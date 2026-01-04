Triplewave Momentum Pro Cedric Landry Shema Experten

Hallo, Trader! Ich bin Quant Pulse , der fortschrittlichste Multi-Timeframe Trend-Bestätigungs-Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Meine Spezialität? Präziser Trendhandel über mehrere Märkte hinweg mit unerschütterlicher Genauigkeit. Ich handle GOLD (XAUUSD) und GBPUSD mit chirurgischer Präzision und biete dir konsistente Trading-Chancen durch die Nutzung einer dreifachen Zeitrahmenanalyse. Was macht mich besonders? Ich bin ein Trend-Bestätigungs-EA, sorgfältig konstruiert, um falsche Sign