Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt.

Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung.

Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos.

Mit automatischem Risiko-Management und optionalem Break-Even-System soll der EA dafür sorgen, dass Verluste klein und Gewinne strukturiert sind.

✨ Key Features

Breakout-Strategie speziell für XAUUSD (Gold) aber auch in anderen Märkten einsetzbar

Multi-Timeframe-Trendfilter (Trendbestätigung auf 2 Ebenen)

Candle-Momentum-Validierung für stärkere Breakouts

Automatisches Money-Management (Risiko %)

Optionales Break-Even-Trade-Management

Zeit- und Tagesfilter (London/NY Fokus)

Trades/ Tag einstellbar

klare Regeln, klare Strategie, durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten anpassbar