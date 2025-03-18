Revera

REVERA EA - это полностью автоматическая мультивалютная система с открытыми параметрами оптимизации и механизмом сопровождения для EURUSD + AUDUSD + AUDCAD

Для каждой позиции всегда устанавливается фиксированный уровень SL и TP по сделке, а также отслеживается прибыль в режиме виртуализации.

Любое отслеживание прибыли скрыто от Брокера и полностью хранится в оперативной памяти.

Система торгует в дневное время, когда рынок наиболее активен.

Это не алгоритм пробоя рынка, поэтому почти все рыночные проскальзывания являются положительными и приносят нам дополнительную прибыль.

Советник REVERA делит все сделки на несколько частей, каждая часть открытой позиции имеет свое собственное управление прибылью.

Это безопасный алгоритм, каждая сделка защищена от больших спредов, сильных новостей (NONFARM/FOMC).

Алгоритм самостоятельно адаптируется к условиям вашего брокера (спреды, задержки, проскальзывания, рыночные гэпы) в режиме реального времени.

Система использует виртуальное отслеживание прибыли (VPT) в сочетании с фиксированными TP+SL, что скрывает поведение системы от брокера.

Это открытая система, у вас всегда есть полный доступ к параметрам и вы можете оптимизировать свои уникальные настройки.

Система НЕ использует принцип закрытого ящика, когда вам недоступны основные стратегические настройки!

Если вы никогда раньше не пользовались советниками, я покажу и научу вас, как ими пользоваться!

Рекомендации

  • Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзываниям. Я рекомендую использовать хорошего брокера ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • Система постоянно считывает все индикаторы брокеров, поэтому лучше использовать VPS 24/7.
  • Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:30 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.
  • Попробуйте демо-счет в течение первых 1-2 недель, чтобы проверить Вашего Брокера.


Отзывы 2
Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

Steffen Schmidt
870
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

