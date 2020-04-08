Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version

O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação.

## Principais vantagens

- Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando linhas coloridas (SSL1 e Baseline) e setas para sinais de compra (triângulo verde) e venda (triângulo vermelho).
- Suporta alertas de som, alertas pop-up e notificações push móveis para garantir que os traders não percam sinais importantes mesmo quando longe da tela.
- Permite inverter a lógica de sinal, tornando-a adaptável a diferentes estratégias de negociação ou condições de mercado.
- Usa médias móveis exponenciais (EMAs) baseadas em máximas, mínimas e preços de fechamento para geração de sinal mais responsiva e suave.
- Filtragem integrada para evitar alertas duplicados para a mesma barra de sinal, reduzindo ruído e fadiga de alertas.

## Parâmetros de entrada

- **len**: Define o comprimento do período para os cálculos de EMA SSL1 e Baseline (padrão 60).
- **show_Baseline**: Opção para mostrar ou ocultar a linha EMA Baseline no gráfico.
- **show_SSL1**: Opção para mostrar ou ocultar a linha SSL1 no gráfico.
- **invertLogic**: Permite inverter a lógica de sinais de compra/venda.
- **enableAlerts**: Ativa ou desativa alertas de som.
- **enablePushNotification**: Ativa ou desativa notificações push em dispositivos móveis.
- **enablePopupAlert**: Ativa ou desativa janelas de alertas pop-up.
- **buySound**: Especifica o arquivo de som para sinais de compra.
- **sellSound**: Especifica o arquivo de som para sinais de venda.
Produtos recomendados
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicadores
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
KT Forex Trend Rider MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Trend Rider uses a trend following algorithm developed specifically for the Forex market to provide reliable buy & sell signals across the major currency pairs. It works best on major FX pairs and all time-frames. Features It comes with a Multi-Timeframe scanner that can search for upcoming signals across all the time-frames. It comes with four preset profiles to facilitate trading for scalpers, tick-trend, swing, and trend traders. It marks the potential reversal points in the market.
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
Indicadores
This easy to setup indicator shows you the market volumes in a different way, with support and resistance as showed. You can setup: - Backdays volume to show - Heiken Ashi candle view It works for every kind of graph and every kind of period. The program shows the volumes based on the number of candles displayed in the chart: the more candles the more volumes. Enjoy this very useful indicator. Please feel free to message me to report any kind of improvements! :D
Candle Good Setup
Kibalo Alain Kabissa
Indicadores
You ask yourself the question every time you open your charts: how to win in trading? Will using a lot of indicators work? well know that I also asked myself the same questions when I first started trading. After testing many indicators, I realized that winning trading is simple and accurate trading. after several months of thinking and optimizing I was able to find my solution: Candle Good Setup Candle Good setup is a trend and entry timing indicator analyzing the market in multi-frame to give
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
Experts
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro Live signal (Admiral Markets, Risk x2) :  https://www.
TrendLinePro
PATRICK WENNING
Indicadores
The TrendLinePro indicator for MetaTrader 5 creates a trend line based on the last candle highs and lows. The number of candles to be used to determine the direction can be selected yourself. The trend line can also be used to set an SL. Changes in trend directions can optionally be displayed with an arrow. Input Parameters: Number of Candles for Distance: 3 Display Direction Changes Arrows: false
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Potencialize sua análise com um único olhar! Este indicador traça automaticamente os níveis-chave onde o preço recentemente rebateu ou rompeu, fornecendo zonas objetivas de suporte e resistência sem precisar desenhá-las manualmente. Basta adicioná‑lo ao seu gráfico e observar as linhas dos altos e baixos anteriores de cada período. O que significa cada linha? Previous Month High ‣ Máxima do mês anterior: preço mais alto registrado no período mensal precedente. Previous Month Low ‣ Mínima do mê
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
KT Absolute Strength MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Absolute Strength measures and plots the absolute strength of the instrument's price action in a histogram form. It combines the moving average and histogram for a meaningful illustration. It supports two modes for the histogram calculation, i.e., it can be calculated using RSI and Stochastic both. However, for more dynamic analysis, RSI mode is always preferred. Buy Entry When the Absolute Strength histogram turns green and also it's higher than the previous red column. Sell Entry When th
News Clock
Victor Klenov
Indicadores
The professional browser of News and Trading Sessions is now available in MetaTrader 5. Now all the most important market information is collected on one dial! News located on the Time scale. Planning your working time has never been so easy and convenient ... The news scale can be switched a day, two, a week, a month forward or backward (see the details in the short video). All news updates in real time. Thanks to the built-in filters, you can configure the display of news by importance, cou
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicadores
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Dragon Bands Z: Indicador de Análise Visual de Tendência Dragon Bands Z é um indicador projetado para simplificar a leitura do gráfico através da consolidação visual de múltiplas fontes técnicas. Seu objetivo é fornecer uma indicação clara da direção do mercado e sua força, sem a necessidade de gráficos saturados com múltiplos indicadores. O indicador utiliza um preenchimento de cor híbrido para traduzir a ação do preço em quatro estados visuais primários: Verde: Indica uma força direcional pred
