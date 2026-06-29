Pixel Haven 5

4

Без уловок. Без ложных заявлений. Pixel Haven обслуживает трейдеров, сосредоточенных на одной цели: постоянная производительность. Независимо от того, участвуете ли вы в проп-испытании или управляете средствами клиентов, этот EA уважает все границы — и постоянно приносит результаты.

Позиции закрываются в течение 36 часов.

Используйте только на одном графике: Просто прикрепите его к NZDCAD на таймфрейме M30. Вот и всё. Один график. Один мощный инструмент.


Точные тесты требуют правильной конфигурации! Свяжитесь со мной для получения .ini файла и подробных инструкций по настройке.

Примечание: Текущая цена для этого EA составляет 60. Как только будет куплено 10 лицензий, цена увеличится до 109. На сегодняшний день продано 1 копий. Обеспечьте свою до повышения цены.

Ссылка на блог = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Ссылка на канал = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Напишите мне, и я отправлю пробный пакет для демонстрационных счетов.

Основные преимущества

  • СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Купите один, получите два!!! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить дополнительного эксперта без дополнительной платы.
  • Автоматический расчет риска: Определяет размер лота в зависимости от вашего баланса на счету и расстояния до стоп-лосса.
  • Поддержка ручных или фиксированных лотов: Выберите ваш предпочтительный метод — либо осторожная, либо агрессивная торговля.
  • Защита от просадок: Автоматически останавливает EA, когда убытки превышают заданный вами порог.
  • Операции на одном графике: Обрабатывает несколько символов внутри без перегрузки вашей торговой платформы.


Как работает стратегия

Ускорение объема: Обнаруживает резкие изменения объема, которые часто сигнализируют о предстоящих прорывах.

 

Руководство по настройке

Параметр Значение
График NZDCAD
Таймфрейм M30
Управляемые символы NZDCAD,GBPCAD,CADCHF,CADJPY,EURCAD,AUDCAD,USDCAD



После вашей покупки: Свяжитесь для получения доступа к Telegram. Подтвержденные пользователи получают частные обновления, файлы конфигурации и эксклюзивные инсайты.

Отзывы 1
playgold
1121
playgold 2026.07.28 15:03 
 

The description says this is based on "Volume Acceleration: Detects rapid volume shifts that often signal upcoming breakouts." I found this an unusual enough concept that I gave it a try. This EA was published 29 June 2026 and not yet updated afterwards, which gives us almost a month of forward-test. Backtesting (but actually forward testing) this on my broker's real ticks shows it's a loss for July so far. I also ran it live for a week and got a few trades, which I've just compared to the backtest - the trades match exactly - which means the loss for July so far seen in the backtest is for real (at least with this broker), not a result of some discrepancy in the historical volume data that my broker provides (it appears the historical data matches what the broker provides live). So this is not reliably profitable (if at all), but it works reliably (producing an overall loss so far). User support is great, and I also like the offer to get another EA for free, although actually making use of this offer feels cumbersome as the EA would need to be tied to my account via custom builds.

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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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5 (3)
Эксперты
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4.5 (20)
Эксперты
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Фильтр:
playgold
1121
playgold 2026.07.28 15:03 
 

The description says this is based on "Volume Acceleration: Detects rapid volume shifts that often signal upcoming breakouts." I found this an unusual enough concept that I gave it a try. This EA was published 29 June 2026 and not yet updated afterwards, which gives us almost a month of forward-test. Backtesting (but actually forward testing) this on my broker's real ticks shows it's a loss for July so far. I also ran it live for a week and got a few trades, which I've just compared to the backtest - the trades match exactly - which means the loss for July so far seen in the backtest is for real (at least with this broker), not a result of some discrepancy in the historical volume data that my broker provides (it appears the historical data matches what the broker provides live). So this is not reliably profitable (if at all), but it works reliably (producing an overall loss so far). User support is great, and I also like the offer to get another EA for free, although actually making use of this offer feels cumbersome as the EA would need to be tied to my account via custom builds.

Fajar Dicky Firmansyah
631
Ответ разработчика Fajar Dicky Firmansyah 2026.07.28 18:21
Thank you for the time you did put to share your thoughts I really appreciate it and i try hard to make the EA better
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