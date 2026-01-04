StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Neujahrsgeschenk

Einstellungsdateien: StarApp Settings und .set Dateien | Knight Watcher .C

Beschreibung:
StarApp_M15 ist ein professioneller Swing-Trading EA für MetaTrader 5, der gleitende Durchschnitte (MA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der EA verfügt über fortgeschrittenes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen, Margenprüfungen und ist kompatibel mit Prop-Firm-Regeln. Optional sind Trend-, Volatilitäts- und Zeitfilter, Benachrichtigungen über ein Trading-Journal und automatisches Trade-Management inklusive Trailing-Stops und Teilschließungen enthalten.

Hauptfunktionen:

  • MA & RSI-basierte Signale: Generiert Kauf-/Verkaufsorders basierend auf MA-Crossovers und RSI-Bestätigung.

  • Risikobasierte Positionsgrößen: Passt das Handelsvolumen an Kontostand und Stop-Loss an.

  • Fortgeschrittenes Trade-Management: Unterstützt Trailing-Stops, Teilschließungen und automatische Positionssynchronisation.

  • Optionale Filter:

    • Trendfilter (Trendbestätigung auf höherem Zeitrahmen)

    • Volatilitätsfilter (minimale Bandbreite basierend auf ATR)

    • Zeitfilter (Handel nur in ausgewählten Stunden)

  • Benachrichtigungen & Synchronisation: Verbindung mit Trading-Journal oder Webseiten-Benachrichtigungen.

  • Prop-Firm-freundlich: Prüft Prop-Firm-Regeln, Margensicherheit und maximale Lotgrößen.

Eingaben:

  • InpFastPeriod – Zeitraum der schnellen MA

  • InpSlowPeriod – Zeitraum der langsamen MA

  • InpRSIPeriod – RSI-Periode

  • TrendTimeframe – Zeitrahmen für Trendfilter (optional)

  • UseTrendFilter – Trendfilter aktivieren

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – ATR-Einstellungen für Volatilitätsfilter

  • UseVolatilityFilter – Volatilitätsfilter aktivieren

  • UseTimeFilter – Handelszeitbeschränkung aktivieren

  • TradeStartHour / TradeEndHour – erlaubte Handelszeiten

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Risikomanagement-Level

  • LotSize – Basis-Lotgröße

Empfohlene Verwendung:

  • Am besten im M15-Zeitrahmen, Haupt-Forex-Paare.

  • Ideal für Swing-Trading mit kontrolliertem Risiko.

  • Vollständig anpassbare Eingaben entsprechend Ihrem Trading-Stil und Kontogröße.


