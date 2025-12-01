Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - French Version





L'indicateur SSL ST Strategy MT5 est un outil d'analyse technique conçu pour aider les traders à identifier clairement les signaux d'achat et de vente sur le graphique commercial. Il offre des indicateurs visuels tels que des lignes et des flèches, ainsi que des notifications sonores, des alertes contextuelles et des notifications push pour alerter les traders rapidement lorsqu'une opportunité commerciale se présente.





## Avantages principaux





- Fournit des signaux visuels clairs directement sur le graphique en utilisant des lignes colorées (SSL1 et Baseline) et des flèches pour les signaux d'achat (triangle vert) et de vente (triangle rouge).

- Prend en charge les alertes sonores, les alertes contextuelles et les notifications push mobiles pour s'assurer que les traders ne manquent pas les signaux importants même lorsqu'ils sont loin de l'écran.

- Permet l'inversion de la logique des signaux, la rendant adaptable à différentes stratégies de trading ou conditions de marché.

- Utilise des moyennes mobiles exponentielles (EMA) basées sur les plus hauts, les plus bas et les prix de clôture pour une génération de signaux plus réactive et fluide.

- Filtrage intégré pour éviter les alertes en double pour la même barre de signal, réduisant le bruit et la fatigue des alertes.





## Paramètres d'entrée





- **len**: Définit la longueur de la période pour les calculs de l'EMA SSL1 et Baseline (par défaut 60).

- **show_Baseline**: Option pour afficher ou masquer la ligne EMA Baseline sur le graphique.

- **show_SSL1**: Option pour afficher ou masquer la ligne SSL1 sur le graphique.

- **invertLogic**: Permet d'inverser la logique du signal d'achat/vente.

- **enableAlerts**: Active ou désactive les alertes sonores.

- **enablePushNotification**: Active ou désactive les notifications push vers les appareils mobiles.

- **enablePopupAlert**: Active ou désactive les fenêtres d'alerte contextuelle.

- **buySound**: Spécifie le fichier sonore pour les signaux d'achat.

- **sellSound**: Spécifie le fichier sonore pour les signaux de vente.