Quantum Gold Bot MT4 — это высокочастотный торговый робот (советник) для рынка золото (XAUUSD), работающий по принципу скальпинга. Он разработан для моментального захвата и использования ценовых импульсов — резких движений цены за короткие промежутки времени.

Представляем робота Quantum Gold Bot , вашего незаменимого помощника в сложном мире торговли XAUUSD. Quantum Gold Bot — это форекс-робот, разработанный с высокой точностью и использующий передовые алгоритмы, тщательно продуманный для оптимизации вашей торговли парами XAUUSD . Благодаря передовым аналитическим возможностям робот Quantum Bot Постоянно отслеживает рынок золота, мгновенно выявляя ключевые тенденции , закономерности и движения цен. Робот Quantum Bot открывает позиции каждый день с понедельника по пятницу и Все позиции защищены тейк-профитом, стоп-лоссом, трейлинг-стопом, безубытком, а также дополнительной защитой (максимальный убыток, максимальный процент просадки) Quantum Bot MT4 – это не просто еще один торговый робот, это симбиоз передовых алгоритмов, машинного обучения и, возможно, намек на квантовые вычисления, призванный предоставить трейдерам беспрецедентную точность и адаптивность.





Ключевые особенности стратегии

Настройки советника

Агрессивная тактика: Совершает большое количество краткосрочных сделок, нацеленных на быстрый захват сильного движения.Быстрый выход: Закрытие позиций по фиксированному тейк-профиту или с помощью трейлинг-стопа для защиты прибыли.Высокочастотный алгоритм: Требует максимальной скорости исполнения ордеров и минимальных торговых издержек.ВАЖНО: Перед запуском на реальные средства настоятельно рекомендуется тщательное тестирование на демо-счете, а затем на небольшом реальном депозите.

Настройки вынесены в удобное меню для быстрой конфигурации.

Рекомендации:

Символ = XAUUSD (ЗОЛОТО)

Таймфрейм = Xauusd 5M

Минимальный капитал = $100

Брокер = Любой

Тип счета = любой, предпочтительно с низким спредом

Плечо = 1:200 или больше

VPS = желательно, но не обязательно, также MQL VPS

Предупреждение о рисках:

Перед покупкой Quantum Gold Bot необходимо осознать риски.



Прошлая производительность не является гарантией будущей прибыли (EA может нести убытки).



Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска лучших параметров, поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.



Стратегия использует стоп-лосс, но исполнение SL зависит от брокера.





