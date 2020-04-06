Venom Crown

Venom Crown – 규칙 기반 Expert Advisor (GBPUSD 중심)

Venom Crown는 MetaTrader 5용 규칙 기반 Expert Advisor로, GBPUSD를 주요 거래 종목으로 설계되었으며 금(XAUUSD) 을 지원하고, 사용자 설정을 통해 선택적으로 다중 종목 거래가 가능합니다.
본 시스템은 H1 타임프레임에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 사전에 정의된 실행 및 관리 로직에 엄격한 리스크 제어와 선택적 뉴스 필터를 결합하여 운용됩니다.
모든 내부 조건이 충족될 경우에만 거래가 실행됩니다.

주요 기능
– 주요 거래 종목: GBPUSD
– 금(XAUUSD) 지원
– 사용자 설정을 통한 선택적 다중 종목 거래
– 권장 타임프레임: H1 (기타 타임프레임 선택 가능)
– 거래 요일 및 거래 시간 설정 가능
– 고정 로트 또는 잔고 기반 로트 설정 (사용자 한도 적용)
– 하루 최대 거래 횟수(라운드) 설정 가능
– 최대 일일 손실 한도 설정으로 리스크 제한
– Stop Loss 및 Take Profit 조정 가능
– 바스켓(묶음) 거래 관리 기능
– 중요도 선택 가능한 뉴스 필터
– Magic Number를 통한 거래 식별
– 외부 DLL 없는 100% MT5 네이티브 Expert Advisor

권장 설정
– 기본 종목: GBPUSD
– 지원 종목: GBPUSD(메인), XAUUSD(선택)
– 타임프레임: H1 권장
– 계좌 유형: ECN 또는 Raw 스프레드 계좌
– 리스크 모드: 초기에는 고정 로트 사용 권장, 안정성 확인 후 잔고 기반 로트 활성화
– 브로커 서버 시간과 세션 설정이 정확히 일치해야 함

백테스트 및 사용
– MT5 전략 테스터에서 실제 스프레드와 고품질 과거 데이터 사용 권장
– 금 또는 추가 종목 활성화 시 각 종목별로 설정을 개별 검증
– 제한된 일일 거래와 통제된 리스크를 위한 규칙 기반 설계

위험 고지
외환 및 CFD 거래에는 높은 위험이 수반됩니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
실거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하고, 감당할 수 없는 자금은 거래하지 마십시오.

추천 제품
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
EaMaster
Hai Chuan Su
Experts
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Trailing Stops PRO
Timo Kosiol
Experts
Trailing Stops Pro is a highly advanced trailing stop program. It comes with 12 different trailing stops and helps you to manage your trade and stops easily. You can specify a trail start, that means the trailing stop will be started after your positions has reached the selected profit points. Additionally you can set a trail distance as well as activate and deactivate the trailing stop for each position separately. For your convenience the program has a very easy to use app panel. For a detaile
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Experts
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot  - is an expert advisor developed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. GoldingBot Advisor makes this experience easier with automated, well-thought-out trading strategies. Manual and setup files: Contact me after purch
Hatori Flip
Ike Ananda Fata
Experts
Candle Flip Martingale (MA-Confirm + DD Guard + Profit-Only Trailing) What it is An MT4 expert advisor that follows the trend, adds positions only on confirmed momentum (“candle flip”), and protects the account with a dual safety layer: maximum drawdown guard and profit-only trailing stop . A dark dashboard shows live KPIs (Balance/Equity, DD gauge, target progress, equity sparkline, active positions). Core Logic Seed Entry (trend + MA confirm) The first trade (“seed”) opens only when the late
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Omega Trend EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Signal Account:  https://ww
Candle System EA
Hulya Cinar
Experts
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
GoldSSS
Ilia Serov
Experts
The robot was designed to work with gold on a 15-minute timeframe. It is easily optimized to work on all spot market instruments. But since gold has a large intraday trading range, it is optimal to use a robot to work with gold. It can be optimized for any timeframe. To work with currency pairs on accounts with 5 decimal places, the trailing stop and step must be multiplied by 10. Trailing stop allows you to take almost the entire price momentum.
