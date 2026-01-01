Alpha Trend Premium – Expert Advisor para MetaTrader 5

Alpha Trend Premium é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5, projetado para operações automáticas baseadas em tendência, utilizando uma combinação objetiva de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e RSI, com gerenciamento de risco real e regras rigorosas de controle operacional.

O robô foi criado para operar somente em condições favoráveis de mercado, priorizando disciplina, simplicidade e proteção de capital.

Não utiliza martingale, grid ou técnicas de risco elevado.

Estratégia de Operação

O Alpha Trend Premium identifica oportunidades de compra e venda com base em:

Cruzamento e alinhamento da EMA rápida (50) com a EMA lenta (200)

Confirmação da força da tendência através do RSI

Entradas apenas quando o mercado apresenta estrutura clara de tendência

Condições de Compra (BUY)

EMA rápida acima da EMA lenta

RSI acima de 55 e abaixo de 70

Condições de Venda (SELL)

EMA rápida abaixo da EMA lenta

RSI abaixo de 45 e acima de 30

Principais Recursos

Estratégia de tendência com confirmação por RSI

Sem martingale e sem grid

Apenas uma operação por vez

Gerenciamento de risco baseado em percentual do saldo

Stop Loss e Take Profit fixos em pontos

Filtro de spread máximo

Controle de horário operacional

Limite de perdas diárias

Execução 100% automática

Compatível com contas demo e reais

Gerenciamento de Risco

Cálculo automático do lote com base no percentual de risco configurado

Stop Loss obrigatório em todas as operações

Take Profit definido previamente

Bloqueio automático de novas operações ao atingir o limite diário de perdas

Horário de Operação

O robô opera apenas dentro do horário configurado, por padrão:

Sessão de Londres até Nova York

Evita operações fora dos períodos de maior liquidez do mercado

Timeframe e Ativos Recomendados

Timeframe: M5

Ativos: Pares Forex com alta liquidez e spread reduzido

(Ex.: EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Aviso de Risco

Operações no mercado financeiro envolvem riscos.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Recomenda-se o uso em conta demo antes de operar em conta real.