AuricPercent Grid EA mt5

Советник AuricPercent Grid EA — это сеточный советник, основанный на процентах, для управления портфелем, разработанный специально для XAUUSD (золото), но адаптированный для работы со всеми инструментами (валютные пары, металлы, индексы и т. д.) и работающий по логике «только покупка» (Long-Only).

Ключевое отличие этого советника заключается в том, что расстояния между точками сетки и целевые уровни прибыли рассчитываются в процентах (%) от цены, а не в пунктах/пипсах. Это уменьшает непоследовательность поведения, вызванную "значением пункта / цифрой / волатильностью" для разных символов.





Краткое описание стратегии

Советник открывает только сделки на покупку (длинные позиции). Когда цена вернется к указанному значению GridStepPercent, будет добавлена новая заявка на покупку. Рассчитывается средневзвешенная по лотам цена открытых сделок на покупку. Когда цена поднимается выше среднего значения на BasketTP_Percent, корзина закрывается с прибылью (все сделки закрываются). Дополнительные модули, такие как управление рисками (истина/ложь), защита от волатильности, временной фильтр, частичное отключение и т. д., могут быть активированы.





Почему именно сетка, основанная на процентах?

Аналогичные настройки применяются и к системам на основе pip:

В валютном паре XAUUSD — очень часто/очень редко.

С парой EURUSD все иначе.

В индексах это может вести себя совершенно по-разному.

Однако подход, основанный на процентах, масштабируется в зависимости от цены:

Он дает "похожий" ответ на разные символы.

Это уменьшает путаницу между цифрами и пипами.

Это обеспечивает более стабильное поведение параметров в долгосрочных тестах.





Предупреждение о риске (очень важно)

Логика сетки/мартингейла может приводить к значительным просадкам в условиях сильных и продолжительных трендов.

Следующие риски присутствуют всегда:

Размер корзины может увеличиваться во время длительных нисходящих трендов.

Может возникнуть нехватка рентабельности.

Непредвиденные убытки могут возникать в периоды разрывов в котировках/новостей/низкой ликвидности.

Данный экспортный ордер не гарантирует сохранность капитала.

Перед использованием его на реальном счете необходимо:

долгосрочное тестирование на исторических данных,

Тестирование методом переадресации (демонстрация),

Постепенное использование с небольшими объемами партии.

рекомендуется.





Основные положения по соблюдению требований аудита рынка MQL5

Советник EA включает в себя логику Margin Guard для предотвращения спама ордерами в случае недостаточного маржинального обеспечения. Он пытается автоматически уменьшить размер лота при низком маржинальном обеспечении; если это невозможно, он прекращает открытие сделки.

Проверяются возвращаемые значения функции OrderClose() (что предотвращает появление предупреждений типа «следует проверить», которые часто встречаются при аудите).

Временные фильтры и опция «закрыть все операции при закрытии» предоставляют пользователю четкий контроль.





Основные функции

Только длинная позиция (только покупка)

Процент шага сетки

Фиксированная прибыль по корзине покупок в процентах (BasketTP_Percent)

Расширение земельного участка (мартингейл): с использованием LotMultiplier (управляется пользователем)

Один символ / один элемент управления советником: MagicNumber





Дополнительные модули (верно/неверно)

Время работы (фильтр по времени)

Это открывает сделки в течение указанного временного промежутка.

Дополнительно: закрыть все сделки в момент закрытия торгов (ежедневная ставка фиксированная).

Защита от распространения (% фильтр распространения)

Минимальное расстояние, рассчитанное на основе ATR (если ATR слишком велико, увеличивается шаг/TP).

Временной тормоз (минимальное время между операциями)

Фильтр режима (ограничивает добавление сделок в зависимости от силы тренда с использованием EMA/ADX)

Функция аварийного отключения (Equity Kill Switch) (охлаждает все процессы при превышении максимального значения Equity Kill Switch).

Защита от волатильности (ATR%) (пауза/отмена в случае чрезмерной волатильности)

Максимальное общее количество лотов (лимит общего количества лотов)

Частичное сжатие (облегчение корзины за счет частичного сжатия корзины при приближении к цели)

Дополнительная защита: защита от повреждения кромки.

Возможность получения маржинального кредита проверяется перед отправкой заказа.

