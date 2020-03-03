Ultra Pure
- Asesores Expertos
- Fajar Dicky Firmansyah
- Versión: 1.33
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Ejecutarlo en un solo gráfico: Adjuntarlo a CADJPY en el marco de tiempo M15. Eso es todo. Un gráfico. Una herramienta.
¡Un backtest correcto requiere una configuración adecuada! Contáctame para obtener mi archivo .ini y orientación.
Importante: Este EA tiene un precio de 1000 por ahora. Después de que se venda 10 licencias, se ajustará a 1534. Hasta ahora, 1 copias vendidas. Consíguelo antes de que termine.
Blog enlace = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583
Canal enlace = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Escríbeme y te proporcionaré un paquete de Prueba para terminales de demostración.Beneficios Clave
- REGALO: ¡Compra uno y obtén 2!!!!!! escríbeme después de la compra y te proporcionaré un asesor experto gratis.
- Lógica de Riesgo Automático: Calcula el tamaño del lote en función del tamaño de tu cuenta y la distancia del SL
- Soporte de Lote Manual o Fijo: Tú controlas el modo — conservador o agresivo
- Protección contra Drawdown: Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preset
- Diseño de Un Gráfico: Opera múltiples símbolos, gestionados internamente — sin necesidad de saturar tu plataforma
Ejecución de Estrategia
Aceleración de Volumen: Identifica cambios repentinos en el comportamiento del volumen que preceden a las rupturas.Lista de Verificación de Configuración
|Parámetro
|Valor
|Gráfico
|CADJPY
|Marco de tiempo
|M15
|Símbolos gestionados
|CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF
Después de la Compra: Contáctanos directamente para recibir tu acceso a Telegram. Actualizaciones privadas, archivos de configuración y consejos exclusivos se comparten solo con clientes verificados.