Wavy Grid EA

Wavy Grid EA – сочетание двусторонней интеллектуальной сети и динамического управления рисками.

Если вы ищете экспертного советника, который не только «открывает сделки», но и заботится о защите вашего капитала , то Wavy Grid EA разработан именно для удовлетворения этой потребности.

Этот советник сочетает в себе интеллектуальную сеточную структуру, использующую внутритрендовые колебания , а также фиксацию прибыли и контроль просадки на основе акций, и все это в одном пакете.

1. Обзор

Wavy Grid EA — это полностью автоматизированная система сеточной торговли , которая может управлять двумя отдельными стратегиями на одном и том же символе:

Стратегия 1 – Сетка покупок (BUY)
Он использует колебания цен для применения постепенной структуры купли-продажи при движении цены вверх.

Стратегия 2 – Сетка продаж
Это структура сетки продаж, которую при необходимости можно изменить на противоположную, и она работает на падающих рынках.

Пользователь может выбрать использование только направления покупки, только направления продажи или обоих направлений. Таким образом, советник предлагает гибкое позиционирование в соответствии с различными рыночными условиями .

2. Ключевые особенности

Структура сетки двойной стратегии

Опционы на покупку и продажу можно открывать и закрывать отдельно.

Каждая стратегия имеет свой собственный размер участка, шаг сетки и другие параметры.

В зависимости от структуры счета и символа пользователь может создавать сценарии использования как в одностороннем, так и в двустороннем режиме.

Шаг сетки в виде точек или процентов

Шаг сетки можно регулировать с помощью двух различных алгоритмов:

Расстояние между точками: для тех, кто предпочитает классическую сетку.

Расстояние в процентах: более гибкий и масштабируемый подход для тех, кто хочет использовать пропорциональное расстояние в зависимости от уровня цен.

Это позволяет создавать адаптируемые диапазоны сеток как для инструментов с низкой волатильностью, так и для инструментов с высокой волатильностью, таких как XAUUSD.

Управление земельными участками с фиксированной стоимостью или на основе долевого участия

Для каждой стратегии существует два различных режима управления партиями:

Режим фиксированного участка: для тех, кто предпочитает более контролируемое и экономное использование.

Режим управления размером участка на основе собственного капитала: идеально подходит для пользователей, которые хотят автоматически увеличивать размер своего участка по мере роста учетной записи.

Размеры лотов, определяемые на основе собственного капитала, позволяют увеличивать размеры позиций по мере роста вашего счета, тем самым создавая автоматизированную стратегию масштабирования .

Максимальный лимит ордера (обеспечение от превышения лимитов брокера)

Советник Wavy Grid EA имеет систему контроля, разработанную для предотвращения превышения максимальных лимитов ордеров, установленных брокерами:

Пользователь устанавливает максимальное количество ордеров для советника.

При превышении установленного лимита советник автоматически прекращает открытие новых ордеров.

3. Расширенное управление рисками и прибылью

Коллективная прибыль, основанная на долевом участии (прибыль, полученная за счет долевого участия)

Wavy Grid EA отслеживает не только отдельные транзакции, но и весь капитал счета .

Когда стоимость акций увеличивается на процент, определяемый относительно ее первоначального уровня,

EA получает прибыль , закрывая все позиции по нему одновременно .

Затем процесс переходит к определению нового уровня собственного капитала.

Благодаря такой структуре, когда ваш счет поднимается на определенную высоту, вы получаете прибыль сразу, не одним щелчком мыши, а в соответствии с логикой советника .

Защита от потери части средств на счете (динамическая остановка выплаты)

Наиболее важная часть управления рисками — это умение вовремя отступить, прежде чем станет слишком поздно. Wavy Grid EA:

Система непрерывно отслеживает максимальное значение собственного капитала, достигнутое на счете.

Когда стоимость акций снижается на определенный процент от этого пика (например, на 10%),

Это активирует автоматический механизм «устранения последствий», закрывая все открытые процессы.

Это помогает предотвратить выход счета из-под контроля во время внезапных разворотов рынка.

Контроль минимального баланса и свободной маржи

EA всегда действует таким образом, чтобы защитить пользователя:

Когда ваш баланс опустится ниже установленного вами минимального уровня, открытие новых сделок прекратится.

Система проверяет свободную маржу перед каждым новым заказом и не отправляет заказ, если она недостаточна.

Это обеспечивает важную защиту от риска требования дополнительного обеспечения, особенно в инструментах с высокой волатильностью.


4. Выбор времени для совершения сделки: возможность исполнения ордера на открытии свечи.

При желании, советник Wavy Grid EA может быть настроен на принятие торговых решений только при открытии новых свечей .

Вместо непрерывного сканирования по "галочке", есть возможность активировать сканирование при открытии панели.

Этот метод особенно подходит тем, кто предпочитает более спокойный, систематический и проверяемый подход .

Это может помочь добиться более согласованного поведения между результатами тестирования на исторических данных и реальной производительностью.

5. Пользовательский контроль и гибкость

Советник Wavy Grid EA предлагает подробные параметры настройки как для начинающих, так и для опытных пользователей:

Обе стратегии можно включать/выключать независимо друг от друга.

Для каждой стратегии можно выбрать отдельные размеры участков, шаг сетки и режимы начисления процентов/пунктов .

Максимальный лимит заказа

Трансфертная ценовая политика в отношении акций и трансфертная ценовая политика в отношении выкупа акций могут быть активированы/деактивированы независимо друг от друга.

Торговля осуществляется только при открытии свечи.

