StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Regalo de Año Nuevo

Archivos de configuración: StarApp Settings y archivos .set | Knight Watcher .C

Descripción:
StarApp_M15 es un EA profesional de swing trading para MetaTrader 5, que combina Medias Móviles (MA) e Índice de Fuerza Relativa (RSI) para generar señales precisas de compra y venta. El EA cuenta con gestión avanzada de riesgos, tamaño de lote dinámico, verificaciones de margen y compatibilidad con reglas de prop firm. También incluye filtros opcionales de tendencia, volatilidad y tiempo, notificaciones a través de un diario de trading, y gestión automatizada de operaciones incluyendo trailing stops y cierres parciales.

Características clave:

  • Señales basadas en MA y RSI: Genera órdenes de compra/venta basadas en cruces de MA y confirmación de RSI.

  • Tamaño de lote basado en riesgo: Ajusta el volumen de operaciones según el saldo de la cuenta y el stop-loss.

  • Gestión avanzada de operaciones: Soporta trailing stops, cierres parciales y sincronización automática de posiciones.

  • Filtros opcionales:

    • Filtro de tendencia (confirmación de tendencia en timeframe superior)

    • Filtro de volatilidad (rango mínimo basado en ATR)

    • Filtro de tiempo (operar solo en horas seleccionadas)

  • Notificaciones y sincronización: Conecta con diario de trading o notificaciones del sitio web.

  • Compatible con prop firm: Incluye verificaciones de reglas, seguridad de margen y lotes máximos.

Entradas:

  • InpFastPeriod – Periodo de MA rápida

  • InpSlowPeriod – Periodo de MA lenta

  • InpRSIPeriod – Periodo de RSI

  • TrendTimeframe – Timeframe para filtro de tendencia (opcional)

  • UseTrendFilter – Activar filtro de tendencia

  • MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Configuración de ATR para filtro de volatilidad

  • UseVolatilityFilter – Activar filtro de volatilidad

  • UseTimeFilter – Activar restricción de horas de trading

  • TradeStartHour / TradeEndHour – Horas de trading permitidas

  • StopLossPoint / TakeProfitPoint – Niveles de gestión de riesgo

  • LotSize – Tamaño base del lote

Uso recomendado:

  • Mejor en timeframe M15, pares de forex principales.

  • Ideal para swing trading con riesgo controlado.

  • Entradas totalmente personalizables según estilo de trading y tamaño de cuenta.