AI Holy Grail
Prawit Nimwong
Experts
***Importanr_1*** USE : All Time Frame M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN Lot size , Slippage > 1,000 for BTCUSD and Magic number can be adjusted. XAUUSD (GOLD) ,EURUSD,USDJPY,GBPUSD,AUDUSD,GBPJPY,USDCHF,USDCAD,BTCUSD +++Set Parameter+++ 1.Set Fixed Lot = 0.01  ( Lot size 0.0 = Martingale system ) 2.Set Slippage = 1,000-10,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) 3.Set Max Spread =  100-1,000 ( For XAUUSD,ฺBTCUSD) ***Importanr_2*** Forex Trading Warning: Forex trading carries a high level of risk and may not
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Experts
Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – 완전한 안정성과 통제된 리스크 관리 TikiPip EA는 안정성과 책임 있는 자금 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 이 EA는 마법 같은 수익을 약속하지 않으며, 자본에 대한 통제를 유지하면서 매달 꾸준한 수익을 목표로 합니다. 이것은 24시간, 주 5일 작동하는 견고한 도구이며, 시장 변동성을 기반으로 한 적응형 인공지능을 사용하여 모든 시장 상황에 적응할 수 있도록 설계되었습니다. TikiPip EA 채널 방문하기: TIKIPIP EA - CHANNEL MyFxBook 실적 확인하기: PERFORMANCE - TIKIPIP EA 가격TikiPip EA는 10개가 판매될 때마다 가격이 $100씩 인상됩니다.최종 가격: $1,8993개월 렌탈: $499 고급 트레이더를 위한 팁시각적 테스트에서 EA를 실행해보고, 높은 거래량의 캔들(뉴스 이벤트나 큰 변동성 상황 등) 동안 포지션이 역방향으로 움직일
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experts
Pip Professional: A Reliable Advisor Pip Professional is a reliable advisor that operates on a new algorithm featuring three filters and uses moving averages (MA) to determine the trend. Recommendations: Max Spread: Trades will not be opened once the set spread value is reached. Slippage: Deviation from the price at the moment of order opening. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lots: Trade size of 0.1. Timeframe: From M1 to D1. Currency Pairs: GBPUSD, EURUSD, and others. You can test th
Carry Hedge Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Carry Hedge Ai Robot with Current TF, Auto Trading, Current Chart, Any Asset Pairs, Any Brokers located time GMT+2, GMT+3, UTC+2, UTC3, not included Exness broker He can recovery with level martingale and compare the position win and loss direction. Level 2 Steps Martingale and Hedging Duos position (Long and Short), No more indicator. For martingale step you can set via your money management and frequency trading too. Example1 No martingale   balance
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
A MetaTrader 4 (MT4) expert advisor that uses pending orders for price breakouts is an automated tool designed to capture profits during sharp market movements. Its primary function is to place pending orders (Buy Stop and Sell Stop) at predetermined levels, which are then activated when the price breaks through these levels, indicating a potential trend. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller One of the key advantages of such expert ad
Smart Math EA
Erik Shahazizyan
Experts
The advisor is a flexible solution with a grid strategy. Easy to operate and at the same time effective. It can be used both for accelerating a deposit and for conservative trading, depending on the settings. Uses auto lot and averaging to optimize trading. It is an excellent tool in skillful hands, providing stable results. Those who write a comment and rate honestly will get a Pro Set. Recommendations: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M15 Minimum Deposit: $500 Brokers: Exness, Alpari, RoboFore
