Ultra Pure

화려한 속임수는 없다. 깨어진 약속도 없다. Ultra Pure는 한 가지를 중요하게 여기는 트레이더를 위해 설계되었습니다: 일관성. 당신이 프로프 챌린지를 통과하든 고객 자본을 관리하든, 이 EA는 한계를 준수하며, 성과를 제공합니다.

단일 차트에서 실행하세요: CADJPY에 M15 시간대에서 연결하세요. 그게 전부입니다. 하나의 차트. 하나의 무기.





정확한 백테스트를 위해 적절한 설정이 필요합니다! .ini 파일과 안내를 받으려면 저에게 연락하세요.

자동 위험 논리: 귀하의 계좌 크기와 SL 거리 기반으로 로트 크기를 계산합니다.

수동 또는 고정 로트 지원: 보수적이거나 공격적인 모드를 제어할 수 있습니다.

드로우다운 보호: 유동 손실이 설정된 백분율을 초과하면 자동으로 종료됩니다.

원 차트 설계: 여러 심볼 거래, 내부에서 관리 — 플랫폼을 복잡하게 만들 필요 없음.

핵심 이점전략 실행

볼륨 가속: 돌파 전에 나타나는 볼륨 행동의 급격한 변화를 식별합니다.

매개변수 값 차트 CADJPY 시간대 M15 관리하는 심볼 CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF





설정 체크리스트





구매 후: 텔레그램 접속을 받으려면 저희에게 직접 연락하세요. 개인 업데이트, 설정 파일 및 독점 팁은 검증된 고객과만 공유됩니다.