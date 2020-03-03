Ultra Pure
Запустите его на одном графике: Прикрепите к CADJPY на таймфрейме M15. Вот и все. Один график. Одно оружие.
Правильный бэктест требует правильной настройки! Свяжитесь со мной, чтобы получить мой .ini файл и инструкции.
Важно: Этот EA стоит 1000 на данный момент.
Блог ссылка = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583
Канал ссылка = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Напишите мне, и я предоставлю Пробный пакет для демо-терминалов.
- ПОДАРОК: Купите один, получите 2!!!!!! напишите мне после покупки, и я предоставлю бесплатного советника.
- Логика Авто Риска: Рассчитывает размер лота в зависимости от вашего баланса и расстояния до SL
- Поддержка Ручного или Фиксированного Лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный
- Защита от Просадки: Автоматическое выключение при превышении плавающих убытков вашего предустановленного процента
- Однографиковый Дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутренне — не нужно загромождать вашу платформу
Исполнение стратегии
Ускорение объема: Определяет резкие изменения в поведении объема, которые предшествуют прорывам.Контрольный список настройки
|Параметр
|Значение
|График
|CADJPY
|Временной Интервал
|M15
|Управляемые Символы
|CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF
После покупки: Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить доступ к Telegram. Частные обновления, установочные файлы и эксклюзивные советы делятся только с проверенными клиентами.