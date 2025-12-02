Venom Crown
- Experts
- Antoine Melhem
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Venom Crown – EA di trading con filtro news
Venom Crown è un Expert Advisor automatico per più simboli, ottimizzato per GBPUSD su H1.
Deposito minimo: 100 USD per 0.01 lotto, consigliati 500 USD per 0.01 lotto.
Molto importante: non usare l’EA senza file SET!
SEGNALE LIVE
https://www.mql5.com/en/signals/2337142
Funzione di backtest con news
-
Supporta backtest completo con filtro news
-
File CSV storico disponibile dopo l’acquisto
-
Dati 2022–2025 con aggiornamenti trimestrali
-
Fonti: Forex Factory + DailyFX
PARAMETRI
-
Attiva/disattiva giorni di trading
-
Orari di inizio/fine
-
Magic Number
-
Lotto in % del saldo
-
TP/SL fissi in USD
-
Chiusura totale al raggiungimento del profitto%
-
Gestione intelligente posizioni
-
Filtro news High/Medium/Low
NOTE
-
Inizia a operare immediatamente
-
Usare SET file per prestazioni ottimali
-
GBPUSD / USDJPY → H1
-
Backtest accurato con notizie
-
Nessuna libreria esterna necessaria
INSTALLAZIONE
-
Inserire l’EA in /MQL4/Experts
-
Abilitare WebRequest:
-
Caricare SET file
Simboli supportati: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN o spread basso
Supporto: messaggi privati MQL5
Prima dell’uso: test in demo.