Размер участка автоматически уменьшается при необходимости.

Если этого недостаточно, попытки оформления заказа прекращаются (что уменьшает количество ошибок, выявленных в ходе аудита, до 134).





Инструкция по применению

Откройте терминал MT4 → Загрузите советника EA со страницы продукта на свой терминал. Перезапустите MT4 / Посмотрите советника в навигаторе. Добавьте это на график (рекомендуется: XAUUSD H1/H4). Необходимо включить функцию «Автоматическая торговля». Настройте параметры ввода в соответствии с размером учетной записи.





Рекомендуемые начальные настройки

Данный советник бесплатен и может отличаться в зависимости от брокера/условий счета. Общий подход:

Для небольших аккаунтов: BaseLot низкий, LotMultiplier низкий, MaxOrders низкий.

Для обеспечения безопасности рекомендуется следующая комбинация: MaxTotalLots + EquityKillSwitch + TradingHours (ежедневная фиксированная ставка).

Первый тест: демо-счет + долгосрочное (как минимум несколько лет) тестирование стратегии на исторических данных.





Описание параметров (краткое руководство) Основные положения

BaseLot: Размер лота при первоначальной сделке.

LotMultiplier: Множитель партии при каждом добавлении (более высокие значения увеличивают риск)

MaxOrders: Максимальное количество открытых ордеров на покупку.

GridStepPercent: Интервал вставки (%) при изменении цены.

BasketTP_Percent: Целевой показатель прибыли корзины (%)

Защита / Фильтр

UseSpreadGuard / MaxSpreadPercent: Предотвращает сделки, если спред чрезмерен.

UseATR_MinStep / UseATR_MinTP: Увеличивает количество шагов/TP, если ATR высок.

UseTimeBrake: Минимальное время между вставками транзакций.

UseRegimeFilter: Ограничивает добавление позиций в трендовых ситуациях с использованием EMA/ADX.

UseEquityKillSwitch: Закрывает корзину при превышении лимита просадки по акциям.

UseVoltageGuard: Приостанавливать/завершать выполнение при превышении порогового значения ATR%.

UseMaxTotalLots: Общий лимит лотов

UsePartialClose: Выполняет частичное завершение работы при приближении к целевому объекту.

UseTradingHours: Не открывает сделки вне указанного временного диапазона.

CloseAllAtSessionEnd: Закрывает все сессии в момент окончания сессии (ежедневная фиксированная плата)

UseMarginGuard: Уменьшает размер лота / останавливает открытие сделок, если маржи недостаточно.





Часто задаваемые вопросы

1) Почему советник иногда не открывает сделки?

Выбранные фильтры (торговые часы, защита от спреда, фильтр режима, защита маржи и т. д.) могут препятствовать открытию новых сделок.

2) Возможно ли появление ошибки «Недостаточно денег / ошибка 134»?

Функция Margin Guard автоматически уменьшает размер лота или приостанавливает сделки для предотвращения подобных ситуаций. Однако при слишком агрессивных настройках нехватка маржи всё ещё может возникнуть.

3) С какими символами он работает?

Он разработан для работы со всеми символами. Однако производительность может варьироваться в зависимости от символа/брокера. Оптимизированное использование рекомендуется для XAUUSD.

4) Опасна ли система Мартингейла?

Да, неправильная настройка сопряжена с высоким риском. Необходимо правильно использовать такие средства защиты, как LotMultiplier, MaxOrders, MaxTotalLots и аварийный выключатель.





Отказ от ответственности

Данный советник не является финансовой рекомендацией. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют будущих результатов. Все риски несет пользователь. Настоятельно рекомендуется провести тестирование на демо-счете перед переходом на реальный счет.

Примеры настроек: Консервативный (рекомендуемый)

Базовый уровень: низкий

Коэффициент лота: 1,10–1,20

Максимальное количество заказов: 4–7

GridStepPercent: выше

MaxTotalLots: включено

EquityKillSwitch: включен

TradingHours + CloseAllAtSessionEnd: on

Агрессивный (высокий риск)

LotMultiplier высокий

MaxOrders высокий

Цель – быстрое закрытие сделки с помощью небольшого тройного совета (TP).

Этот режим сопряжен с высоким риском и не рекомендуется.