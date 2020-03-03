Никаких ярких трюков. Никаких сломанных обещаний. Ultra Pure предназначен для трейдеров, которые заботятся об одной вещи: последовательности. Независимо от того, проходите ли вы проп-челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и приносит результаты.

Запустите его на одном графике: Прикрепите к CADJPY на таймфрейме M15. Вот и все. Один график. Одно оружие.





Правильный бэктест требует правильной настройки! Свяжитесь со мной, чтобы получить мой .ini файл и инструкции.

Логика Авто Риска: Рассчитывает размер лота в зависимости от вашего баланса и расстояния до SL

Поддержка Ручного или Фиксированного Лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный

Защита от Просадки: Автоматическое выключение при превышении плавающих убытков вашего предустановленного процента

Однографиковый Дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутренне — не нужно загромождать вашу платформу

Ключевые преимуществаИсполнение стратегии

Ускорение объема: Определяет резкие изменения в поведении объема, которые предшествуют прорывам.

Параметр Значение График CADJPY Временной Интервал M15 Управляемые Символы CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF





Контрольный список настройки





