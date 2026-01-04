StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

新年礼物

设置文件: StarApp Settings 和 .set 文件 | Knight Watcher .C

描述:
StarApp_M15 是一款专业的 MetaTrader 5 摆动交易 EA，结合移动平均线 (MA) 和相对强弱指数 (RSI) 来生成精准的买入和卖出信号。EA 提供先进的风险管理、动态仓位计算、保证金检查，并支持 Prop Firm 规则。它还包括可选的趋势、波动性和时间过滤器，通过交易日志发送通知，并实现自动化交易管理，包括跟踪止损和部分平仓。

主要功能:

  • 基于 MA 和 RSI 的信号: 根据 MA 交叉和 RSI 确认生成买/卖订单。

  • 基于风险的仓位调整: 根据账户余额和止损设置调整交易手数。

  • 高级交易管理: 支持跟踪止损、部分平仓和自动仓位同步。

  • 可选过滤器:

    • 趋势过滤器（高时间框架趋势确认）

    • 波动性过滤器（基于 ATR 的最小区间）

    • 时间过滤器（仅在选定时间内交易）

  • 通知与同步: 连接交易日志或网站通知。

  • Prop Firm 友好: 包括 Prop Firm 规则检查、保证金安全和最大手数限制。

输入参数:

  • InpFastPeriod – 快速 MA 周期

  • InpSlowPeriod – 慢速 MA 周期

  • InpRSIPeriod – RSI 周期

  • TrendTimeframe – 趋势过滤器的时间框架（可选）

  • UseTrendFilter – 启用趋势过滤器

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – 波动性过滤器的 ATR 设置

  • UseVolatilityFilter – 启用波动性过滤器

  • UseTimeFilter – 启用交易时间限制

  • TradeStartHour / TradeEndHour – 允许交易的时间段

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – 风险管理水平

  • LotSize – 交易基础手数

推荐用法:

  • 最佳在 M15 时间框架，主要外汇品种。

  • 适合控制风险的摆动交易。

  • 可完全自定义参数以匹配您的交易风格和账户规模。


