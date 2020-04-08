Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version





O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação.





## Principais vantagens





- Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando linhas coloridas (SSL1 e Baseline) e setas para sinais de compra (triângulo verde) e venda (triângulo vermelho).

- Suporta alertas de som, alertas pop-up e notificações push móveis para garantir que os traders não percam sinais importantes mesmo quando longe da tela.

- Permite inverter a lógica de sinal, tornando-a adaptável a diferentes estratégias de negociação ou condições de mercado.

- Usa médias móveis exponenciais (EMAs) baseadas em máximas, mínimas e preços de fechamento para geração de sinal mais responsiva e suave.

- Filtragem integrada para evitar alertas duplicados para a mesma barra de sinal, reduzindo ruído e fadiga de alertas.





## Parâmetros de entrada





- **len**: Define o comprimento do período para os cálculos de EMA SSL1 e Baseline (padrão 60).

- **show_Baseline**: Opção para mostrar ou ocultar a linha EMA Baseline no gráfico.

- **show_SSL1**: Opção para mostrar ou ocultar a linha SSL1 no gráfico.

- **invertLogic**: Permite inverter a lógica de sinais de compra/venda.

- **enableAlerts**: Ativa ou desativa alertas de som.

- **enablePushNotification**: Ativa ou desativa notificações push em dispositivos móveis.

- **enablePopupAlert**: Ativa ou desativa janelas de alertas pop-up.

- **buySound**: Especifica o arquivo de som para sinais de compra.

- **sellSound**: Especifica o arquivo de som para sinais de venda.