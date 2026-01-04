StarApp Swing Trading Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Cedric Landry Shema
- Versión: 1.7
StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07
Regalo de Año Nuevo
Archivos de configuración: StarApp Settings y archivos .set | Knight Watcher .C
Descripción:
StarApp_M15 es un EA profesional de swing trading para MetaTrader 5, que combina Medias Móviles (MA) e Índice de Fuerza Relativa (RSI) para generar señales precisas de compra y venta. El EA cuenta con gestión avanzada de riesgos, tamaño de lote dinámico, verificaciones de margen y compatibilidad con reglas de prop firm. También incluye filtros opcionales de tendencia, volatilidad y tiempo, notificaciones a través de un diario de trading, y gestión automatizada de operaciones incluyendo trailing stops y cierres parciales.
Características clave:
-
Señales basadas en MA y RSI: Genera órdenes de compra/venta basadas en cruces de MA y confirmación de RSI.
-
Tamaño de lote basado en riesgo: Ajusta el volumen de operaciones según el saldo de la cuenta y el stop-loss.
-
Gestión avanzada de operaciones: Soporta trailing stops, cierres parciales y sincronización automática de posiciones.
-
Filtros opcionales:
-
Filtro de tendencia (confirmación de tendencia en timeframe superior)
-
Filtro de volatilidad (rango mínimo basado en ATR)
-
Filtro de tiempo (operar solo en horas seleccionadas)
-
-
Notificaciones y sincronización: Conecta con diario de trading o notificaciones del sitio web.
-
Compatible con prop firm: Incluye verificaciones de reglas, seguridad de margen y lotes máximos.
Entradas:
-
InpFastPeriod – Periodo de MA rápida
-
InpSlowPeriod – Periodo de MA lenta
-
InpRSIPeriod – Periodo de RSI
-
TrendTimeframe – Timeframe para filtro de tendencia (opcional)
-
UseTrendFilter – Activar filtro de tendencia
-
MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Configuración de ATR para filtro de volatilidad
-
UseVolatilityFilter – Activar filtro de volatilidad
-
UseTimeFilter – Activar restricción de horas de trading
-
TradeStartHour / TradeEndHour – Horas de trading permitidas
-
StopLossPoint / TakeProfitPoint – Niveles de gestión de riesgo
-
LotSize – Tamaño base del lote
Uso recomendado:
-
Mejor en timeframe M15, pares de forex principales.
-
Ideal para swing trading con riesgo controlado.
-
Entradas totalmente personalizables según estilo de trading y tamaño de cuenta.