StarApp Swing Trading Expert Advisor

StarApp_M15 – Swing Trading Expert Advisor (EA) v1.07

Archivos de configuración: StarApp Settings y archivos .set | Knight Watcher .C

Descripción:

StarApp_M15 es un EA profesional de swing trading para MetaTrader 5, que combina Medias Móviles (MA) e Índice de Fuerza Relativa (RSI) para generar señales precisas de compra y venta. El EA cuenta con gestión avanzada de riesgos, tamaño de lote dinámico, verificaciones de margen y compatibilidad con reglas de prop firm. También incluye filtros opcionales de tendencia, volatilidad y tiempo, notificaciones a través de un diario de trading, y gestión automatizada de operaciones incluyendo trailing stops y cierres parciales.

Características clave:

Señales basadas en MA y RSI: Genera órdenes de compra/venta basadas en cruces de MA y confirmación de RSI.

Tamaño de lote basado en riesgo: Ajusta el volumen de operaciones según el saldo de la cuenta y el stop-loss.

Gestión avanzada de operaciones: Soporta trailing stops, cierres parciales y sincronización automática de posiciones.

Filtros opcionales: Filtro de tendencia (confirmación de tendencia en timeframe superior) Filtro de volatilidad (rango mínimo basado en ATR) Filtro de tiempo (operar solo en horas seleccionadas)

Notificaciones y sincronización: Conecta con diario de trading o notificaciones del sitio web.

Compatible con prop firm: Incluye verificaciones de reglas, seguridad de margen y lotes máximos.

Entradas:

InpFastPeriod – Periodo de MA rápida

InpSlowPeriod – Periodo de MA lenta

InpRSIPeriod – Periodo de RSI

TrendTimeframe – Timeframe para filtro de tendencia (opcional)

UseTrendFilter – Activar filtro de tendencia

MinATRPeriod / MinATRMultiplier – Configuración de ATR para filtro de volatilidad

UseVolatilityFilter – Activar filtro de volatilidad

UseTimeFilter – Activar restricción de horas de trading

TradeStartHour / TradeEndHour – Horas de trading permitidas

StopLossPoint / TakeProfitPoint – Niveles de gestión de riesgo

LotSize – Tamaño base del lote

Uso recomendado: