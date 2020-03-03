Ultra Pure

Никаких ярких трюков. Никаких сломанных обещаний. Ultra Pure предназначен для трейдеров, которые заботятся об одной вещи: последовательности. Независимо от того, проходите ли вы проп-челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и приносит результаты.

Запустите его на одном графике: Прикрепите к CADJPY на таймфрейме M15. Вот и все. Один график. Одно оружие.


Правильный бэктест требует правильной настройки! Свяжитесь со мной, чтобы получить мой .ini файл и инструкции.

Важно: Этот EA стоит 1000 на данный момент. После того как 5 лицензий будут проданы, цена будет изменена на 1453. На данный момент продано 1 копий. Успейте получить его, пока не закончится.

Блог ссылка = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Канал ссылка = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Напишите мне, и я предоставлю Пробный пакет для демо-терминалов.

Ключевые преимущества
  • ПОДАРОК: Купите один, получите 2!!!!!!  напишите мне после покупки, и я предоставлю бесплатного советника.
  • Логика Авто Риска: Рассчитывает размер лота в зависимости от вашего баланса и расстояния до SL
  • Поддержка Ручного или Фиксированного Лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный
  • Защита от Просадки: Автоматическое выключение при превышении плавающих убытков вашего предустановленного процента
  • Однографиковый Дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутренне — не нужно загромождать вашу платформу

Исполнение стратегии

Ускорение объема: Определяет резкие изменения в поведении объема, которые предшествуют прорывам.

  Контрольный список настройки
Параметр Значение
График CADJPY
Временной Интервал M15
Управляемые Символы CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF



После покупки: Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить доступ к Telegram. Частные обновления, установочные файлы и эксклюзивные советы делятся только с проверенными клиентами.

