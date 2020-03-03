Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Ultra Pure é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Se você está avançando em um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA se mantém dentro dos limites — e entrega.

Execute em um único gráfico: Anexe ao CADJPY no período de tempo M15. É isso. Um gráfico. Uma arma.





Backtest correto requer configuração adequada! Entre em contato comigo para obter meu arquivo .ini e orientação.

Importante: Este EA está com preço de 1000 por enquanto. Após 10 licenças serem vendidas, o preço será ajustado para 1274. Até agora, 1 cópias vendidas. Aproveite antes que acabe.

Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Canal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Escreva para mim e eu fornecerei um Pacote de Teste para terminais de demonstração.

BRINDE: Compre um, ganhe 2!!!!!! escreva para mim após a compra e eu fornecerei um consultor especializado gratuito.

Lógica de Risco Automático: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL

Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo

Proteção contra Drawdown: Desligamento automático quando a perda flutuante excede sua porcentagem pré-definida

Design de Um Gráfico: Comércio de múltiplos símbolos, gerenciados internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma

Benefícios PrincipaisExecução da Estratégia

Acumulação de Volume: Identifica mudanças súbitas no comportamento de volume que precedem rompimentos.

Parâmetro Valor Gráfico CADJPY Período de Tempo M15 Símbolos gerenciados CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF

Checklist de Configuração





Após a Compra: Entre em contato conosco diretamente para receber seu acesso ao Telegram . Atualizações privadas, arquivos de configuração e dicas exclusivas são compartilhadas apenas com clientes verificados.