
-
TradeStartHour / TradeEndHour – 允许交易的时间段
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – 风险管理水平
-
LotSize – 交易基础手数
推荐用法:
-
最佳在 M15 时间框架，主要外汇品种。
-
适合控制风险的摆动交易。
-
可完全自定义参数以匹配您的交易风格和账户规模。