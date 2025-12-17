Ultra Pure
Führen Sie es auf einem einzigen Chart aus: Anbinden an CADJPY im Zeitrahmen M15. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe.
Korrektes Backtesting erfordert eine ordnungsgemäße Einrichtung! Kontaktieren Sie mich, um meine .ini-Datei und Anleitung zu erhalten.
- Automatische Risiko-Logik: Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz
- Manuelles oder festes Lot unterstützt: Sie steuern den Modus — konservativ oder aggressiv
- Drawdown-Schutz: Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren festgelegten Prozentsatz überschreitet
- Ein-Chart-Design: Handeln Sie mehrere Symbole, die intern verwaltet werden — kein Bedarf, Ihre Plattform zu überladen
Strategieausführung
Volumenbeschleunigung: Identifiziert plötzliche Änderungen im Volumenverhalten, die Durchbrüche vorausgehen.Einrichtungs-Checkliste
|Parameter
|Wert
|Chart
|CADJPY
|Zeitrahmen
|M15
|Verwaltete Symbole
|CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF