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: 금 자동 거래의 잠재력 확보 Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 실제 계정 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+ 소개 + 판매자 개요 Aureus Quantum Surge-H1은 H1 기간 동안 XAUUSD(금)를 거래하도록 설계된 최첨단 전문가 컨설턴트입니다.이는 여러가지 기술지표와 안정적인 위험관리기술을 결합시켜 파동하는 황금시장에서 일치한 표현을 제공한다.​ 주요 특징 고급 다중 지표 전략: Ichimoku Cloud, MACD, ATR, 브린 벨트 및 LWMA의 복잡한 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다.​ 맞춤형 위험 관리: 보안 시스템: 옵션 정책, 조정 가능한 대량 배율 및 재설정 조건이 있어 위험을 효과적으로 통
Ai Multi Trend MT4
Mansour Babasafary
3.67 (3)
Experts
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Gold Genius
Forex Retails Ltd
Experts
Introducing This expert advisor is designed to work on any trading accounts and performs best on "cent" type accounts. The algorithm analyzes the trend at high timeframes and makes market entries based on specific patterns. Live Signal: Go Pairs XAUUSD Timeframe H1 Features the best performance is obtained on "cent" type accounts; for capital less than 1000 USD the use of a "cent" account is mandatory it use Stop Loss and Take Profit not compatible with prop firm accounts Settings General Ope
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
AW Advanced Scalping EA
AW Trading Software Limited
4.2 (5)
Experts
맞춤형 오실레이터를 사용하여 가격 반전을 예상하면서 단기 시장 변동을 거래하는 완전 자동화된 고급 도구입니다. 플러그인 가능한 자동 로트 계산, 내장 중첩 복구 알고리즘, 주문 간 조정 가능한 단계 전략. MT5 버전 ->   여기   / 문제 해결 ->   여기 이점: 수동 주문을 추가할 수 있는 자동화 시스템 고정 및 조정 가능한 동적 피치 조정 가능한 중첩 복구 알고리즘 한 방향 또는 양방향 거래 가능 반대 방향으로 이동할 때 평균화를 사용합니다. 플러그형 자동 볼륨 계산 모든 유형의 알림을 보낼 수 있는 내장 기능 입력 매개변수: 주요 설정 Size_of_the_first_order - 첫 번째 주문의 크기를 정의하는 변수 Enable_Autolot_calculation - 보증금 변경 시 위험 설정을 저장할 수 있는 기능입니다. Autolot_deposit_per_0.01_lots - 오토롯 사용 시 0.01랏당 예치금 Maximum_size_of_orders - 한 주문
Winex AI
Timur Khal'metov
Experts
Winex AI   는 수년간의 경험을 가진 숙련된 전문가 팀이 만든 현대적인 거래 로봇입니다. 이 알고리즘은 고급 인공지능 기술을 기반으로 합니다. 자문가는 두 개의 병렬 딥 신경망을 사용합니다. 하나는 거래를 개시하는 역할을 하고, 다른 하나는 수익성을 계산하고 거래를 마감하는 역할을 합니다. 고문은 고전적인 전략에 따라 거래합니다. 즉, 각 통화 쌍에 대해 항상 하나의 거래만 실행하고, 거래당 위험 매개변수에 따라 로트를 계산합니다. 평균화, 마팅게일, 차익거래와 같은 위험한 전략은 사용되지 않습니다. 대신   Winex AI는   다음과 같은 지표를 사용하는 검증된 분석 방법에 의존합니다. • 반복적 반복성 • MACD • 가격 액션 패턴 이 제품은 3가지 통화 쌍과 동시에 작동하도록 설계되었습니다. • 유로달러 • 영국 파운드 미국 달러 • 미국 달러(CAD) 거래는 M15 시간대에서 이루어지므로 시장 변화에 신속하게 대응하고 시기적절한 결정을 내릴 수 있습니다.
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
Experts
Synapse Trader: 트레이딩의 새로운 지평을 여는 신경망 시장을 단순히 분석하는 것을 넘어, 매일 학습하고 변화하는 시장 환경에 적응하는 지능형 보조자가 되어주는 어드바이저를 상상해 보세요.   Synapse Trader 는 첨단 신경망 기술을 기반으로 설계된 독창적인 도구로, 가장 미세한 시장 신호까지 포착할 수 있습니다. 이것은 단순한 전문가 어드바이저가 아니라, 생각하고 예측하며 진화하는 **'살아 있는 신경망'**입니다. 특별 프로모션: Synapse Trader EA 는 연말 할인으로   399달러 에 제공됩니다. 이후 가격이 크게 인상될 예정이니 기회를 놓치지 마세요! 남은 수량:   399달러 에 단 5개만 남아 있습니다. 프라이빗 채널 구독을 원하시면, 다이렉트 메시지로 문의해 주세요. 구매 후 반드시 저에게 연락 주시면 어드바이저 설정을 도와드리겠습니다. Synapse Trader의 미션 Synapse Trader는 트레이딩에서 신경망의 잠재력을 최대한
Extremum Save MT4
Ruslan Papou
Experts
Version for MT5:   Extremum Save Community UP Group Join Extremum Save   - is a fully automated scalping trading algorithm with the highest possible SL/PT ratio. Extremum Save   does not need optimization. The strategy showed great results when tested on historical data with the best possible simulation quality for more than 10 years.   Real trading proves the same results. Extremum Save   does not use any risky trading methods such as martingale, grid, etc.     Every order is protected with l
Pemburu Uanx Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Experts