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) é um indicador técnico MQL5 personalizado que implementa o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de Quatro Etapas (FEMA). Foi concebido para ser apresentado numa janela separada e fornece um sinal de acompanhamento de tendência altamente suavizado, sobrepondo várias etapas de suavização exponencial. Funcionalidade principal: O indicador calcula quatro camadas sequenciais de Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para derivar os seus valores finais:
Trend is real
Ivan Simonika
Indicadores
Despite the apparent simplicity of the indicator, inside it has complex analytical algorithms with which the system determines the moments of inputs. The indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore, the Trend Revers indicator will display only the trend line and entry points, that is, displays the entry points to the
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Trend Fishing Indicator
Harish Balasubramani
4 (1)
Indicadores
The "Trend Fishing Indicator" is a powerful custom indicator designed to help traders identify potential trend reversal points and capitalize on market momentum. This indicator uses multiple moving averages of varying periods to evaluate short-term and long-term market trends. By comparing the short-term moving averages against the long-term ones, it generates clear buy and sell signals that can guide traders in making informed trading decisions. Key Features: Multiple Moving Averages : Incorpor
FREE
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
MACD Level Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indicadores
This is a simple arrow system based on MACD indicators Main/Base line and MACD Levels. It gives you alerts when MACD's Main Line crosses above/below certain level. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your android and ios mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!)
CounterTrend 5
Antony Augustine
Indicadores
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 5 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 5 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
MAs Multi Tiempo
Juan Manuel Rojas Perez
5 (1)
Indicadores
El indicador técnico propuesto es un sistema de medias móviles de múltiples marcos temporales diseñado para ayudar a los operadores del mercado financiero a seguir de cerca los movimientos tendenciales. Al combinar medias móviles de diferentes períodos, este indicador ofrece una visión más completa de la dirección de la tendencia, lo que permite a los traders identificar oportunidades de trading con mayor precisión. Al utilizar este indicador, los operadores pueden maximizar sus ganancias al tom
FREE
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
BDB Trade Chaos system of Bill Williams for MT5
Pavel Valentov
Indicadores
PAX BDB Trade Chaos system of Bill Williams   (Bearish/Bullish divergent bar). One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Experts
Liquid Pours Xtreme EA é um Assessor Especializado que automatiza as operações com base em padrões de liquidez, combinando uma gestão de risco configurável com grande flexibilidade nos ajustes. Principais Características 1. Padrões de Liquidez e Horários de Operação Personalizáveis Detecção Programada: Captura a ação do preço em dois intervalos de tempo definidos pelo usuário ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Sinais de Operação: Gera sinais de compra ou venda co
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicadores
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
KT Market Structure EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT Market Structure EA é um robô de trading totalmente automatizado, baseado no nosso popular indicador KT Market Structure . Ele utiliza os sinais de Break of Structure (BOS) e Change of Character (CHoCH) diretamente do indicador e oferece diversas opções para automatizar operações.  Ao combinar esses sinais com análises adicionais, o EA proporciona uma maneira inteligente e eficiente de negociar. Nenhum download adicional é necessário, pois o robô já vem com todas as dependências incorporadas
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction – Indicator for Market Price Analysis Solar Prediction is a tool designed to analyze market price movements. The indicator processes market dynamics and helps identify potential entry and exit points. Market data analysis without additional indicators Flexible application – works on different timeframes Ease of use – suitable for both beginners and experienced traders Adaptability to market conditions – tracks price movement changes Solar Prediction is a solution
AutoSignals Trend
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Indicadores
O indicador rastreia a tendência em 5 tempos gráficos diferentes do mesmo ativo, tendo como base 6 sinais par cada tempo gráfico. O indicador tem como principal objetivo, nos mostrar a tendência majoritária do ativo financeiro em que ele foi colocado. O sistema passa as informações das tendências em diversos tempos gráficos, dessa forma o usuário consegue ter uma visão ampla do movimento do ativo, este tipo de ferramenta faz com que o usuário tenha uma maior taxa de acerto pelo fato de auxiliar
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — Precisão e Controle Inteligente do Preço! Eleve a sua precisão no trading com o Bid Price Timer Indicator , uma ferramenta poderosa criada para traders que valorizam tempo, exatidão e clareza em cada movimento do mercado. Principais recursos: Temporizador fixo – Sempre visível no lado direito do gráfico (ajustável com X_Offset). Acompanhamento dinâmico do preço – O temporizador se move suavemente para cima e para baixo , seguindo o preço Bid em tempo
KT Displaced Moving Averages MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Experts
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Assessor Especialista Profissional de Negociação Automatizada para MT5 EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED é um sistema de negociação automatizado de nível profissional desenvolvido para MetaTrader 5. É construído sobre uma metodologia SSL (Simple Stop Loss) aprimorada combinada com confirmação multitempo, filtragem avançada de sinais e controles rigorosos de gerenciamento de risco. Este Assessor Especialista foi projetado para traders que priorizam proteção
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário