REVERA EA - это полностью автоматическая мультивалютная система с открытыми параметрами оптимизации и механизмом сопровождения для EURUSD + AUDUSD + AUDCAD

Для каждой позиции всегда устанавливается фиксированный уровень SL и TP по сделке, а также отслеживается прибыль в режиме виртуализации.

Любое отслеживание прибыли скрыто от Брокера и полностью хранится в оперативной памяти.

Система торгует в дневное время, когда рынок наиболее активен.

Это не алгоритм пробоя рынка, поэтому почти все рыночные проскальзывания являются положительными и приносят нам дополнительную прибыль.

Советник REVERA делит все сделки на несколько частей, каждая часть открытой позиции имеет свое собственное управление прибылью.

Это безопасный алгоритм, каждая сделка защищена от больших спредов, сильных новостей (NONFARM/FOMC).

Алгоритм самостоятельно адаптируется к условиям вашего брокера (спреды, задержки, проскальзывания, рыночные гэпы) в режиме реального времени.

Система использует виртуальное отслеживание прибыли (VPT) в сочетании с фиксированными TP+SL, что скрывает поведение системы от брокера.

Это открытая система, у вас всегда есть полный доступ к параметрам и вы можете оптимизировать свои уникальные настройки.

Система НЕ использует принцип закрытого ящика, когда вам недоступны основные стратегические настройки!

Если вы никогда раньше не пользовались советниками, я покажу и научу вас, как ими пользоваться!



Рекомендации

Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзываниям. Я рекомендую использовать хорошего брокера ICM/RAW/Pro/ECN;

Система постоянно считывает все индикаторы брокеров, поэтому лучше использовать VPS 24/7.

Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.

Попробуйте демо-счет в течение первых 1-2 недель, чтобы проверить Вашего Брокера.



