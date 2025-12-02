Venom Crown

Venom trend pro Antoine Melhem 5 (1) Indicatori

Venom Trend Pro — Strumento di Analisi delle Tendenze Multi-Timeframe Venom Trend Pro è un indicatore di trend-following e swing trading progettato per aiutare a identificare movimenti direzionali chiari su qualsiasi coppia e timeframe. Funziona bene per configurazioni intraday e swing su Forex, oro, criptovalute, indici e altro ancora. L'indicatore analizza la struttura dei prezzi recenti e il momentum per rilevare tendenze emergenti o in corso. Una volta confermata una tendenza, i segnali rima