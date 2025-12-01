Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Korean Version

SSL ST Strategy MT5 지표는 거래자가 거래 차트에서 매수 및 매도 신호를 명확하게 식별하도록 도와주기 위해 설계된 기술 분석 도구입니다. 선과 화살표 같은 시각적 지표, 음성, 팝업 및 푸시 알림을 제공하여 거래 기회가 발생할 때 거래자에게 즉시 알립니다.

## 주요 장점

- 색상이 지정된 선(SSL1 및 기준선)과 매수(녹색 삼각형) 및 매도(빨간색 삼각형) 신호를 위한 화살표를 사용하여 차트에서 직접 명확한 시각 신호를 제공합니다.
- 음성 알림, 팝업 알림 및 모바일 푸시 알림을 지원하여 거래자가 화면에서 멀리 있어도 중요한 신호를 놓치지 않도록 합니다.
- 신호 로직 반전을 허용하여 다양한 거래 전략이나 시장 조건에 적응할 수 있습니다.
- 고가, 저가 및 종가를 기반으로 한 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 보다 반응성 높고 부드러운 신호 생성을 제공합니다.
- 동일한 신호 바의 중복 알림을 방지하는 내장 필터링으로 노이즈와 알림 피로를 줄입니다.

## 입력 매개변수

- **len**: SSL1 및 기준선 EMA 계산을 위한 기간 길이를 설정합니다(기본값 60).
- **show_Baseline**: 차트에 기준선 EMA 선을 표시하거나 숨기는 옵션입니다.
- **show_SSL1**: 차트에 SSL1 선을 표시하거나 숨기는 옵션입니다.
- **invertLogic**: 매수/매도 신호 로직을 반전할 수 있습니다.
- **enableAlerts**: 음성 알림을 활성화하거나 비활성화합니다.
- **enablePushNotification**: 모바일 장치에 대한 푸시 알림을 활성화하거나 비활성화합니다.
- **enablePopupAlert**: 팝업 알림 창을 활성화하거나 비활성화합니다.
- **buySound**: 매수 신호에 대한 음성 파일을 지정합니다.
- **sellSound**: 매도 신호에 대한 음성 파일을 지정합니다.
