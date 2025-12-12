Callous EA mt5

Callous EA – Автоматизированная торговая система, основанная на правилах

Callous EA — это советник, основанный на правилах, разработанный для полностью автоматизированного совершения сделок на финансовых рынках.
Система анализирует рыночные данные в режиме реального времени и в соответствии с заранее определенными алгоритмическими правилами:

  • Открытие вакансии

  • Управление позициями

  • Закрытие позиции

Он автоматически выполняет свои процессы без вмешательства человека. Данный продукт не гарантирует прибыль или доходность. Результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спреда, ликвидности и инфраструктуры брокера.

Сигнал в реальном времени (для справочных целей)

Реальный торговый счет Callous EA, работающий в условиях реального рынка, можно посмотреть по следующей ссылке для пользователей, желающих прозрачно отслеживать поведение системы:

https://www.mql5.com/ru/signals/2349517

Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и справочных целей. Результаты, полученные с помощью этого сигнала, не гарантируют производительности или прироста.

Рекомендуемая рабочая среда

Советник Callous EA оптимизирован для конкретного временного интервала и валютной пары.

Рекомендуемые настройки:

  • Пара: USDJPY

  • Часовой пояс: H1 (1 час)

Параметры по умолчанию оптимизированы для комбинации USDJPY – H1. Таймфрейм M15, использовавшийся в предыдущих версиях, больше не поддерживается. Советник может работать с различными валютными парами и таймфреймами; однако в этом случае поведение и производительность системы могут отличаться. Любое использование вне настроек по умолчанию является исключительной ответственностью пользователя.

Ценовая политика

Применен прозрачный подход к ценообразованию.

  • Каждый новый пик баланса, сгенерированный на счете для анализа реальных сигналов, используется в качестве ориентира при оценке цены.

  • При каждом новом пике продажная цена EA увеличивается на 5 долларов.

Данные изменения цен вступают в силу только в будущем. Пользователи, которые ранее приобрели данный продукт, не будут затронуты этими изменениями.

Принцип работы

Советник Callous EA постоянно анализирует движение цен и поведение рынка. Решения о входе и выходе принимаются на основе собственной алгоритмической структуры, которая одновременно оценивает множество критериев. Детали стратегии и методы расчета не разглашаются для защиты целостности и интеллектуальной собственности системы.

Процедурная дисциплина и правила

Компания Callous EA применяет контролируемый и дисциплинированный процессный подход:

  • Установка стоп-лосса обязательна во всех сделках.

  • При этом по одной и той же стратегии может быть открыта максимум 1 позиция.

  • Сделки совершаются внутри дня (внутридневные).

  • Открытые позиции не переносятся на следующий день.

  • В конечном итоге:

    • Открытые сделки закрыты.

    • Ожидающие заказы аннулированы.

Благодаря этой структуре:

  • Стоимость обмена

  • Ночное падение ликвидности

  • Внезапное расширение распространения

Подобные риски сведены к минимуму.

Чего EA НЕ делает?

Бессердечный EA:

  • Цель не состоит в том, чтобы открывать сделки стабильно при любых рыночных условиях.

  • Они могут сознательно сохранять пассивность в неблагоприятных рыночных условиях.

Цель состоит в том, чтобы избежать ненужных транзакций и защитить капитал.

Управление рисками и капиталом

Благодаря многоуровневым механизмам управления капиталом в рамках EA:

  • Размер транзакции рассчитывается автоматически на основе остатка на счете и заданных параметров риска.

  • Как это реализовано брокером:

    • Минимальный лот

    • Максимальный лот

    • ступенька участка
      Такие ограничения принимаются во внимание.

  • Система не будет открывать новые сделки при неблагоприятных рыночных или сберегательных условиях.

Рыночные условия и механизмы защиты

В Callous EA используются усовершенствованные фильтры защиты, соответствующие рыночным стандартам:

  • Защита от спреда: система может не открыть новую сделку, если превышен установленный максимальный уровень спреда.

  • Контроль минимального расстояния брокера: правила StopLevel и FreezeLevel проверяются автоматически.

  • Необычные рыночные условия: В случаях чрезмерно высоких спредов или низкой ликвидности система переходит в защитный режим.

Выбор времени и подход к внутридневной торговле

Советник (EA) работает только в течение временного интервала, указанного пользователем.

Вне указанных часов:

  • Новые вакансии открывать не будут.

  • Открытые сделки закрыты.

  • Ожидающие заказы аннулированы.

Эта структура идеально подходит для внутридневной торговли.

Раскрытие информации о рисках

Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего инвестированного капитала. Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.

Отказ от ответственности

Установка, настройка и использование советника полностью лежат на ответственности пользователя. Пользователь обязан установить параметры, соответствующие его допустимому уровню риска и условиям брокера.


Othman Mohammed O Almahrab
Othman Mohammed O Almahrab 2025.12.22 15:12 
 

I bought it now and it seems promising.