EA Pemburu Uanx  Ultimate is a combination of the old EA buy sell scalper, mood ea and ea grid period. Average profitability on the optimal set is 12-25% per month, on the conservative set 5-15%, on the aggressive set from 30 to 150% per month.EA Pemburu Uanx Ultimate is an EA with a scalping strategy system by opening buy and sell positions together, it is recommended to use large and sufficient equity because this EA is a martiangle grid system. The capital requirement of this EA is quite larg
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Voltz Gold EA Voltz was designed based on recommendations from the lovely EA Calmed customers. EA Voltz features 2 Strategies with 3 optional enhancements in addition EA Voltz has an option to avoid Support and Resistance Zones; We have tried to test it on Gold and BTC but nothing is guaranteed, please do your own tests and assess your risk before going live. EA VOLTZ MAIN PARAMETERS SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50):   Enables the ability to set Session timing for the  EA Voltz. EA Tr
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Booster for MT4
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT4는 FOREX 시장의 일상 업무를 위한 전문 스캘퍼 어드바이저입니다. 거래에서 거래자는 일반적으로 스탑 오더, 가격 및 시간의 누적 수준이 시장에서 중요한 역할을 한다는 것을 경험과 함께 이해하게 됩니다. 이 전략은 이 FOREX Expert Advisor에서 구현되며, 나는 당신이 이 제품을 사용하는 것을 즐길 뿐만 아니라 개발에 참여하기를 희망합니다. https://www.mql5.com/en/ 마켓 / 상품 / 45915 #!탭 = 리뷰 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/46235 옵션: PRICE - 할당된 기간 동안 이동해야 하는 가격의 거리. TIME - 할당된 시간(초). HL_PERIOD - 레벨을 결정하기 위한 막대의 수. HL_TIMEFRAME - 레벨 결정을 위한 시간 프레임. BREAKTHROUGH_LEVEL - 레벨을 돌파한 후 주문을 여세요?; MAGIC_NUMBER -
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다. 이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다. 실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다. 개인 보너스를 받으려면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오! 설정 및 매뉴얼은 여기   설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작 Trade Buy - EA가 구매하도록 허용 Trade Sell - EA가 판매하도록 허용 Support manual orders – true/false –
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA는 Hama 지표를 기반으로 한 고급 자동화 추세 추적 시스템입니다. 시장이 약세로 바뀌고 표시기가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도하고, 시장이 강세로 바뀌고 표시기가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수하게 됩니다. EA는 상승 추세와 하락 추세의 시작을 정확하게 감지할 수 있으며 TP에 도달할 때까지 마틴게일/그리드 스타일로 공개 거래를 제어합니다. 권장 쌍: eurusd와 같은 모든 주요 쌍; audusd; gbpusd; nzdusd 및 audcad와 같은 마이너 쌍; nzdcad; m15 시간 프레임에 xauusd를 포함한 eurnzd 및 eurcad. 시작 시간 - EA의 시작 시간 시작 분 - EA의 시작 분 종료 시간 - EA의 종료 시간 종료 분 - EA의 종료 분 Lot - 거래를 시작할 초기 Lot 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진 Multiplic
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
제작자의 제품 더 보기
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – 규칙 기반 Expert Advisor Venom Crown는 GBPUSD 전용으로 설계된 규칙 기반 Expert Advisor로, H1 타임프레임 에서 다중 컨플루언스 조건과 통제된 일일 실행 로직을 사용합니다. 시스템은 설정 가능한 시간 필터, 리스크 관리 규칙, 선택적 뉴스 이벤트 필터를 제공하며 모든 항목은 입력 파라미터에서 조정할 수 있습니다. 모든 내부 조건이 충족될 때만 거래가 실행됩니다. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2350520 주요 기능 – GBPUSD(H1) 전용 – 거래 요일 및 시간 설정 가능 – 고정 로트 또는 잔고 기반 로트 – Stop Loss 및 Take Profit 조정 가능 – 영향도 선택 가능한 뉴스 필터 – 통제된 일일 실행 로직 – 외부 DLL 없는 MetaTrader 5 네이티브 Expert Advisor 권장 설정 – 심볼: GBPUSD – 타임프레임: H1
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — XAUUSD M30 자동매매 EA Queen Of Gold는 XAUUSD, M30 타임프레임을 위해 설계된 완전 자동화 EA입니다. 구조화된 프라이스 액션 로직과 선택형 리스크 컨트롤로 손실구간(드로다운) 관리를 지원합니다. 인디케이터나 외부 신호 없이 실제 시장 움직임에 기반해 동작합니다. 주요 기능: 가격 기반 거래 로직, 인디케이터 없음 드로다운 관리를 위한 리커버리 모드 위험 조절 가능한 그리드 시스템 고정 또는 동적 로트 사이징 거래 파라미터: 심볼: XAUUSD 시간주기: M30 권장 로트: 500달러당 0.01 최소 잔고: 500달러 이상 계정 유형: ECN, Standard, Cent VPS 또는 24/5 터미널 권장 사용법: XAUUSD M30 차트에 EA 적용. 그리드 모드는 선택 사항. 거래 시간 동안 터미널/VPS를 계속 실행하세요.
