Gold Moving Average
- 专家
- Marc Henning Hruschka
- 版本: 2.4
- 激活: 15
日内交易者依靠速度、精准度，以及在市场变化刚开始时迅速反应的能力。
Gold Moving Average 是一款专为寻找快速日内机会并带有严格风险控制的交易者设计的高级智能交易系统（EA）。
基于独家的 反向移动平均引擎（Inverted Moving Average Engine），Gold Moving Average 能比传统指标更早识别动能衰竭和趋势反转迹象——为交易者在快速市场中提供强大优势。
这使得 EA 能实现快速进场、短周期持仓与频繁日内机会，同时在复杂行情中保持结构化的风险保护。
✅ Gold Moving Average 适用人群
想做快速日内交易的交易者
喜欢短快获利目标而非长期趋势的用户
不想隔夜持仓的活跃交易者
小资金交易者——起始资金可低至 €10
想要“简单易用 + 深度自定义”两者兼得的用户
核心功能（内置风险意识）
🔹 反向移动平均引擎
独特算法在标准均线反应之前，就能识别日内反转迹象。
🔹 快速日内获利目标
设计用于捕捉短而干净的市场波动，不需要等待冗长且不确定的趋势。
🔹 自适应波动性控制
在市场剧烈或不稳定时自动降低交易频率，帮助控制风险和回撤。
🔹 智能动态风险管理
根据风险百分比、账户余额和市场状况动态调整手数，使风险始终处于可控范围。
🔹 多层保护过滤器
通过点差、执行与波动性过滤器避免：
震荡行情
低质量进场
点差扩大
🔹 全面可自定义
进阶用户可调整：
灵敏度
波动性阈值
止盈逻辑
风险参数
等更多设置
日内交易者选择 Gold Moving Average 的原因
快速、精准的进场
持仓时间短
无隔夜风险
更低的回撤周期
频繁的日内交易机会
专为 黄金（XAUUSD） 波动特性设计
⚠️ 风险透明说明
所有真实交易系统——包括此 EA——都可能出现回撤。
正确的风险设置与合理预期，是实现长期稳定表现的关键。
使用与建议
交易品种： XAUUSD（黄金）
周期： M15（优化周期）
经纪商： ECN / 原始点差账户
杠杆： 1:100 – 1:500 / 1:1000
VPS： 建议开启以确保稳定运行
免责声明
外汇与差价合约交易具有较高风险。
Gold Moving Average 不保证盈利，并可能出现回撤。
请始终以你能承受的风险额度进行交易，并保持负责任的风险管理。