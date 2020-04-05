Gold Breakout Straddle

GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA

Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом.

Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления.

Как это работает

  1. Советник определяет последние подтверждённые уровни свингов на золоте.
  2. Выставляет Buy Stop выше и Sell Stop ниже (с небольшим смещением входа в сторону цены).
  3. Каждый ордер отправляется с прикреплённым Stop Loss.
  4. Открытые сделки могут управляться трейлинг-стопом (в зависимости от режима).
  5. Опциональные правила сессии, пятницы и дневной защиты контролируют, когда разрешена торговля.

Один сфокусированный стиль позиции — без умножения лота после убытков и без корзины усредняющих ордеров.

Торговые режимы

Режим Стиль
Rapid Более быстрые входы, выходы с акцентом на трейлинг
Guarded Та же основная логика, более длинная пауза между сделками
Extended Target Движение к полной цели или стопу (без трейлинга)
Position Более широкие стопы и цели, меньше сделок
Manual Вы сами задаёте SL, TP, трейл и паузу

Основные возможности

  • Разработан специально для XAUUSD
  • Пробойная схема с отложенными Buy Stop + Sell Stop
  • Жёсткий Stop Loss на каждой сделке
  • Опции трейлинг-стопа (зависят от режима)
  • Фиксированный лот или расчёт по риску в %
  • Фильтр спреда и опциональная защита от высокого спреда
  • Дневное торговое окно (по серверному времени)
  • Защита закрытия в пятницу
  • Опциональные дневные лимиты прибыли / убытка / просадки (защитные правила в стиле проп-торговли)
  • Опциональный фильтр высокоимпактных новостей (только в реале)
  • Дашборд на графике и отображение уровней
  • Magic number и комментарий к сделкам для удобного отслеживания

Рекомендуемое использование

  • Символ: XAUUSD (или эквивалентный символ золота)
  • Таймфрейм: H1 вполне подходит (внутренняя логика использует свою структуру)
  • Счёт: ECN (raw spread). Брокер — IC Markets (рекомендуется)
  • VPS: Рекомендуется для стабильной работы 24/5
  • Лоты: Начинайте с малого (например, 0.01), пока не разберётесь в поведении на вашем фиде

Перед использованием на реале:

  1. Проведите бэктест в Strategy Tester на данных XAUUSD вашего брокера.
  2. Проведите форвард-тест на демо-счёте.
  3. Убедитесь, что спред, уровень стопов и время сессий соответствуют вашему брокеру.

Чем этот EA НЕ является

  • Не система мартингейла
  • Не сеточная система
  • Не EA с усреднением / восстановлением
  • Не продукт «установил и забыл — разбогатей»
  • Не гарантирует прибыль в любых рыночных условиях

Пробойные системы проходят сильные периоды и периоды затишья или пилы. Рискуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять.

Обзор входных параметров (для покупателя)

  • Торговый стиль — Rapid / Guarded / Extended / Position / Manual
  • Размер лота или риск в %
  • Лимит спреда
  • Ручные SL / TP / трейл / пауза (при выборе режима Manual)
  • Управление дневной и пятничной сессией
  • Опциональные дневные лимиты прибыли, убытка и просадки
  • Включение/выключение дашборда и уровней на графике
  • Magic number и комментарий

Основные правила выбора уровней зафиксированы внутри EA, чтобы стратегия оставалась последовательной и простой в использовании.

Поддержка

После покупки прикрепите EA к XAUUSD, выберите режим и риск и разрешите торговлю. Если нужна помощь с настройкой или поведением у конкретного брокера — напишите мне через сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс и CFD связана со значительным риском потери средств и подходит не каждому инвестору. Прошлая эффективность на бэктестах или в реале не гарантирует будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте перед использованием реальных средств.

Gold Breakout V1 — структурированные пробои золота, жёсткие стопы, без мартингейла.


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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Nawal Kishor Yadav
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Gold Scalp MT5 EA — Умный скальпинг XAUUSD на отложенных ордерах Gold Scalp MT5 EA — это полностью автоматический торговый советник, созданный для краткосрочного скальпинга на золоте (XAUUSD), с логикой, достаточно гибкой для работы и на других инструментах. Вместо того чтобы входить в рынок мгновенными ордерами, советник выставляет отложенный стоп-ордер впереди цены, поэтому сделка открывается только после реального подтверждения движения. Далее советник полностью управляет позицией самостоятел
Advance Liquidity Sweep
Nawal Kishor Yadav
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Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике. Что делает Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками. Основные возможности Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты Находит реальные свинговые уровни, вкл
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Nawal Kishor Yadav
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ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
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OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
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Индикаторы
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Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо
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