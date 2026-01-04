StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Cadeau du Nouvel An

Fichiers de configuration: StarApp Settings et fichiers .set | Knight Watcher .C

Description:
StarApp_M15 est un EA professionnel de swing trading pour MetaTrader 5, combinant Moyennes Mobiles (MA) et Indice de Force Relative (RSI) pour générer des signaux d’achat et de vente précis. L’EA offre une gestion avancée des risques, une taille de lot dynamique, des vérifications de marge et la compatibilité avec les règles des prop firms. Il inclut également des filtres optionnels de tendance, volatilité et horaire, des notifications via un journal de trading et une gestion automatisée des trades incluant trailing stops et fermetures partielles.

Fonctionnalités clés:

  • Signaux basés sur MA et RSI: Génère des ordres d’achat/vente basés sur les croisements de MA et la confirmation du RSI.

  • Taille de lot basée sur le risque: Ajuste le volume selon le solde du compte et le stop-loss.

  • Gestion avancée des trades: Supporte trailing stops, fermetures partielles et synchronisation automatique des positions.

  • Filtres optionnels:

    • Filtre de tendance (confirmation sur timeframe supérieur)

    • Filtre de volatilité (plage minimale basée sur ATR)

    • Filtre horaire (trader uniquement pendant les heures sélectionnées)

  • Notifications & synchronisation: Connecte au journal de trading ou aux notifications du site.

  • Compatible prop firm: Vérifications des règles, sécurité de la marge et lots max inclus.

Paramètres d’entrée:

  • InpFastPeriod – Période MA rapide

  • InpSlowPeriod – Période MA lente

  • InpRSIPeriod – Période RSI

  • TrendTimeframe – Timeframe du filtre de tendance (optionnel)

  • UseTrendFilter – Activer le filtre de tendance

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Paramètres ATR pour le filtre de volatilité

  • UseVolatilityFilter – Activer le filtre de volatilité

  • UseTimeFilter – Activer la restriction horaire

  • TradeStartHour / TradeEndHour – Heures de trading autorisées

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Niveaux de gestion des risques

  • LotSize – Taille de lot de base

Utilisation recommandée:

  • Meilleur sur timeframe M15, paires forex principales.

  • Idéal pour le swing trading avec risque contrôlé.

  • Paramètres entièrement personnalisables pour votre style de trading et la taille du compte.


