# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Japanese Version





SSL ST Strategy MT5インジケータは、トレーダーが取引チャート上で買いシグナルと売りシグナルを明確に特定するのを支援するために設計されたテクニカル分析ツールです。直線と矢印などの視覚的インジケータと、音声、ポップアップ、およびプッシュ通知を提供し、取引機会が生じたときにトレーダーに即座に警告します。





## 主な利点





- 色付きの直線（SSL1およびベースライン）と買いシグナル（緑の三角形）および売りシグナル（赤の三角形）の矢印を使用して、チャート上に直接明確な視覚シグナルを提供します。

- 音声アラート、ポップアップアラート、およびモバイルプッシュ通知をサポートし、トレーダーが画面から離れていても重要なシグナルを見逃さないようにします。

- シグナルロジックの反転を許可し、異なる取引戦略または市場条件に適応できます。

- 高値、安値、終値に基づいた指数移動平均線（EMA）を使用して、より反応性が高く滑らかなシグナル生成を実現します。

- 同じシグナルバーの重複アラートを防ぐための組み込みフィルタリング機能により、ノイズとアラート疲労を軽減します。





## 入力パラメータ





- **len**: SSL1およびベースラインEMA計算のピリオド長を設定します（デフォルト60）。

- **show_Baseline**: チャート上にベースラインEMA直線を表示または非表示にするオプション。

- **show_SSL1**: チャート上にSSL1直線を表示または非表示にするオプション。

- **invertLogic**: 買い/売りシグナルロジックの反転を許可します。

- **enableAlerts**: 音声アラートを有効または無効にします。

- **enablePushNotification**: モバイルデバイスへのプッシュ通知を有効または無効にします。

- **enablePopupAlert**: ポップアップアラートウィンドウを有効または無効にします。

- **buySound**: 買いシグナルの音声ファイルを指定します。

- **sellSound**: 売りシグナルの音声ファイルを指定します。