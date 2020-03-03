Ultra Pure

화려한 속임수는 없다. 깨어진 약속도 없다. Ultra Pure는 한 가지를 중요하게 여기는 트레이더를 위해 설계되었습니다: 일관성. 당신이 프로프 챌린지를 통과하든 고객 자본을 관리하든, 이 EA는 한계를 준수하며, 성과를 제공합니다.

단일 차트에서 실행하세요: CADJPY에 M15 시간대에서 연결하세요. 그게 전부입니다. 하나의 차트. 하나의 무기.


정확한 백테스트를 위해 적절한 설정이 필요합니다! .ini 파일과 안내를 받으려면 저에게 연락하세요.

중요: 현재 이 EA의 가격은 1000 입니다. 15 라이센스가 판매된 후, 1533로 조정될 것입니다. 지금까지 1 복사본이 판매되었습니다. 종료되기 전에 구매하세요.

블로그 링크 = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

채널 링크 = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

저에게 연락하시면 체험 패키지를 데모 터미널에 제공하겠습니다.

핵심 이점
  • 선물: 하나 구매 시 2개 받기!!!!!!  구매 후 저에게 연락하시면 무료 전문가 상담사를 제공하겠습니다.
  • 자동 위험 논리: 귀하의 계좌 크기와 SL 거리 기반으로 로트 크기를 계산합니다.
  • 수동 또는 고정 로트 지원: 보수적이거나 공격적인 모드를 제어할 수 있습니다.
  • 드로우다운 보호: 유동 손실이 설정된 백분율을 초과하면 자동으로 종료됩니다.
  • 원 차트 설계: 여러 심볼 거래, 내부에서 관리 — 플랫폼을 복잡하게 만들 필요 없음.

전략 실행

볼륨 가속: 돌파 전에 나타나는 볼륨 행동의 급격한 변화를 식별합니다.

  설정 체크리스트
매개변수
차트 CADJPY
시간대 M15
관리하는 심볼 CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF



구매 후: 텔레그램 접속을 받으려면 저희에게 직접 연락하세요. 개인 업데이트, 설정 파일 및 독점 팁은 검증된 고객과만 공유됩니다.

