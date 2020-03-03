Ultra Pure

Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Ultra Pure é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Se você está avançando em um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA se mantém dentro dos limites — e entrega.

Execute em um único gráfico: Anexe ao CADJPY no período de tempo M15. É isso. Um gráfico. Uma arma.


Backtest correto requer configuração adequada! Entre em contato comigo para obter meu arquivo .ini e orientação.

Importante: Este EA está com preço de 1000 por enquanto. Após 10 licenças serem vendidas, o preço será ajustado para 1274. Até agora, 1 cópias vendidas. Aproveite antes que acabe.

Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Canal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Escreva para mim e eu fornecerei um Pacote de Teste para terminais de demonstração.

Benefícios Principais
  • BRINDE: Compre um, ganhe 2!!!!!!  escreva para mim após a compra e eu fornecerei um consultor especializado gratuito.
  • Lógica de Risco Automático: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL
  • Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo
  • Proteção contra Drawdown: Desligamento automático quando a perda flutuante excede sua porcentagem pré-definida
  • Design de Um Gráfico: Comércio de múltiplos símbolos, gerenciados internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma

Execução da Estratégia

Acumulação de Volume: Identifica mudanças súbitas no comportamento de volume que precedem rompimentos.

  Checklist de Configuração
Parâmetro Valor
Gráfico CADJPY
Período de Tempo M15
Símbolos gerenciados CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF


Após a Compra: Entre em contato conosco diretamente para receber seu acesso ao Telegram . Atualizações privadas, arquivos de configuração e dicas exclusivas são compartilhadas apenas com clientes verificados.

Mais do autor
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Experts
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1 . É isso. Um gráfico. Uma arma. Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal =  https:
