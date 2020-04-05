Gold Breakout Straddle

GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA

Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом.

Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления.

Как это работает

Советник определяет последние подтверждённые уровни свингов на золоте. Выставляет Buy Stop выше и Sell Stop ниже (с небольшим смещением входа в сторону цены). Каждый ордер отправляется с прикреплённым Stop Loss. Открытые сделки могут управляться трейлинг-стопом (в зависимости от режима). Опциональные правила сессии, пятницы и дневной защиты контролируют, когда разрешена торговля.

Один сфокусированный стиль позиции — без умножения лота после убытков и без корзины усредняющих ордеров.

Торговые режимы

Режим Стиль Rapid Более быстрые входы, выходы с акцентом на трейлинг Guarded Та же основная логика, более длинная пауза между сделками Extended Target Движение к полной цели или стопу (без трейлинга) Position Более широкие стопы и цели, меньше сделок Manual Вы сами задаёте SL, TP, трейл и паузу

Основные возможности

Разработан специально для XAUUSD

Пробойная схема с отложенными Buy Stop + Sell Stop

Жёсткий Stop Loss на каждой сделке

Опции трейлинг-стопа (зависят от режима)

Фиксированный лот или расчёт по риску в %

Фильтр спреда и опциональная защита от высокого спреда

Дневное торговое окно (по серверному времени)

Защита закрытия в пятницу

Опциональные дневные лимиты прибыли / убытка / просадки (защитные правила в стиле проп-торговли)

Опциональный фильтр высокоимпактных новостей (только в реале)

Дашборд на графике и отображение уровней

Magic number и комментарий к сделкам для удобного отслеживания

Рекомендуемое использование

Символ: XAUUSD (или эквивалентный символ золота)

Таймфрейм: H1 вполне подходит (внутренняя логика использует свою структуру)

Счёт: ECN (raw spread). Брокер — IC Markets (рекомендуется)

VPS: Рекомендуется для стабильной работы 24/5

Лоты: Начинайте с малого (например, 0.01), пока не разберётесь в поведении на вашем фиде

Перед использованием на реале:

Проведите бэктест в Strategy Tester на данных XAUUSD вашего брокера. Проведите форвард-тест на демо-счёте. Убедитесь, что спред, уровень стопов и время сессий соответствуют вашему брокеру.

Чем этот EA НЕ является

Не система мартингейла

Не сеточная система

Не EA с усреднением / восстановлением

Не продукт «установил и забыл — разбогатей»

Не гарантирует прибыль в любых рыночных условиях

Пробойные системы проходят сильные периоды и периоды затишья или пилы. Рискуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять.

Обзор входных параметров (для покупателя)

Торговый стиль — Rapid / Guarded / Extended / Position / Manual

Размер лота или риск в %

Лимит спреда

Ручные SL / TP / трейл / пауза (при выборе режима Manual)

Управление дневной и пятничной сессией

Опциональные дневные лимиты прибыли, убытка и просадки

Включение/выключение дашборда и уровней на графике

Magic number и комментарий

Основные правила выбора уровней зафиксированы внутри EA, чтобы стратегия оставалась последовательной и простой в использовании.

Поддержка

После покупки прикрепите EA к XAUUSD, выберите режим и риск и разрешите торговлю. Если нужна помощь с настройкой или поведением у конкретного брокера — напишите мне через сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс и CFD связана со значительным риском потери средств и подходит не каждому инвестору. Прошлая эффективность на бэктестах или в реале не гарантирует будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте перед использованием реальных средств.

Gold Breakout V1 — структурированные пробои золота, жёсткие стопы, без мартингейла.