Keine auffälligen Tricks. Keine gebrochenen Versprechen. Ultra Pure ist für Händler entworfen, die sich um eines kümmern: Konsistenz. Egal, ob Sie sich durch eine Prop-Herausforderung handeln oder Kundenkapital verwalten, dieser EA bleibt innerhalb der Grenzen — und liefert.

Führen Sie es auf einem einzigen Chart aus: Anbinden an CADJPY im Zeitrahmen M15. Das war's. Ein Chart. Eine Waffe.





Korrektes Backtesting erfordert eine ordnungsgemäße Einrichtung! Kontaktieren Sie mich, um meine .ini-Datei und Anleitung zu erhalten.

Wichtig: Dieser EA kostet derzeit 1000 . Nachdem 15 Lizenzen verkauft sind, wird der Preis auf 1455 angepasst. Bisher wurden 1 Exemplare verkauft. Greifen Sie zu, bevor es endet.

Blog Link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Channel Link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Schreiben Sie mir und ich stelle Ihnen ein Test paket für Demoplattformen zur Verfügung.

GESCHENK: Kaufe eins, bekomme 2!!!!!! Schreiben Sie mir nach dem Kauf und ich stelle einen kostenlosen Handelsberater zur Verfügung.

Automatische Risiko-Logik: Berechnet die Lotgröße basierend auf Ihrer Kontogröße und SL-Distanz

Manuelles oder festes Lot unterstützt: Sie steuern den Modus — konservativ oder aggressiv

Drawdown-Schutz: Automatische Abschaltung, wenn der schwebende Verlust Ihren festgelegten Prozentsatz überschreitet

Ein-Chart-Design: Handeln Sie mehrere Symbole, die intern verwaltet werden — kein Bedarf, Ihre Plattform zu überladen

HauptvorteileStrategieausführung

Volumenbeschleunigung: Identifiziert plötzliche Änderungen im Volumenverhalten, die Durchbrüche vorausgehen.

Parameter Wert Chart CADJPY Zeitrahmen M15 Verwaltete Symbole CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF





Einrichtungs-Checkliste





Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihren Telegram Zugang zu erhalten. Private Updates, Set-Dateien und exklusive Tipps werden nur mit verifizierten Kunden geteilt.