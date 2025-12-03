Ultra Pure
Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à CADJPY sur l'intervalle de temps M15. C'est tout. Un graphique. Une arme.
- Logique de Risque Automatique : Calcule la taille de lot en fonction de la taille de votre compte et de la distance SL
- Support de Lot Manuel ou Fixe : Vous contrôlez le mode — conservateur ou agressif
- Protection Contre Le Drawdown : Arrêt automatique lorsque la perte flottante dépasse votre pourcentage prédéfini
- Conception à Un Graphique : Tradez plusieurs symboles, gérés en interne — pas besoin d'encombrer votre plateforme
Exécution de la Stratégie
Accélération du Volume : Identifie les changements soudains dans le comportement du volume qui précèdent les cassures.Liste de Vérification de Configuration
|Paramètre
|Valeur
|Graphique
|CADJPY
|Intervalle de Temps
|M15
|Symboles gérés
|CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF
