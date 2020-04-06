AbuTrader

Всего 10 копий от 800$

Отличное время дня

--- Короче говоря, мы создали 100% автоматизированного форекс-робота под названием AbuTrader (совсем не нужно подтверждение человека)

это может зарабатывать деньги, пока вы спите или живете жизнью



PROP FIRM специальный Установить ФАЙЛ для прохождения теста или управления реальными счетами Пройдено все Лимиты удобные



* работает с любыми мажорными и минорными парами

* Таймфрейм - автоматический выбор с поведением PAIR (H1, H4, M30)

*минимум-400$ депозит в порядке

* Любой сервер Brooker подходит с любым суффиксом

*Ежемесячный прирост около 5-10% без риска

* Ежедневный фильтр новостей

* Тип стратегии - сверхжестко закодированные 16000 строк кода для глубокого управления капиталом, он поставляется с нейронным предсказанием и автоматическими кнопками поддержки и сопротивления, подробной ручной панелью, а также индикатором автоматизации.



-цена до 200$ за опт при покупке с нашего сайта AbuMarket




-при покупке с mql5 - 400$ за 5 активаций




Тип оплаты - самый простой для вас до 15 способов

Нет мошенничества - кнопка мгновенной загрузки

БЕСПЛАТНАЯ полная поддержка в течение 3 месяцев

БЕСПЛАТНЫЕ обновления навсегда

  БЕСПЛАТНАЯ первая установка (через 3 месяца 10 баксов)



Вы Short- FBS филиал бесплатно .... больше

  (https://t.me/abumarket_support) Вам не хватает - помогите нам ПРОДАЖА получить 30% (комиссия) на AbuMarket Affiliate или в TG ....подробнее



  (https://t.me/abumarket_support)Забронируйте демо сейчас

https://t.me/abumarket_support (поддержка 5/24)