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experts
Asia Scalper는 GBPUSD (M30)와 USDJPY (M15)을 위해 설계된 세션 기반 EA입니다. 이 시스템은 아시아 세션과 초기 런던 세션 전환 시간에 거래하며, 이 시기에 시장은 종종 횡보에서 더 명확한 움직임으로 전환됩니다. EA는 선택적이고 저빈도 접근 방식을 사용하며 조건이 충족될 때만 거래합니다. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 주요 특징 • GBPUSD (M30), USDJPY (M15) 전용 • 세션 기반 진입, 하루 소수의 거래 • 고정 또는 자동 로트, 최대 로트 제한 • SL/TP 표시 및 입력에서 조정 가능 • 심볼당 최대 거래 수 제한 • 옵션: 캔들 종가 청산 • 옵션: 고/중 뉴스 필터 • 에쿼티 스톱, 에쿼티 트레일링, 일/주 단위 잠금 기능 • 100% MT5 네이티브 EA, 외부 DLL 없음 추천 설정 통화쌍: GBPUSD (M30), USDJPY (H1) 계정: EC
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA 절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA SIGNAL   : https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE 로 설정하십시오. 30분 타임프레임만 사용하세요. ️ 경고 : 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 출시 가격은 단 24시간! 지금 바로 구매하세요! Venom US30 Scalp란? Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의  H1 타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다. VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
지표
nom Trend Pro — 다중 시간 프레임 트렌드 분석 도구 Venom Trend Pro는 모든 통화쌍과 시간 프레임에서 명확한 방향성 움직임을 식별할 수 있도록 설계된 추세 추종 및 스윙 트레이딩 지표입니다. Forex, 금, 암호화폐, 지수 등 다양한 자산의 데이 및 스윙 트레이딩에 적합합니다. 이 지표는 최근 가격 구조와 모멘텀을 분석하여 새로운 또는 지속적인 추세를 감지합니다. 추세가 확인되면 신호는 고정되며, 캔들이 마감된 후에는 다시 그려지지 않습니다. 주요 특징: 모든 시간 프레임 지원 (M1부터 MN까지) 캔들 마감 후에도 재도색되지 않는 안정적인 신호 다양한 자산에 사용 가능: Forex, 금속, 암호화폐, 지수 등 추세 진입 및 청산 타이밍에 모두 적합 복잡함 없이 깔끔하고 미니멀한 시각적 표시 Venom Trend Pro는 노이즈 없이 시장 방향을 파악할 수 있도록 돕는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 차분하고 규칙 기반의 트레이딩을 추구하는 트레이더에게
FREE
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE – GBPUSD M30 스캘핑 전문가용 자동매매 시스템 LONDON EDGE 은 GBPUSD 통화쌍을 위한 구조화된 전문가용 자동매매 시스템(EA)으로, M30 시간 프레임에서 작동합니다. 고정된 손절(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값을 사용하며, 포지션 크기는 계좌 잔액에 따라 자동으로 조정됩니다. 마틴게일, 그리드, 헤지 전략은 사용하지 않습니다. 이 EA는 엄격한 리스크 관리 기준을 충족하여, 낮은 손실폭이 요구되는 프로펌(prop firm) 챌린지나 자금 지원 프로그램에 적합합니다. 라이브 시그널 https://www.mql5.com/en/signals/2313088 시스템 파라미터 통화쌍: GBPUSD 시간 프레임: M30 손절(Stop Loss): 500포인트 이익실현(Take Profit): 200포인트 로트 크기: 계좌 잔액 기반 자동 조절 복구 모드: 설정 시 보유 포지션에 적용 가능 최소 자금: 100 USD 브로커
Gold TrendPro Mt5
Antoine Melhem
Experts
Gold Trend Pro 는 XAUUSD(골드)를 대상으로 H1(1시간) 차트 전용으로 개발된 전문 자동매매 시스템(EA)입니다. 무작위로 시장을 추격하는 방식이 아닌, 규칙 기반의 구조적인 접근을 통해 명확하고 고품질의 트레이딩 기회만을 추구합니다. 모든 매수·매도 결정은 사전에 정의된 조건에 따라 이루어지며, 감정이나 추측, “카지노식 거래”는 배제됩니다. Gold Trend Pro의 핵심 장점 중 하나는 적응형 손절 및 목표가 관리 시스템입니다. 고정된 Stop Loss와 Take Profit을 사용하지 않고, 현재 시장 상황에 맞춰 동적으로 조정됩니다. 이를 통해 변동성 변화에 유연하게 대응하고, 노이즈 구간에서 불필요한 손절을 줄이며, 추세장과 횡보장 모두에서 안정적인 성능을 제공합니다. Gold Trend Pro는 과도한 리스크에 의존하는 전략이 아닌, 안정성과 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 거래 횟수보다 품질을 우선하며, 골드 특유의 빠른 움
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변