Ultra Pure
- Experts
- Fajar Dicky Firmansyah
- Versão: 1.33
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 20
Execute em um único gráfico: Anexe ao CADJPY no período de tempo M15. É isso. Um gráfico. Uma arma.
Backtest correto requer configuração adequada! Entre em contato comigo para obter meu arquivo .ini e orientação.
Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583
Canal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
- Lógica de Risco Automático: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL
- Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo
- Proteção contra Drawdown: Desligamento automático quando a perda flutuante excede sua porcentagem pré-definida
- Design de Um Gráfico: Comércio de múltiplos símbolos, gerenciados internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma
Execução da Estratégia
Acumulação de Volume: Identifica mudanças súbitas no comportamento de volume que precedem rompimentos.Checklist de Configuração
|Parâmetro
|Valor
|Gráfico
|CADJPY
|Período de Tempo
|M15
|Símbolos gerenciados
|CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF
