Ultra Pure

No trucos llamativos. No promesas incumplidas. Ultra Pure está diseñado para traders que se preocupan por una cosa: consistencia. Ya sea que estés escalando a través de un desafío prop o gestionando capital de clientes, este EA se mantiene dentro de los límites — y entrega.

Ejecutarlo en un solo gráfico: Adjuntarlo a CADJPY en el marco de tiempo M15. Eso es todo. Un gráfico. Una herramienta.


¡Un backtest correcto requiere una configuración adecuada! Contáctame para obtener mi archivo .ini y orientación.

Importante: Este EA tiene un precio de 1000 por ahora. Después de que se venda 10 licencias, se ajustará a 1534. Hasta ahora, 1 copias vendidas. Consíguelo antes de que termine.

Blog enlace = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Canal enlace = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Escríbeme y te proporcionaré un paquete de Prueba para terminales de demostración.

Beneficios Clave
  • REGALO: ¡Compra uno y obtén 2!!!!!!  escríbeme después de la compra y te proporcionaré un asesor experto gratis.
  • Lógica de Riesgo Automático: Calcula el tamaño del lote en función del tamaño de tu cuenta y la distancia del SL
  • Soporte de Lote Manual o Fijo: Tú controlas el modo — conservador o agresivo
  • Protección contra Drawdown: Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preset
  • Diseño de Un Gráfico: Opera múltiples símbolos, gestionados internamente — sin necesidad de saturar tu plataforma

Ejecución de Estrategia

Aceleración de Volumen: Identifica cambios repentinos en el comportamiento del volumen que preceden a las rupturas.

  Lista de Verificación de Configuración
Parámetro Valor
Gráfico CADJPY
Marco de tiempo M15
Símbolos gestionados CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF



Después de la Compra: Contáctanos directamente para recibir tu acceso a Telegram. Actualizaciones privadas, archivos de configuración y consejos exclusivos se comparten solo con clientes verificados.

Productos recomendados
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Asesores Expertos
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitorea el trabajo de un experto en una cuenta en vivo en tiempo real: 1. La cuenta real, un saldo inicial de $5,000, se lanzó en mayo de 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. La cuenta real, un saldo inicial de $10,000, se lanzó en abril de 2022:  Idea puesta en el trabajo del consejero: Todo el mundo sabe que el precio nunca va infinitamente en una dirección y sin correcciones. La regla del análisis técnic
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Commision AI
Phung Van Linh
Asesores Expertos
===============Features================= Bajo capital inicial desde sólo 500 $, operando 3000-5000 órdenes/mes Negociación automática para equilibrar y preservar el capital Cambio entre la negociación de lotes y la negociación de beneficios Órdenes, stops y límites basados en las fluctuaciones del mercado, sin pérdidas por mantenimiento, órdenes limpias Trading rápido y eficiente, ganancias rápidas, versión demo disponible para probar Opción de cerrar órdenes individuales o en
Uranus STO
Encho Enev
Asesores Expertos
Urano STO experto se desarrolla sobre la base de un profundo análisis matemático, utilizando los indicadores populares: Estocástico, WPR, ATR, RSI. El experto está optimizado para el comercio EURUSD . El experto analiza períodos pasados, comparándolos con el período actual. De acuerdo con el grado de probabilidad y el comportamiento del mercado, el experto coloca órdenes en los niveles calculados para el mejor resultado. La estrategia también cuenta con una herramienta de permeabilidad: Impact B
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Asesores Expertos
Niveles AI Expert Advisor Hay niveles Par recomendado: GBPUSD Plazo recomendado: H1 Tamaño de lote recomendado: 0.01 for Capital recomendado: $100 0.1 Lote para $1000 Capital 1 Lote para $10,000 etc... Levels AI es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para los operadores de Forex que buscan precisión, eficiencia y gestión inteligente del riesgo. Este EA de vanguardia se especializa en identificar y operar alrededor de niveles clave de soporte y resistencia, aprovechando la inteligencia arti
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor automático para el instrumento Bitcoin . Timeframe H1. Terminal MT5 Creé este Asesor específicamente para una empresa de accesorios. Todos los esfuerzos de cinco años fueron para crear un producto seguro. El Asesor se compone de 8 pequeños Asesores y es una Cartera lista. Atención : El Asesor utiliza dos grandes estrategias de negociación (!): Trading por Tendencias; Trading por Patrones Estacionales (ciclos temporales) El Asesor NO utiliza estrategias tóxicas : Estrategia Disponibilida
GoldPip Dual TF Adv AI Grid MT5
Le Cuong Do
Asesores Expertos
Característica principal: Rejilla larga Rejilla corta Abre una nueva GridLong y una nueva GridShort siguiendo la tendencia EMA (Low Time Frame y High Time Frame) Ajustar Grid: Grid Level: Ejemplo 10 nivel Distancia cuadrícula: Ejemplo 10 pip Dinero de gestión: BreakEven Grid: Auto mover Stoploss cuando posición positiva Parrilla Trailing Stop: Mueve automáticamente el Stoploss cuando se activa el Trailing stop y mueve el SL siguiendo la distancia y el paso del Trailing stop Auto Stop EA cuando a
Storm Survivor
Thanh Toai Gia
Asesores Expertos
Introducción al Robot Storm Survivor Forex Scalping Presentamos nuestro avanzado Robot Storm Survivor Forex Scalping. El algoritmo del robot se basa en dos indicadores RSI y MA, para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad. Se combina con el método DCA para asegurar que cada operación tenga la mayor probabilidad de éxito. El mejor par de divisas para utilizar con Storm Survivor es XAU/USD. Este robot es perfecto para los operadores que prefieren scalping y quieren sacar provecho
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NUEVO: ¡Compra Goldbot One y elige 1 EA gratis! (para 2 cuentas comerciales) ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí LIVE SIGNAL Presentamos     Goldbot One   , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro. Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Asesores Expertos
EA Maling Gold es un EA totalmente automatizado diseñado para operar sólo con ORO. Adecuado para cualquier condición de broker. Información Símbolo de trabajo XAUUSD Tiempo de trabajo: D1 Depósito mínimo: $400 Para 0.01 Lote Apalancamiento mínimo 1:200 Características: Martingala Máximo de posiciones a la vez es de 3 posiciones. Establezca su propio riesgo No es sensible a las condiciones del broker Fácil de instalar Filtros de tiempo y límites de spread
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Fighter EA
Fabrice Niyonkuru
Asesores Expertos
Bienvenido a Fighter EA: Fighter EA está diseñado exclusivamente para el comercio de oro (XAU/USD) con precisión y fiabilidad. Este asesor experto se ejecuta en múltiples marcos de tiempo para capturar las mejores oportunidades de trading, manteniendo un enfoque disciplinado con niveles definidos de take profit (TP) y stop loss (SL). Fighter EA está construido con un enfoque en la consistencia, la estabilidad y la gestión de riesgos, asegurando que incluso los comerciantes con una cantidad litl
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Asesores Expertos
Royal Radiante es un robot de scalping automatizado que utiliza una lógica muy avanzada, indicador propietario, un montón de análisis técnico. Probado y demostrado en cuentas reales con una buena relación riesgo-recompensa realista. ¡La lógica en esta estrategia es el núcleo de su rendimiento , incluso con mala optimización de esta estrategia seguirá siendo muy rentable! Esta estrategia no utiliza ninguna alta y métodos arriesgados como Martingala / Sistemas de cuadrícula. Esta estrategia no ten
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Arithmetica
Oliver John Vella
Asesores Expertos
¡EL PRECIO AUMENTARÁ PRONTO A 3999 £! Presentamos Arithmetica, un algoritmo de negociación de vanguardia meticulosamente elaborado con principios matemáticos avanzados en su núcleo. Aprovechando la cobertura como una sofisticada técnica de gestión de riesgos, Arithmetica ofrece una gama adaptable de entradas a medida para adaptarse a diversos perfiles de negociación. Arithmetica está diseñado para adaptarse y mejorar su estrategia de negociación, tanto para los operadores conservadores que bu
HaiWa Alone
Eka Jatnika
Asesores Expertos
Bienvenido a HaiWa Alone, el último producto de HaiWa Project diseñado por un programador veterano con larga experiencia en programación lógica desde 1990. HaiWa Alone es un Asesor Experto de Forex (EA) que combina las ventajas de los indicadores de media móvil y RSI con la exclusiva de HaiWa Project. Lógica de decisión inteligente. Características clave: Indicador clave: utiliza una combinación de media móvil y RSI para un análisis técnico preciso. Lógica de decisión inteligente: Lógica espec
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Asesores Expertos
Presentación: - El Experto CIT Group "Indicador Económico HFT" es un indicador especializado para la bolsa brasileña (B3). Propósito: - Específicamente desarrollado para personas que operan en el tiempo de indicadores económicos en el mercado de futuros (Índice y/o Dólar). Cómo funciona: - Utilizando los tiempos del calendario económico, el Experto hace la entrada exacta durante la tendencia del indicador, con tiempos/paradas predeterminados. - Robot que utiliza sólo eventos de divisas B
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Otros productos de este autor
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Asesores Expertos
Sin trucos llamativos. Sin promesas rotas. Urban Pulse está diseñado para traders que se preocupan por una cosa: la consistencia. Ya sea que estés escalando a través de un desafío de prop o gestionando capital de clientes, este EA se mantiene dentro de los límites — y entrega. Ejecuta en un solo gráfico: Adjunta a GBPUSD en el marco de tiempo H1 . Eso es todo. Un gráfico. Una arma. Importante: Esta versión está disponible a un precio con descuento . Precio final: $399. El acceso anticipado termi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario