Pixel Haven 5

или управляете средствами клиентов, этот EA уважает все границы — и постоянно приносит результаты.

. Независимо от того, участвуете ли вы в

Pixel Haven обслуживает трейдеров, сосредоточенных на одной цели:

Без уловок. Без ложных заявлений.

Используйте только на одном графике: Просто прикрепите его к NZDCAD на таймфрейме M30. Вот и всё. Один график. Один мощный инструмент.

Точные тесты требуют правильной конфигурации! Свяжитесь со мной для получения .ini файла и подробных инструкций по настройке.

Примечание: Текущая цена для этого EA составляет 60. Как только будет куплено 10 лицензий, цена увеличится до 109. На сегодняшний день продано 1 копий. Обеспечьте свою до повышения цены.

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