Venom Crown

Venom Crown – EA di trading con filtro news

Venom Crown è un Expert Advisor automatico per più simboli, ottimizzato per GBPUSD su H1.
Deposito minimo: 100 USD per 0.01 lotto, consigliati 500 USD per 0.01 lotto.

Molto importante: non usare l’EA senza file SET!

SEGNALE LIVE
https://www.mql5.com/en/signals/2337142

Funzione di backtest con news

  • Supporta backtest completo con filtro news

  • File CSV storico disponibile dopo l’acquisto

  • Dati 2022–2025 con aggiornamenti trimestrali

  • Fonti: Forex Factory + DailyFX

PARAMETRI

  • Attiva/disattiva giorni di trading

  • Orari di inizio/fine

  • Magic Number

  • Lotto in % del saldo

  • TP/SL fissi in USD

  • Chiusura totale al raggiungimento del profitto%

  • Gestione intelligente posizioni

  • Filtro news High/Medium/Low

NOTE

  • Inizia a operare immediatamente

  • Usare SET file per prestazioni ottimali

  • GBPUSD / USDJPY → H1

  • Backtest accurato con notizie

  • Nessuna libreria esterna necessaria

INSTALLAZIONE

  1. Inserire l’EA in /MQL4/Experts

  2. Abilitare WebRequest:

  3. Caricare SET file

Simboli supportati: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN o spread basso
Supporto: messaggi privati MQL5
Prima dell’uso: test in demo.


