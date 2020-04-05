Gold Breakout Straddle
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA
Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом.
Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления.
Как это работает
- Советник определяет последние подтверждённые уровни свингов на золоте.
- Выставляет Buy Stop выше и Sell Stop ниже (с небольшим смещением входа в сторону цены).
- Каждый ордер отправляется с прикреплённым Stop Loss.
- Открытые сделки могут управляться трейлинг-стопом (в зависимости от режима).
- Опциональные правила сессии, пятницы и дневной защиты контролируют, когда разрешена торговля.
Один сфокусированный стиль позиции — без умножения лота после убытков и без корзины усредняющих ордеров.
Торговые режимы
|Режим
|Стиль
|Rapid
|Более быстрые входы, выходы с акцентом на трейлинг
|Guarded
|Та же основная логика, более длинная пауза между сделками
|Extended Target
|Движение к полной цели или стопу (без трейлинга)
|Position
|Более широкие стопы и цели, меньше сделок
|Manual
|Вы сами задаёте SL, TP, трейл и паузу
Основные возможности
- Разработан специально для XAUUSD
- Пробойная схема с отложенными Buy Stop + Sell Stop
- Жёсткий Stop Loss на каждой сделке
- Опции трейлинг-стопа (зависят от режима)
- Фиксированный лот или расчёт по риску в %
- Фильтр спреда и опциональная защита от высокого спреда
- Дневное торговое окно (по серверному времени)
- Защита закрытия в пятницу
- Опциональные дневные лимиты прибыли / убытка / просадки (защитные правила в стиле проп-торговли)
- Опциональный фильтр высокоимпактных новостей (только в реале)
- Дашборд на графике и отображение уровней
- Magic number и комментарий к сделкам для удобного отслеживания
Рекомендуемое использование
- Символ: XAUUSD (или эквивалентный символ золота)
- Таймфрейм: H1 вполне подходит (внутренняя логика использует свою структуру)
- Счёт: ECN (raw spread). Брокер — IC Markets (рекомендуется)
- VPS: Рекомендуется для стабильной работы 24/5
- Лоты: Начинайте с малого (например, 0.01), пока не разберётесь в поведении на вашем фиде
Перед использованием на реале:
- Проведите бэктест в Strategy Tester на данных XAUUSD вашего брокера.
- Проведите форвард-тест на демо-счёте.
- Убедитесь, что спред, уровень стопов и время сессий соответствуют вашему брокеру.
Чем этот EA НЕ является
- Не система мартингейла
- Не сеточная система
- Не EA с усреднением / восстановлением
- Не продукт «установил и забыл — разбогатей»
- Не гарантирует прибыль в любых рыночных условиях
Пробойные системы проходят сильные периоды и периоды затишья или пилы. Рискуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять.
Обзор входных параметров (для покупателя)
- Торговый стиль — Rapid / Guarded / Extended / Position / Manual
- Размер лота или риск в %
- Лимит спреда
- Ручные SL / TP / трейл / пауза (при выборе режима Manual)
- Управление дневной и пятничной сессией
- Опциональные дневные лимиты прибыли, убытка и просадки
- Включение/выключение дашборда и уровней на графике
- Magic number и комментарий
Основные правила выбора уровней зафиксированы внутри EA, чтобы стратегия оставалась последовательной и простой в использовании.
Поддержка
После покупки прикрепите EA к XAUUSD, выберите режим и риск и разрешите торговлю. Если нужна помощь с настройкой или поведением у конкретного брокера — напишите мне через сообщения MQL5.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Форекс и CFD связана со значительным риском потери средств и подходит не каждому инвестору. Прошлая эффективность на бэктестах или в реале не гарантирует будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте перед использованием реальных средств.
Gold Breakout V1 — структурированные пробои золота, жёсткие стопы, без мартингейла.