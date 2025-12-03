Ultra Pure

Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Ultra Pure è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coesione. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo capitale dei clienti, questo EA si mantiene nei limiti — e porta risultati.

Eseguilo su un singolo grafico: Collega a CADJPY su timeframe M15. Questo è tutto. Un grafico. Un'arma.


Un backtest corretto richiede una configurazione adeguata! Contattami per ricevere il mio file.ini e istruzioni.

Importante: Questo EA è attualmente in vendita a 1000 . Dopo che verranno venduti 5 licenze, il prezzo sarà adeguato a 1566. Finora, 1 copie vendute. Afferralo prima che finisca.

Scrivimi e ti fornirò un pacchetto di prova per terminali demo.

Vantaggi principali

  • REGALO: Acquista uno e ricevi 2!!!!!!  scrivimi dopo l'acquisto e ti fornirò un esperto consulente gratuito.
  • Logica di rischio automatica: Calcola la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo conto e alla distanza dello SL
  • Supporto per lotto manuale o fisso: Controlli tu la modalità — conservativa o aggressiva
  • Protezione dal drawdown: Spegnimento automatico quando la perdita flottante supera la percentuale preimpostata
  • Design a un grafico: Tratta più simboli, gestito internamente — nessun bisogno di affollare la tua piattaforma


Esecuzione della strategia

Accelerazione del volume: Identifica cambiamenti improvvisi nel comportamento del volume che precedono rotture.

 

Checklist di configurazione

Parametro Valore
Grafico CADJPY
Timeframe M15
Simboli gestiti CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF



Dopo l'acquisto: Contattaci direttamente per ricevere il tuo accesso Telegram. Aggiornamenti privati, file di impostazione e consigli esclusivi vengono condivisi solo con i clienti verificati.