Благодаря такой гибкости пользователь:

Агрессивные сценарии роста,

Более защитные сценарии энергосистемы с низким объемом потребления электроэнергии и долгосрочной перспективой.

Или же можно создавать гибридные структуры, находящиеся между этими двумя крайностями.


6. Кому это подходит?

Советник Wavy Grid EA особенно привлекателен для инвесторов благодаря следующему профилю:

Тем, кому нравится сеточная логика, но кто не хочет пренебрегать управлением рисками,

Тем, кто ищет полностью автоматизированную систему вместо ручного оформления заказов по одному,

Тем, кто хочет извлечь выгоду как из трендовых, так и из боковых периодов ,

Особенно это актуально для тех, кто ищет дисциплинированный и спланированный подход к работе с волатильными инструментами, такими как XAUUSD.

7. Заключение

Wavy Grid EA — это полностью автоматизированный, гибкий и ориентированный на безопасность экспертный консультант, который сочетает в себе потенциал прибыльности классических энергосистем с современным управлением рисками.

Двусторонняя стратегия сети

Сбор совокупной прибыли на основе собственного капитала и динамическая защита от просрочки платежей.

Максимальный контроль ордеров с учетом лимитов ордеров брокера.

Гибкие настройки участка, сетки и времени.

Это мощный инструмент для всех, кто хочет торговать на рынках дисциплинированно, в соответствии с правилами и планомерно .

Предпочитаете ли вы только покупку, покупку в обоих направлениях или только в определенное время… Настроив параметры под свой профиль, вы можете превратить Wavy Grid EA в автоматизированную версию вашего собственного торгового стиля .


Дополнительные функции: интеллектуальная система отключения FIFO и преимущество обмена.

 

Советник Wavy Grid EA обладает очень важной особенностью, которая отличает его от классических сеточных систем:
Каждая сделка в сетевом рынке использует свою собственную независимую структуру TP (фиксированной прибыли), а закрытие сделок происходит в соответствии с логикой FIFO (первым пришел — первым ушел).

Вот подробная информация об этой системе:

Независимая структура TP для каждой сделки

Каждая открытая позиция в советнике Wavy Grid EA имеет свой уникальный TP (трендовый уровень):

По мере снижения цены, сетка BUY осуществляет постепенные покупки.

Когда цена разворачивается , каждая сделка закрывается индивидуально на своем уровне прибыли.

Торговый советник (EA) извлекает прибыль с рынка волнообразно, закрывая позиции постепенно и контролируемым образом, а не все сразу.

Благодаря этой структуре:

Фиксация прибыли становится более стабильной.
Предотвращается перегрузка электросети.
Даже при небольшом обороте прибыль накапливается постепенно.

Покупайте, когда рынок падает, и закрывайте, когда он разворачивается (волновой цикл).

Советник Wavy Grid EA открывает новую позицию на покупку каждый раз, когда цена падает.
Эти должности следующие:

Метод средней стоимости укрепляется, поскольку он основан на сборе средств снизу.

По мере начала восходящего тренда это постепенно становится прибыльным делом .

Следовательно, даже если рынок переживает лишь небольшой разворот, советник может компенсировать свои потери и даже получить прибыль.

Эта циклическая сетка — механизм, благодаря которому советник EA получил свое название «Волна».
Система автоматически отслеживает колебания цен.

Система закрытия сделок FIFO – экономия на своповых издержках

Одно из главных преимуществ Wavy Grid от EA — использование логики FIFO (первым пришел — первым вышел) :

Когда возникает необходимость закрыть позицию, советник всегда закрывает сначала самую старую сделку.

Таким образом , вы можете избавиться от позиций, которые были открыты в течение нескольких дней и накопили высокие комиссионные сборы за свопы.

В настоящее время открыты следующие вакансии:

Там указаны более актуальные цены.

Это дешевле.

Это позволяет быстрее получать прибыль.

Преимущества метода FIFO:

  Накопленная своповая нагрузка уменьшается.
Работа аккаунта стала более плавной.
Отрицательные издержки по операциям кэрри-трейд сводятся к минимуму.
Срок службы должности сокращается, риск снижается.

Этот метод защищает пользователя от значительных издержек, особенно при работе с инструментами с высокой долей свопов, такими как пары XAUUSD, NAS100 и GBP .

Удобная для замены сетка – разработана для долгосрочной надежности.

Обмен электроэнергией — это самое слабое место энергосистем.
Советник Wavy Grid EA отличается от других именно этим:

Она не накапливает позиции, которые остаются открытыми в течение длительного времени.

Как только цена развернется, самые старые сделки удаляются из системы благодаря методу закрытия FIFO (первым пришел — первым ушел).

Текущая энергосеть постоянно обновляется.

Меньшее количество свопов означает более высокую чистую прибыль.

Такая структура гарантирует, что EA располагает надежной энергосистемой, пригодной для долгосрочной эксплуатации .

Результат: более интеллектуальная энергосеть, снижение затрат, увеличение чистой прибыли.

Wavy Grid EA — это не просто робот, который покупает и продает.
Каждая деталь представляет собой интеллектуальную сетку, оптимизированную с учетом логики реального инвестора.

Независимая система TP

Накопление на спаде, постепенное закрытие на развороте.

Снижение нагрузки на свопы с помощью FIFO

Более быстро вращающаяся, менее трудоемкая сетка.

Долгосрочная безопасность и устойчивость

Благодаря этим механизмам, Wavy Grid EA предлагает решение профессионального уровня, ориентированное на стабильную прибыль в краткосрочной перспективе и защиту капитала от своповых издержек в долгосрочной перспективе.


