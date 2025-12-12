Callous EA mt5
Callous EA – Автоматизированная торговая система, основанная на правилах
Callous EA — это советник, основанный на правилах, разработанный для полностью автоматизированного совершения сделок на финансовых рынках.
Система анализирует рыночные данные в режиме реального времени и в соответствии с заранее определенными алгоритмическими правилами:
Открытие вакансии
Управление позициями
Закрытие позиции
Он автоматически выполняет свои процессы без вмешательства человека. Данный продукт не гарантирует прибыль или доходность. Результаты могут варьироваться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спреда, ликвидности и инфраструктуры брокера.
Сигнал в реальном времени (для справочных целей)
Реальный торговый счет Callous EA, работающий в условиях реального рынка, можно посмотреть по следующей ссылке для пользователей, желающих прозрачно отслеживать поведение системы:
https://www.mql5.com/ru/signals/2349517
Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и справочных целей. Результаты, полученные с помощью этого сигнала, не гарантируют производительности или прироста.
Рекомендуемая рабочая среда
Советник Callous EA оптимизирован для конкретного временного интервала и валютной пары.
Рекомендуемые настройки:
Пара: USDJPY
Часовой пояс: H1 (1 час)
Параметры по умолчанию оптимизированы для комбинации USDJPY – H1. Таймфрейм M15, использовавшийся в предыдущих версиях, больше не поддерживается. Советник может работать с различными валютными парами и таймфреймами; однако в этом случае поведение и производительность системы могут отличаться. Любое использование вне настроек по умолчанию является исключительной ответственностью пользователя.
Ценовая политика
Применен прозрачный подход к ценообразованию.
Каждый новый пик баланса, сгенерированный на счете для анализа реальных сигналов, используется в качестве ориентира при оценке цены.
При каждом новом пике продажная цена EA увеличивается на 5 долларов.
Данные изменения цен вступают в силу только в будущем. Пользователи, которые ранее приобрели данный продукт, не будут затронуты этими изменениями.
Принцип работы
Советник Callous EA постоянно анализирует движение цен и поведение рынка. Решения о входе и выходе принимаются на основе собственной алгоритмической структуры, которая одновременно оценивает множество критериев. Детали стратегии и методы расчета не разглашаются для защиты целостности и интеллектуальной собственности системы.
Процедурная дисциплина и правила
Компания Callous EA применяет контролируемый и дисциплинированный процессный подход:
Установка стоп-лосса обязательна во всех сделках.
При этом по одной и той же стратегии может быть открыта максимум 1 позиция.
Сделки совершаются внутри дня (внутридневные).
Открытые позиции не переносятся на следующий день.
В конечном итоге:
Открытые сделки закрыты.
Ожидающие заказы аннулированы.
Благодаря этой структуре:
Стоимость обмена
Ночное падение ликвидности
Внезапное расширение распространения
Подобные риски сведены к минимуму.
Чего EA НЕ делает?
Бессердечный EA:
Цель не состоит в том, чтобы открывать сделки стабильно при любых рыночных условиях.
Они могут сознательно сохранять пассивность в неблагоприятных рыночных условиях.
Цель состоит в том, чтобы избежать ненужных транзакций и защитить капитал.
Управление рисками и капиталом
Благодаря многоуровневым механизмам управления капиталом в рамках EA:
Размер транзакции рассчитывается автоматически на основе остатка на счете и заданных параметров риска.
Как это реализовано брокером:
Минимальный лот
Максимальный лот
ступенька участка
Такие ограничения принимаются во внимание.
Система не будет открывать новые сделки при неблагоприятных рыночных или сберегательных условиях.
Рыночные условия и механизмы защиты
В Callous EA используются усовершенствованные фильтры защиты, соответствующие рыночным стандартам:
Защита от спреда: система может не открыть новую сделку, если превышен установленный максимальный уровень спреда.
Контроль минимального расстояния брокера: правила StopLevel и FreezeLevel проверяются автоматически.
Необычные рыночные условия: В случаях чрезмерно высоких спредов или низкой ликвидности система переходит в защитный режим.
Выбор времени и подход к внутридневной торговле
Советник (EA) работает только в течение временного интервала, указанного пользователем.
Вне указанных часов:
Новые вакансии открывать не будут.
Открытые сделки закрыты.
Ожидающие заказы аннулированы.
Эта структура идеально подходит для внутридневной торговли.
Раскрытие информации о рисках
Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего инвестированного капитала. Данный продукт не является инвестиционной рекомендацией.Отказ от ответственности
Установка, настройка и использование советника полностью лежат на ответственности пользователя. Пользователь обязан установить параметры, соответствующие его допустимому уровню риска и условиям брокера.
