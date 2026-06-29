Pixel Haven 5
- Эксперты
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Fajar Dicky FirmansyahWe aim to build a community of traders to collaboratively develop and optimize our trading software based on your valuable reviews and comments. I am committed to providing regular updates to the EA and actively involving our customers in its evolution.
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Без уловок. Без ложных заявлений. Pixel Haven обслуживает трейдеров, сосредоточенных на одной цели: постоянная производительность. Независимо от того, участвуете ли вы в проп-испытании или управляете средствами клиентов, этот EA уважает все границы — и постоянно приносит результаты.
|Позиции закрываются в течение 36 часов.
Используйте только на одном графике: Просто прикрепите его к NZDCAD на таймфрейме M30. Вот и всё. Один график. Один мощный инструмент.
Точные тесты требуют правильной конфигурации! Свяжитесь со мной для получения .ini файла и подробных инструкций по настройке.
Примечание: Текущая цена для этого EA составляет 60. Как только будет куплено 10 лицензий, цена увеличится до 109. На сегодняшний день продано 1 копий. Обеспечьте свою до повышения цены.
Ссылка на блог = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583
Ссылка на канал = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Напишите мне, и я отправлю пробный пакет для демонстрационных счетов.
Основные преимущества
- СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Купите один, получите два!!! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить дополнительного эксперта без дополнительной платы.
- Автоматический расчет риска: Определяет размер лота в зависимости от вашего баланса на счету и расстояния до стоп-лосса.
- Поддержка ручных или фиксированных лотов: Выберите ваш предпочтительный метод — либо осторожная, либо агрессивная торговля.
- Защита от просадок: Автоматически останавливает EA, когда убытки превышают заданный вами порог.
- Операции на одном графике: Обрабатывает несколько символов внутри без перегрузки вашей торговой платформы.
Как работает стратегия
Ускорение объема: Обнаруживает резкие изменения объема, которые часто сигнализируют о предстоящих прорывах.
Руководство по настройке
|Параметр
|Значение
|График
|NZDCAD
|Таймфрейм
|M30
|Управляемые символы
|NZDCAD,GBPCAD,CADCHF,CADJPY,EURCAD,AUDCAD,USDCAD
После вашей покупки: Свяжитесь для получения доступа к Telegram. Подтвержденные пользователи получают частные обновления, файлы конфигурации и эксклюзивные инсайты.
The description says this is based on "Volume Acceleration: Detects rapid volume shifts that often signal upcoming breakouts." I found this an unusual enough concept that I gave it a try. This EA was published 29 June 2026 and not yet updated afterwards, which gives us almost a month of forward-test. Backtesting (but actually forward testing) this on my broker's real ticks shows it's a loss for July so far. I also ran it live for a week and got a few trades, which I've just compared to the backtest - the trades match exactly - which means the loss for July so far seen in the backtest is for real (at least with this broker), not a result of some discrepancy in the historical volume data that my broker provides (it appears the historical data matches what the broker provides live). So this is not reliably profitable (if at all), but it works reliably (producing an overall loss so far). User support is great, and I also like the offer to get another EA for free, although actually making use of this offer feels cumbersome as the EA would need to be tied to my account via custom builds.