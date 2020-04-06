Venom Crown – 규칙 기반 Expert Advisor (GBPUSD 중심)

Venom Crown는 MetaTrader 5용 규칙 기반 Expert Advisor로, GBPUSD를 주요 거래 종목으로 설계되었으며 금(XAUUSD) 을 지원하고, 사용자 설정을 통해 선택적으로 다중 종목 거래가 가능합니다.

본 시스템은 H1 타임프레임에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 사전에 정의된 실행 및 관리 로직에 엄격한 리스크 제어와 선택적 뉴스 필터를 결합하여 운용됩니다.

모든 내부 조건이 충족될 경우에만 거래가 실행됩니다.

주요 기능

– 주요 거래 종목: GBPUSD

– 금(XAUUSD) 지원

– 사용자 설정을 통한 선택적 다중 종목 거래

– 권장 타임프레임: H1 (기타 타임프레임 선택 가능)

– 거래 요일 및 거래 시간 설정 가능

– 고정 로트 또는 잔고 기반 로트 설정 (사용자 한도 적용)

– 하루 최대 거래 횟수(라운드) 설정 가능

– 최대 일일 손실 한도 설정으로 리스크 제한

– Stop Loss 및 Take Profit 조정 가능

– 바스켓(묶음) 거래 관리 기능

– 중요도 선택 가능한 뉴스 필터

– Magic Number를 통한 거래 식별

– 외부 DLL 없는 100% MT5 네이티브 Expert Advisor

권장 설정

– 기본 종목: GBPUSD

– 지원 종목: GBPUSD(메인), XAUUSD(선택)

– 타임프레임: H1 권장

– 계좌 유형: ECN 또는 Raw 스프레드 계좌

– 리스크 모드: 초기에는 고정 로트 사용 권장, 안정성 확인 후 잔고 기반 로트 활성화

– 브로커 서버 시간과 세션 설정이 정확히 일치해야 함

백테스트 및 사용

– MT5 전략 테스터에서 실제 스프레드와 고품질 과거 데이터 사용 권장

– 금 또는 추가 종목 활성화 시 각 종목별로 설정을 개별 검증

– 제한된 일일 거래와 통제된 리스크를 위한 규칙 기반 설계

위험 고지

외환 및 CFD 거래에는 높은 위험이 수반됩니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

실거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하고, 감당할 수 없는 자금은 거래하지 마십시오.