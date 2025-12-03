Callous EA Fixed

Callous EA – Автоматизированная торговая система, основанная на правилах

Callous EA — это советник, основанный на правилах, разработанный для полностью автоматизированного совершения сделок на финансовых рынках.
Система анализирует рыночные данные в режиме реального времени и в соответствии с заранее определенными алгоритмическими правилами:

  • Открытие вакансии

  • Управление позициями

  • Закрытие позиции

Он автоматически выполняет свои процессы без вмешательства человека. Данный продукт не гарантирует прибыль или доходность. Результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спреда, ликвидности и инфраструктуры брокера.

Сигнал в реальном времени (для справочных целей)

Реальный торговый счет Callous EA, работающий в условиях реального рынка, можно посмотреть по следующей ссылке для пользователей, желающих прозрачно отслеживать поведение системы:

https://www.mql5.com/ru/signals/2349517

Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и справочных целей. Результаты, полученные с помощью этого сигнала, не гарантируют производительности или прироста.

Рекомендуемая рабочая среда

Советник Callous EA оптимизирован для конкретного временного интервала и валютной пары.

Рекомендуемые настройки:

  • Пара: USDJPY

  • Часовой пояс: H1 (1 час)

Параметры по умолчанию оптимизированы для комбинации USDJPY – H1. Таймфрейм M15, использовавшийся в предыдущих версиях, больше не поддерживается. Советник может работать с различными валютными парами и таймфреймами; однако в этом случае поведение и производительность системы могут отличаться. Любое использование вне настроек по умолчанию является исключительной ответственностью пользователя.

Ценовая политика

Применен прозрачный подход к ценообразованию.

  • Каждый новый пик баланса, сгенерированный на счете для анализа реальных сигналов, используется в качестве ориентира при оценке цены.

  • При каждом новом пике продажная цена EA увеличивается на 5 долларов.

Данные изменения цен вступают в силу только в будущем. Пользователи, которые ранее приобрели данный продукт, не будут затронуты этими изменениями.

Принцип работы

Советник Callous EA постоянно анализирует движение цен и поведение рынка. Решения о входе и выходе принимаются на основе собственной алгоритмической структуры, которая одновременно оценивает множество критериев. Детали стратегии и методы расчета не разглашаются для защиты целостности и интеллектуальной собственности системы.

Процедурная дисциплина и правила

Компания Callous EA применяет контролируемый и дисциплинированный процессный подход:

  • Установка стоп-лосса обязательна во всех сделках.

  • При этом по одной и той же стратегии может быть открыта максимум 1 позиция.

  • Сделки совершаются внутри дня (внутридневные).

  • Открытые позиции не переносятся на следующий день.

  • В конечном итоге:

    • Открытые сделки закрыты.

    • Ожидающие заказы аннулированы.

Благодаря этой структуре:

  • Стоимость обмена

  • Ночное падение ликвидности

  • Внезапное расширение распространения

Подобные риски сведены к минимуму.

Чего EA НЕ делает?

Бессердечный EA:

  • Цель не состоит в том, чтобы открывать сделки стабильно при любых рыночных условиях.

  • Они могут сознательно сохранять пассивность в неблагоприятных рыночных условиях.

Цель состоит в том, чтобы избежать ненужных транзакций и защитить капитал.

Управление рисками и капиталом

Благодаря многоуровневым механизмам управления капиталом в рамках EA:

  • Размер транзакции рассчитывается автоматически на основе остатка на счете и заданных параметров риска.

  • Как это реализовано брокером:

    • Минимальный лот

    • Максимальный лот

    • ступенька участка
      Такие ограничения принимаются во внимание.

  • Система не будет открывать новые сделки при неблагоприятных рыночных или сберегательных условиях.

Рыночные условия и механизмы защиты

В Callous EA используются усовершенствованные фильтры защиты, соответствующие рыночным стандартам:

  • Защита от спреда: система может не открыть новую сделку, если превышен установленный максимальный уровень спреда.

  • Контроль минимального расстояния брокера: правила StopLevel и FreezeLevel проверяются автоматически.

  • Необычные рыночные условия: В случаях чрезмерно высоких спредов или низкой ликвидности система переходит в защитный режим.

Выбор времени и подход к внутридневной торговле

Советник (EA) работает только в течение временного интервала, указанного пользователем.

Вне указанных часов:

  • Новые вакансии открывать не будут.

  • Открытые сделки закрыты.

  • Ожидающие заказы аннулированы.

Эта структура идеально подходит для внутридневной торговли.

Раскрытие информации о рисках

Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего инвестированного капитала. Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.

Отказ от ответственности

Установка, настройка и использование советника полностью лежат на ответственности пользователя. Пользователь обязан установить параметры, соответствующие его допустимому уровню риска и условиям брокера.

Фильтр:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

HUSEYIN CETINEL
1044
Ответ разработчика HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

HUSEYIN CETINEL
1044
Ответ разработчика HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

HUSEYIN CETINEL
1044
Ответ разработчика HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
