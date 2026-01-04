StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Experten
- Cedric Landry Shema
- Version: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Neujahrsgeschenk
Einstellungsdateien: StarApp Settings und .set Dateien | Knight Watcher .C
Beschreibung:
StarApp_M15 ist ein professioneller Swing-Trading EA für MetaTrader 5, der gleitende Durchschnitte (MA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der EA verfügt über fortgeschrittenes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen, Margenprüfungen und ist kompatibel mit Prop-Firm-Regeln. Optional sind Trend-, Volatilitäts- und Zeitfilter, Benachrichtigungen über ein Trading-Journal und automatisches Trade-Management inklusive Trailing-Stops und Teilschließungen enthalten.
Hauptfunktionen:
-
MA & RSI-basierte Signale: Generiert Kauf-/Verkaufsorders basierend auf MA-Crossovers und RSI-Bestätigung.
-
Risikobasierte Positionsgrößen: Passt das Handelsvolumen an Kontostand und Stop-Loss an.
-
Fortgeschrittenes Trade-Management: Unterstützt Trailing-Stops, Teilschließungen und automatische Positionssynchronisation.
-
Optionale Filter:
-
Trendfilter (Trendbestätigung auf höherem Zeitrahmen)
-
Volatilitätsfilter (minimale Bandbreite basierend auf ATR)
-
Zeitfilter (Handel nur in ausgewählten Stunden)
-
-
Benachrichtigungen & Synchronisation: Verbindung mit Trading-Journal oder Webseiten-Benachrichtigungen.
-
Prop-Firm-freundlich: Prüft Prop-Firm-Regeln, Margensicherheit und maximale Lotgrößen.
Eingaben:
-
InpFastPeriod – Zeitraum der schnellen MA
-
InpSlowPeriod – Zeitraum der langsamen MA
-
InpRSIPeriod – RSI-Periode
-
TrendTimeframe – Zeitrahmen für Trendfilter (optional)
-
UseTrendFilter – Trendfilter aktivieren
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – ATR-Einstellungen für Volatilitätsfilter
-
UseVolatilityFilter – Volatilitätsfilter aktivieren
-
UseTimeFilter – Handelszeitbeschränkung aktivieren
-
TradeStartHour / TradeEndHour – erlaubte Handelszeiten
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – Risikomanagement-Level
-
LotSize – Basis-Lotgröße
Empfohlene Verwendung:
-
Am besten im M15-Zeitrahmen, Haupt-Forex-Paare.
-
Ideal für Swing-Trading mit kontrolliertem Risiko.
-
Vollständig anpassbare Eingaben entsprechend Ihrem Trading-Stil und Kontogröße.